Как умирает легендарный «Антонов»

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Обсуждаются все более экзотические идеи о том, как будет устроена экономика и работа людей после окончания пандемии коронавируса. Одной из антикризисных мер может стать четырехдневная рабочая неделя, и ряд западных стран уже всерьез рассматривают такую возможность. Однако будет ли такой вариант полезен и эффективен для России? Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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Украинцев учат парадам вермахта на Красной площади

В фантазии разработчиков игры Гитлер принял парад с Мавзолея ЛенинаФото: Strategic Mind/Youtube
На Украине выпустили компьютерную игру, в которой пользователь играет за немцев, а добившись разгрома советских войск, может провести парад вермахта в Москве на Красной площади. Эксперты считают эту игру не только русофобской выходкой Киева, но и пропагандой фашизма. И хотя вопрос этики в компьютерных играх никак не регулируется, разработчики этой стратегии должны понести ответственность, полагают они. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как умирает легендарный «Антонов»

Андрей Манчук, политолог
Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...

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              Андрей Манчук

              Как умирает легендарный «Антонов»

              Андрей Манчук
              политолог
              		 26 мая 2020, 12:10

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              Государственное предприятие «Антонов» по сей день является одной из визитных карточек Украины, которая привыкла паразитировать на наследии демонизированной советской эпохи. Это в первую очередь касается самого большого в мире самолета Ан-225 «Мрия», созданного в рамках советской военно-космической программы для транспортировки и стартов космического челнока «Буран».

              Сейчас он традиционно позиционируется в мире, как украинский – хотя проектирование и постройку уникального рекордсмена обеспечивали предприятия всего бывшего СССР, включая заводы из Ульяновска, Москвы, Воронежа, Горького и Ташкента.

              Последняя пиар-акция с участием «Мрии» прошла в апреле, когда она доставила из Китая медицинские маски, защитные очки и комбинезоны. Президент Владимир Зеленский лично выехал встречать этот гуманитарный груз, чтобы эффектно попозировать на фоне летающего гиганта – обещая бесплатно распределить маски по всем регионам страны. Но, как это обычно водится на Украине, «перемога» быстро превратилась в очередную «зраду». Потому что на самом деле китайскую «гуманитарку» оплатили владельцы крупной торговой сети, которые благополучно распродают ее через свои магазины.

              Эта история ненадолго вернула интерес к ситуации на ГП «Антонов» – хотя украинские власти и здесь вспомнили о нем исключительно в рекламных целях. Президент Зеленский заявил о желании построить второй экземпляр этого самолета, а также задумался о необходимости создать на основе «Антонова» государственную пассажирскую авиакомпанию – чтобы конкурировать с частными «Международными авиалиниями Украины», в рамках борьбы с опальным миллиардером Игорем Коломойским. При этом президент в очередной раз призвал поверить в светлое будущее украинского авиапрома, который вот-вот чудесным образом расцветет под живительным дождем государственных денег и вложений иностранных инвесторов.

              Увы, все эти рассуждения были чистой воды прожектерством, которое покоробило даже привыкших к патриотическому лицемерию журналистов, хорошо осведомленных о том, в каком плачевном положении находится сейчас «Антонов». А директор предприятия Александр Донец честно признался, что строительство второй «Мрии» нецелесообразно и нереально. Еще бы – ведь Украина не может даже мечтать о собственных космических проектах такого масштаба, а на «Антонове» испытывают проблемы со строительством самых обыкновенных пассажирских и транспортных самолетов. Что привело несколько лет назад к срыву перспективного контракта с Азербайджаном – по причине дефицита комплектующих из России.

              Фото: Str/Global Look Press

              «Евромайдан и последовавшее за ним прекращение производственной кооперации с российскими предприятиями фактически прекратили полноценную работу киевского завода. «Киевский «Антонов», бывший гигант советского самолетостроения, переживает трудные времена. Разрыв Украины с Россией после Майдана 2014 года, сместившего прокремлевского президента Виктора Януковича, вынудил компанию отказаться от ряда совместных проектов, в том числе нового военно-транспортного самолета, пассажирского лайнера местного значения и других. Наш корреспондент побывал на основных мощностях предприятия в Киеве почти пять лет назад и обнаружил, что производственные линии простаивают, а руководство тщетно ищет новых партнеров на Западе», – откровенно писал об этом The Christian Science Monitor.

              И действительно – в декабре 2013 года Киев и Москва договорились о возобновлении совместного выпуска Ан-124 «Руслан», чтобы построить 80 транспортных самолетов на общую сумму около 13 млрд долларов. Однако новые украинские власти сразу же свернули производственно-экономические контакты с РФ, что лишило «Антонова» будущих перспектив.

              Последний самолет Ан-158 был выпущен на предприятии пять лет назад, а серийное производство полностью прекратилось. Денег на его возобновление нет – как подсчитали в 2017 году, на это требуется 770 млн долларов, которые так и не смогло найти украинское государство. Не говоря уже о том, что квалифицированные специалисты разъехались по другим странам мира, а прежние технологические наработки в значительной степени устарели.

              Впрочем, сейчас на «Антонове» пытаются торговать именно этими наработками авиаконструкторов, восходящими еще к советской эпохе. Госпредприятие пыталось договориться с Саудовской Аравией, чтобы построить на ее территории завод для производства транспортных самолетов Ан-132D – но в прошлом году саудиты окончательно потеряли свой интерес к этому проекту.

              Одновременно шел флирт с Пекином. В 2016 году китайский телеканал CCTV сообщил о том, что «Антонов» продает Поднебесной полную технологическую документацию и права на «Мрию» – причем речь якобы даже шла о возможности развернуть производство Ан-225 в Китае. Однако украинская сторона дезавуировала эти договоренности – скорее всего, в интересах США, которые активно противодействуют китайцам в попытке утвердить свой контроль над запорожским предприятием «Мотор Сич», производящим авиационные двигатели.

              В этих условиях Украина обратилась за помощью непосредственно к Вашингтону. Хотя это явно выглядело чем-то вроде жеста отчаяния. «Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам «Антонов». Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичном участии или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна «Антонов» сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing» – заявил 13 мая посол Украины в США Владимир Ельченко. Однако ирония судьбы в том, что американский авиакосмический концерн совершенно не заинтересован в таком сотрудничестве – тем более во имя спасения украинского предприятия. И его вполне устраивает ликвидация потенциального конкурента на тесном авиастроительном рынке.

              Коронавирусный кризис может оказаться для «Антонова» контрольным выстрелом – в силу резкого сокращения мировых авиаперевозок, которое понизило спрос на новые самолеты. Десять лет назад я посетил сборочные цеха киевского предприятия вместе с президентом Венесуэлы Уго Чавесом и тогдашним главой венесуэльского МИД Николасом Мадуро. Влюбленный в самолеты Чавес пробежался по огромному чреву «Руслана», а потом сказал журналистам: «Украине также надо научиться ходить на собственных ногах. У нее они есть» – имея в виду именно уникальные огромные самолеты, бесплатно доставшиеся стране с советского плеча. Но самостоятельной политики в собственных интересах в итоге так и не получилось. Так что знаменитое украинское предприятие ожидает что-то вроде ремейка девяностых годов, когда его инженерам пришлось строить из авиационного алюминия печально знаменитую тележку-«кравчучку».

              И даже это может не спасти его от будущей ликвидации под застройку.


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