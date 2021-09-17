Российскому кораблю-разведчику приписывают фантастические операции

Западные СМИ бьют тревогу – один из самых современных и засекреченных кораблей ВМФ России, океанографическое исследовательское судно «Янтарь» приблизилось к берегам Британии. Предполагается, что «Янтарь» способен вскрывать подводные линии связи и перехватывать секретные данные. Так ли это на самом деле и чем в реальности занимается этот корабль?

Британская пресса опять начинает распространять ужасы про океанографическое исследовательское судно «Янтарь», которое действует в составе ГУГИ – Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.

В качестве примера приведем фрагмент перевода статьи некоего Рори Тингла, опубликованной британской Daily Mail: «Сегодня в проливе Ла-Манш был замечен российский шпионский корабль, созданный для тайных подводных задач. Корабль «Янтарь» можно было видеть незадолго до полудня на онлайн-сервисе Marine Traffic на полпути между побережьем графства Девон и Францией. В настоящее время он движется на север.

«Янтарь» – специальный корабль-разведчик с двумя необитаемыми подводными аппаратами на борту, которые могут спускаться на морское дно, делать снимки и собирать предметы. Российская государственная телекомпания «Россия» заявила, что корабль способен перерезать интернет-кабели и блокировать подводные датчики».

Далее идет перечисление неких ЧП с подводными кабелями, к которым якобы причастен «Янтарь». Текст построен так, что руских в нем, конечно, прямо ни в чем не обвиняют, но намек на причастность «Янтаря» к разного рода ЧП с кабелями делается явный.

Надо сказать, что эти вялотекущие истерики уже давно стали нормой. Каждый раз, когда «Янтарь» оказывается в каком-то районе Мирового океана, в котором имеются кабели связи на дне моря, в иностранной прессе возникают очаги легкой паники: эти русские перережут нам кабели – и все, нам конец. Есть ли в этом всем хоть капля правды? Почти нет.

На самом деле, «Янтарь» действительно имеет возможности, которые ему приписывают. Но он их не использует. Наши моряки из ГУГИ не режут иностранные кабели связи и не ставят на них шпионское оборудование.

Почему? Потому что это будет нам самим во вред. Нет никакой проблемы обследовать оптико-волоконный кабель на дне и найти там следы вмешательства или оборудование для перехвата данных. Такой поиск элементарно осуществляется с помощью необитаемых подводных аппаратов, а в некоторых случаях, на малых глубинах, если кабель не заилен, то вообще с помощью гидроакустической станции. И если такая «подключка» будет найдена, то масштабы дипломатического скандала и нанесенный нашей стране вред по своим масштабам многократно перекроют любые мыслимые выгоды от перехвата трафика.

Второй момент – весь трафик нам в принципе не нужен. Доля данных, которые имеют значение для РФ, в общем потоке данных – это даже не проценты. А ресурсы на обработку таких объемов информации уйдут огромные.

Третий довод против – наше оборудование попадет к противнику, а уж из такого подарка «партнеры» узнают о наших возможностях столько, что нам лучше и не начинать.

Четвертый – информацию из невоенных источников куда проще добыть с помощью кибершпионажа, нежели вытаскивая ее из потока данных, генерируемых десятками миллионов абонентов. Военные источники и военные кабели – другое дело, но и с ними в открытую действовать нельзя. И, собственно, все – экипаж «Янтаря» и не делает ничего такого, что ему пытаются приписывать жадные до скандала западные журналисты.

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Чем же тогда занимается этот корабль? Ответ прост – разведкой. Да, основным предметом интереса для «Янтаря» являются подводные объекты, так получилось, что в основном кабели. И наши моряки обследуют их, с высокой точностью наносят на карты. Возможно, идентифицируют пользователей, в случае, когда это военные кабели. Собирают они и другую информацию разнообразного характера.

Но они ничего не режут, не ломают, никуда не вмешиваются и в целом не делают того, что им инкриминируют. По крайней мере там, где это кто-то может потом увидеть. Поэтому-то и не получается предъявить миру никаких доказательств вредоносной деятельности «Янтаря». Официальные лица на Западе и военные США и НАТО прекрасно это понимают и своей прессе не поддакивают.

Имеет ли Россия право вести такую разведку в нейтральных водах? Да, полное. Это никак не противоречит международному праву, пока мы не трогаем чужое имущество. А мы его не трогаем.

Значит ли все это, что Россия отказалась от реального шпионажа, перехвата данных, «подключек» к кабелям вероятного противника? Нет. Но надо понимать разницу между сбором информации о Мировом океане, включая расположение и характер подводных объектов, и получением несанкционированного доступа к чужому оборудованию и линиям связи. Это разные вещи, и делаются они по-разному.

О подводной активности своих специальных формирований не рассказывает ни одна страна мира, включая Россию. Также ни одна страна мира никогда не раскрывает подробности о боевых операциях своего подплава, а установка на линию связи противника устройств съема данных или иное похожее вмешательство – это именно боевая операция.

Самой громкой и, пожалуй, единственной подобной операцией, которая стала известна публике, является американская операция под названием «Цветки плюща» – Ivy bells. В ходе ее американские водолазы установили на советский кабель связи в Охотском море записывающее оборудование и потом осуществляли съем данных с него. Делая это, разумеется, скрытно. Известно, что для обнаружения точки, где кабель выходил с суши на море, американцы входили в советские территориальные воды. Если бы их там обнаружили, то по ним применили бы как минимум глубинные бомбы, и скандал был бы громкий. Но они рискнули и выиграли.

С 1971 по 1980 год американцы беспрепятственно раз в месяц снимали записи со своего устройства, получая абсолютно секретную информацию о действиях ВМФ СССР.

В 1980 году агент советской разведки Рональд Пелтон предоставил СССР эту информацию, и операция прекратилась. Делали ли американцы такие вещи в других местах? Да, однозначно. А мы? С учетом целого ГУГИ в составе Минобороны пусть каждый сам придет к своим выводам.

Однако американский опыт, ставший публичным, говорит нам вот о чем. Такие вмешательства проводятся подводными силами, а не надводными. Обеспечить скрытность подлодки сегодня несоизмеримо сложнее, чем в 80-х, но в любом случае по скрытности она выигрывает у надводного корабля – достаточно просто сделать так, чтобы противник не знал о ее присутствии в данном районе, что сложно, но возможно. И такие действия всегда тщательно маскируются. Вплоть до того, что ставить «муфту» на кабель идет подлодка с другого ТВД, с другого океана по сути – все для того, чтобы сбить противника с толку.

«Янтарь» в эти схемы никак не вписывается – когда идут что-то ломать, похищать, ставить оборудование для съема данных на чей-то кабель, то все делается во тьме морских глубин и никак иначе. Без следов на поверхности. А не со стоящего на якоре при дневном освещении «Янтаря».

Но кое в чем западные журналисты правы – именно экспедиции океанографических судов дают ту информацию, которой потом пользуются подводники, включая «акванавтов» ГУГИ. Так что угрозу для военной инфраструктуры партнеров на дне моря «Янтарь» в себе несет, вот только претворять в жизнь ее будут совсем другие силы. А пока «Янтарь» виден, можно спать спокойно. Все начнется потом, когда он будет очень далеко.

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