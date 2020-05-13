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13 мая, среда  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Советская песня довела украинского посла до безумия

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Когда про украинских дипломатов говорят, что они видят российскую угрозу под каждым кустом, а кремлевский заговор – в каждой тарелке, это является гиперболой только отчасти. На сей раз посол Украины в Турции разглядел провокацию, пропаганду и фальсификацию истории в том, что на одном из курортов сыграли и спели знаменитую советскую «Катюшу». Хуже того, Анкаре пригрозили последствиями. Но какими именно?  Подробности...
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              Украинский «Антонов» хочет стать американским

              Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия Киева   13 мая 2020, 20:30
              Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
              Текст: Ольга Самофалова

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              Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад.

              Будущее легендарного авиационного предприятия «Антонов» зависит от сотрудничества с компанией Boeing, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

              «Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам «Антонов». Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то по крайней мере в частичном участии или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна «Антонов» сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing», – передает РИА «Новости» слова Ельченко со ссылкой на издание «День».

              Он также отметил востребованность в современных условиях коммерческих большегрузных самолетов, допустив, что Boeing задумается над производством еще и грузовых самолетов.

              «А здесь «Антонов», безусловно, может многое предложить. Я надеюсь, что мы выйдем и на конкретные договоренности, причем не просто перспективу, а на подписание документов и, возможно, даже на создание совместного предприятия между «Антоновым» и Boeing. Очень хотелось бы, чтобы это было реализовано», – добавил посол.

              Однако в реальности прошло уже шесть лет с 2014 года, как украинский авиапром по политическим мотивам разорвал историческую кооперацию с Россией. С тех пор украинские политики только и говорят о том, что кто-то якобы готов инвестировать и возродить украинское авиастроение и двигателестроение. То эту роль отводили полякам, у которых ни компетенций в сфере авиации нет, ни денег на такую дорогую отрасль. То строить украинские самолеты готовы были арабские страны. 

              Единственный, кто был, кроме России, заинтересован в украинской авиапромышленности, это Китай. С той лишь разницей, что Россия сотрудничала в кооперации с «Антоновым», вкладывала деньги в украинскую промышленность, сохраняла ее на плаву. Тогда как Китаю нужно было совершенно другое. «Китай только развивает свою авиационную промышленность, поэтому он был заинтересован в покупке украинских технологий и сотрудников, чтобы ускорить преодоление своего отставания. Китай только создает свою школу авиастроения. Они делают пассажирские самолеты, но не могут их сертифицировать. Например, китайцы уже давно построили аналог МС-21. Однако довести его до сертификации не могут, потому что у них нет опыта и знаний. Россия же быстро сертифицировала в ЕС свой самолет «Сухой Суперджет», – говорит газете ВЗГЛЯД директор специализированного портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.  

              Китай также купил акции украинского «Мотор Сич», чтобы получить доступ к технологиям двигателестроения. «Двигатели для китайцев – это еще более ценный актив, так как в этой сфере они отстают еще сильнее. Это элитный клуб», – говорит эксперт.

              Однако США запретили Украине сотрудничать не только с Россией, но и с Китаем. А больше украинский авиапром никому не нужен. Поэтому Киеву и приходится уповать на США и верить в чудо, что придут американцы и спасут их промышленность.

              «Если бы американской корпорации Boeing была интересна авиационная промышленность Украины, самолеты «Руслан», то они уже давно бы прибежали в Госдеп США и попросили бы забрать то, что нужно. Но ничего уникального и нужного там нет»,

              – говорит Гусаров.

              По его словам, США могут заказать транспортные самолеты «Руслан» для разовых перевозок или переброски войск НАТО, и это будет дешевле, чем содержать большой парк таких самолетов, или тем более вкладывать колоссальные средства в разработку современных аналогов.  

              В мире эксплуатируется всего порядка 20 транспортных самолетов «Руслан», и это вполне достаточно. «Это уникальный самолет, но мировой экономике много таких лайнеров не нужно. Максимальный спрос на этот самолет в лучшем случае составит в общей сложности 40–100 самолетов, которых хватит на ближайшие 40–60 лет», – говорит Гусаров.

              Если Boeing решит вложиться в создание нового транспортного самолета «Руслан», то его придется создавать с нуля. Потому что «Руслан» Ан-124 – это очень устаревший самолет.

              «Это будет дорогущий самолет и в разработке, и в постройке, и в эксплуатации. Если разработка обычного лайнера обходится в 10 млрд долларов, не включая разработку двигателя под него, то транспортный самолет обойдется еще дороже. Плюс колоссальные инвестиции в двигатель. Тогда как потребности рынка в этом самолете мизерные. В итоге каждый самолет будет стоить полтора миллиарда долларов», – рассуждает Гусаров.

              Американский прагматичный концерн не пойдет на такие расходы, которые никогда не окупятся.

              «На самом деле на фирме «Антонов» ничего нет, кроме чертежей в бумаге. Даже специалистов, которые бы создавали «Руслан». Американцам достаточно просто купить права на эти чертежи за копейки и оцифровать их самим. Но развивать украинскую авиапромышленность, вкладывать в нее миллиарды американцы, конечно, не будут», – считает Роман Гусаров.

              Тем более бессмысленно говорить об этом сейчас, когда коронавирус кардинально изменит авиаперевозки.

              «После отмены карантина будет резкое падение спроса на новые самолеты. Boeing будет озабочен, чем загрузить собственные мощности.

              Да и установка Трампа на возвращение производства в США идет вразрез с развитием производства самолетов на Украине», – говорит собеседник.

              Гусаров приводит пример с Чехией, которая во времена СССР по дружбе выиграла тендер на производство самолетов L-410 для российского рынка. Однако после распада Союза и вхождения Чехии в состав ЕС, этот уникальный завод оказался никому не нужен – ни американцам, ни европейцам. Им незачем создавать конкурентов собственным авиационным заводам.

              «Закончилось тем, что предприятие оказалось на грани банкротства, и этот завод купила российская Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Россия спасла предприятие. Теперь на чешском заводе производят комплектующие, а в России собирают эти самолеты для нашего внутреннего рынка», – говорит Роман Гусаров.

              Ровно так же, кроме России, в силу исторической кооперации украинская авиапромышленность никому не была нужна. Только теперь она не нужна и РФ благодаря импортозамещению. «России придется потратить много денег на импортозамещение. Однако она справится, так как у нее есть все технологии. А у Украины нет ни технологий, ни российского рынка. Поэтому украинский авиапром обречен на вымирание», – говорит глава «Авиа.ру».

              Будущее «Антонова» печально. Пока по миру летают самолеты фирмы, она будет их ремонтировать и обслуживать. Однако в течение десятилетия все эти самолеты будут списаны, считает Гусаров, что означает закат для легендарной украинской компании. «Мотор Сич» может продержаться на плаву дольше, потому что по миру летает очень много вертолетов Ми-8. «Мотор Сич» будет производить и продавать двигатели в третьи страны для старых вертолетов, поэтому запорожский завод просуществует дольше», – заключает собеседник. 

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