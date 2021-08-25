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25 августа, среда  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
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Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
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Петр Столыпин имел шанс спасти Россию от революции ТМ/ТАСС
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
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    Зачем Зеленский убивает крупнейшую авиакомпанию Украины

    «Международные авиалинии Украины» близки к банкротству    25 августа 2021, 19:55
    Фото: Anatolii Stepanov/Zuma/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Компания «Международные авиалинии Украины» находится на грани банкротства – и официально объявлено, что украинское правительство собирается спасать МАУ. Причиной финансового кризиса авиакомпании стала не только пандемия коронавируса, но и противостояние Украины с Россией. А добивает компанию по ряду признаков желание Зеленского осуществить свою старую мечту.

    СНБО Украины в последнее время заработал себе славу мутноватой конторы, выдающей бессудные санкции и затыкающей неугодные СМИ. И вот теперь для него нашлась работа по профилю: совет занялся, как заявляется, предотвращением банкротства МАУ – крупнейшей украинской авиакомпании. «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – это 27 бортов, осуществляющих рейсы по 80 направлениям, свыше 1000 рейсов в неделю (все это до эпидемии и карантина, разумеется). Пассажиропоток компании в 2019 году – почти 8 млн человек (почти треть пассажиров в аэропортах Украины). И вот эта махина в шаге от банкротства.

    Беда в «короне», но не только

    С одной стороны, никакой тайны в ситуации нет. Еще в декабре 2020 года руководство МАУ обратилось к Зеленскому с открытым письмом, в котором жаловалось на удар коронакризиса по деятельности компании и просило о выделении кредита и рассрочке по выплатам долгов перед аэропортом Борисполь и компанией «Украэрорух» (аэронавигационные услуги).

    Учитывая, что с похожими проблемами столкнулись большинство авиакомпаний мира, в таком письме нет ничего удивительного. Тем более что Зеленский – совсем не первый, кого МАУ тогда попросила о помощи. Еще осенью 2020 года президент МАУ Евгений Дыхне упомянул в интервью о том, что компания держится на плаву только благодаря ряду соглашений: «Мы практически со всеми нашими контрагентами – лизингодателями, аэропортами, топливными компаниями, которые нас обслуживают, – перешли на взаимоотношение замораживания любых предыдущих обязательств и стопроцентной оплаты наших текущих обязательств... Мы сегодня не платим (лизингодателям. – Прим. ВЗГЛЯД) ежемесячные залоговые платежи, а платим только за налет. То есть сколько летаем, столько и платим».

    А вот на вопрос о долгах перед Борисполем (аэропорт Киева) он отвечать отказался, указав лишь, что и самому Борисполю будет невыгодно банкротство МАУ: «Аэропорт тоже в этом не заинтересован, поскольку авиакомпания генерирует ему потоки пассажиров. Мы все в одной лодке». Из этого самого «в одной лодке» логично вырисовывается возможное решение: Борисполь получает пакет акций авиакомпании либо право выкупа такого пакета. И такая идея даже озвучивалась, но развития не получила.

    С другой же стороны, любой, кто хотя бы изредка интересуется ситуацией в украинской пассажирской авиации, знает: проблемы у МАУ начались задолго до эпидемии коронавируса и четырехкратного обвала пассажиропотока. Еще в 2019 году тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью говорил о том, что либо МАУ гасит долги перед государством, либо она – банкрот.

    Тогда же он упомянул, что одной из переговорных позиций МАУ по обсуждению своих долгов перед государством был запрет (со стороны государства) на полеты в РФ, что лишило МАУ прибыльных рейсов – их тогда перехватила «Белавиа», а за МАУ остались только стыковочные рейсы Киев – Минск и Минск – Киев. Еще одной претензией МАУ к государству была необходимость облета территории РФ. Для государства это политическая позиция, но для компании – дополнительные расходы на топливо, которые ей никто не компенсирует. То есть, по крайней мере частично, долги МАУ перед государством – это «налог за патриотизм» и нерешенный спор о том, кто же этот налог должен платить.

    И это только вершина айсберга, поскольку у МАУ и государства очень давняя история споров о долгах. Вернее, даже не у МАУ, а у Игоря Коломойского – бизнесмена, которого обычно называют собственником компании (по словам самого бизнесмена, он владеет только 25-процентной долей компании).

    Это уже было в «Симпсонах»

    В конце декабря 2012 года о своем банкротстве объявила еще одна украинская авиакомпания – «Аэросвит». Но проблемы у компании начались задолго до декабря. Многие болельщики, купившие билеты на матчи «Евро-2012», проходившего тогда в Польше и на Украине, столкнулись с задержками, а то и вовсе вынуждены были добираться на Украину другими путями, поскольку «Аэросвит» массово переносил и отменял рейсы.

    На тот момент «Аэросвит» выполняла примерно треть рейсов за пределы Украины. А еще именно МАУ подхватила наиболее прибыльные направления «Аэросвита» при банкротстве, туда же ушел персонал и самолеты. И, конечно же, Игорь Коломойский был совладельцем обеих авиакомпаний.

    На момент заявления о банкротстве задолженность перед кредиторами составляла более 4,2 млрд гривен (более 500 млн долларов по тогдашнему курсу). Причем Коломойский сделал финт ушами и постарался перебросить эту задолженность на государство: нидерландские офшоры – номинальные совладельцы «Аэросвита» – до сих пор судятся с Украиной (Фонд госимущества Украины тоже был совладельцем компании), обвиняя именно Украину в банкротстве и настаивая на выплате 700 млн долларов компенсации за невыполнение инвестиционных соглашений.

    Теперь же дело явно идет к банкротству МАУ, и многое говорит о том, что сценарий этого банкротства может быть похож на банкротство «Аэросвита». «Когда год назад в воздухе витала идея национализации МАУ, я сказал прямо – я положу заявление [об увольнении] до этого. Поскольку это было бы повторением кейса Приватбанка: государству корешки, а кому-то вершки», – вспоминал Владислав Криклий в начале июня.

    На самом деле о национализации МАУ разговор зашел даже раньше, осенью 2019 года. Тогда еще вменяемый Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции высказал удивление, мол, как это так? «Я говорил, что я считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании. Дотационными являются в принципе авиарейсы... И, честно говоря, мы можем спокойно национализировать крупную авиакомпанию, и я знаю, что только будут счастливы собственники, чтобы не платить по долгам. Но мы пока им такое счастье не предоставим».

    И он, и Криклий, говоря о национализации, кидают камешек в огород Порошенко, при котором был национализирован Приватбанк, еще один актив Коломойского и его партнеров. Это отдельная большая история, но нам она интересна возможной связью с нынешними проблемами МАУ. Дело в том, что как раз после национализации Приватбанка (2016 год, декабрь, славная традиция) МАУ начала показывать убытки: 2,7 млрд гривен в 2018 году и 4,5 млрд – в 2019-м (100 и 160 млн долларов соответственно).

    Бывших собственников Приватбанка неоднократно обвиняли в высокой доле связанных кредитов. От чего теперь, похоже, страдает и авиакомпания, лишившаяся подпитки дешевыми деньгами от родственной банковской структуры.

    Внезапная забота СНБО

    На словах СНБО поручил правительству Украины принять меры по предотвращению банкротства авиакомпании. Но поверить в это непросто. Офис Зеленского и СНБО заняты деолигархизацией, а сам Коломойский с переменным успехом отбивается от юридических преследований США: еще весной они ввели в отношении бизнесмена санкции, а буквально на днях американский суд запретил ему распоряжаться активами на территории США.

    Поэтому внезапное внимание СНБО к авиакомпании олигарха продиктовано скорее нежеланием повторения истории девятилетней давности. О чем, кстати, прямо заявил и сам секретарь СНБО Алексей Данилов: «На это кабинету министров отводится ровно месяц, чтобы мы с вами были уверены, что той ситуации, которая в свое время была с «Аэросвитом», чтобы она никоим образом не повторилась».

    Впрочем, и это не конец истории. Не повторить «Аэросвит» – это лишь явная цель. Не исключено также, что авиакомпанию у Коломойского (под шумок его преследования американцами) готовятся попросту отжать. За долги и непреследование, например. А если не саму компанию, то, по крайней мере, ее направления.

    Еще в апреле 2020 года, в разгар первой волны эпидемии COVID-19, Зеленский заявил о намерении создать национальную авиакомпанию Украины – сегодня ее место занимает как раз МАУ. «Это моя мечта. Государство готово выделить на это деньги, чтобы мы построили государственный авиаперевозчик. Мы построим и государственную авиакомпанию, сделаем заказ нашему государственному авиазаводу «Антонов», – утверждал Зеленский.

    Сложно судить о мотивации такой мечты у президента Украины, однако одной из причин может быть желание уесть Порошенко. При нем такую попытку уже делали, результат (FlyUA) существует и даже летает, но на национального перевозчика не тянет. Мечта не осталась просто словами: в мае этого года премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что ведутся переговоры о закупке самолетов для такой компании.

    Ну а во второй половине августа Зеленский заявил о намерении начать работу уже до конца этого года: «Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика». Для этого он даже встречался с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше. Таким образом, задача СНБО и правительства Украины, вероятно, заключается не в спасении МАУ от банкротства, а в убеждении ее совладельцев «свалить по-тихому» и не мешать развитию рынка авиаперевозок. Не забыв при этом вернуть государству положенное.

    Вопросов на деле больше. То же топливо – его МАУ поставляют структуры Коломойского. Также бизнесмен является владельцем компании-лизингодателя. И если правительство действительно намерено выкинуть МАУ с рынка авиаперевозок, самолеты придется куда-то девать. Всем сторонам было бы проще по этим позициям договориться, но позволят ли амбиции? Так что, похоже, мы еще увидим эпическую битву Коломойского и Зеленского.


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