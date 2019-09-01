Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины.

Украинский «Антонов» потребовал от российского конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать новый российский самолет, который разрабатывается на базе советского Ан-124 «Руслан».

«Ильюшин» ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе Ан-124-100 «Руслан», которому планируется дать обозначение Ан-124-100М, констатирует украинская компании в своем сообщении со ссылкой на заявление главы российского Минпромторга Дениса Мантурова.

На днях в рамках МАКС-2019 он действительно заявил, что уже к концу года «Ильюшин» представит технический проект глубокой модернизации Ан-124 с российскими комплектующими. «Модернизации подвергнется бортовое радиоэлектронное оборудование, общесамолетные системы. Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолет Ан-124 «российским», - рассказал Мантуров.

Это сообщение взбудоражило украинское предприятие, которые решило письменно ответить. В «Антонове» считают, что модернизация самолета Россией приведет к тому, что летно-технические характеристики воздушного судна «значительно изменятся по сравнению с базовой моделью», таким образом появится «новый летательный аппарат». «Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки «АН», поскольку ГП «Антонов» не участвует в его разработке и не будет нести ответственности за его безопасность», - говорится в сообщении.

На самом деле, разработкой Ан-142 в 1980-х года занимался не только ОКБ «Антонов» в Киеве. В этом проекте были задействованы многие авиапредприятия советского союза, большинство которых расположены в России. Более того, вплоть до 2003 года Ан-142 производился в Ульяновске. Именно на этом заводе в 90-е годы готовили самолеты к полетам после долгого простоя и проводили капитальный ремонт летающих сейчас Ан-142.

Но надо признать, что после распада СССР интеллектуальные права на этот самолет достались Украине. Поэтому «Антонов» с юридической точки зрения абсолютно прав и может очень сильно помешать России в ее проекте, затаскав по судам. «Спор за название только усложнит сертификацию новой модели, будут бесконечные суды и апелляции, и все это только задержит выход нового самолета на рынок и повысит издержки. Никаких преимуществ это не дает», - говорит эксперт-аналитик ИХ «Финам» Алексей Калачев.

Однако Россия не собирается вступать в дискуссии из-за названия. Когда в июне 2018 года Объединенная авиастроительная корпорация впервые допустила возобновление отечественного производства Ан-124, то речь сразу шла о создании новой модификации, то есть нового лайнера собственными силами без «Антонова».

«Никто и не собирался использовать бренд Ан. Зачем нам, создавая свой самолет и вкладывая в него деньги, называть его именем украинского производителя? Это нелогично.

Поэтому это заявление и требование украинской компании – ничего не значит. Это как водить круги по воде в медиапространстве, не более того», - говорит глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

По его мнению, «антоновцам», конечно, обидно, что они не будут участвовать в проекте по развитию этого самолета, в создании на его основе нового современного лайнера, экономичного в эксплуатации и отвечающего всем международным стандартам безопасности (ИКАО).

До 2014 года был шанс реализовать этот проект в кооперации двух стран, что дало бы украинскому предприятию реальный заказ и заработок, а России позволило бы сэкономить и деньги, и время. «Но Украина первая разорвала сотрудничество с Россией в высокотехнологичной сфере. Если бы было все как раньше, то Россия, наверно, просто оплатила бы работу «антоновцам», и они занимались бы разработкой новой модификации. И такая история обсуждалась на высоком уровне, переговоры чуть ли не до формирования коммерческого заказа доходили. Но не сложилось, поэтому теперь Россия будет реализовать этот проект сама», - поясняет Гусаров.

В отличие от Украины, у России все для этого есть: и научный задел, и конструкторские бюро, и основная часть производственной цепочки, которая может быть полностью восстановлена, уверен эксперт. Этот самолет даже производили в России до 2003 года.

У Украины было одно важное преимущество, кроме интеллектуальных прав на бренд – это двигатели. Однако конфликт с несговорчивым соседом заставил Россию развивать собственные компетенции в этой сфере. Работы по созданию новых двигателей уже идут, поэтому и этот вопрос решаем при должном финансировании.

Учитывая, что разработкой нового военно-транспортного самолета на базе «Руслана» займется «Ильюшин», логично было бы предположить, что ему дадут имя «Ил». «Полагаю, разрабатываемая КБ «Илюшин» модификация вполне могла бы называться не Ан-124-100М «Руслан», тем более, что у «Антонова» модификация с таким наименованием уже есть, а, скажем, Ил-124-100М «Людмила». И если она окажется современнее, надежнее и качественнее, то это будет лучшей победой российских авиаконструкторов, чем победа в споре за название», ­- говорит Калачев.

Впрочем, новый лайнер не обязательно должен получить имя своего конструкторского бюро. «Несмотря на то, что разработкой МС-21 занимается ОКБ «Яковлева», самолет не стал Яком, его рабочее название МС-21 сохранилось и уже становится почти коммерческим брендом», - напоминает Гусаров.

Кроме того, возможно, что все отдельные направления отечественного авиастроения – транспортные самолеты, гражданские и военные, будут объединены в единый бренд. В свое время так поступили европейцы: испанцы, немцы и англичане все свои разные компании объединили под единым брендом и торговой маркой Airbus. «Может быть, такой же единый бренд будет создан и в России, и тогда новый транспортный самолет на базе «Руслана» получит общее имя. Единый торговый бренд легче развивать, чем десяток отдельных АКБ, о которых в мире уже подзабыли», - считает Роман Гусаров.

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В сегодняшнем заявлении «Антонова» важно признание украинской компанией очевидного факта, который раньше там не признавали. А именно, что России вполне по силам создать новый самолет на базе «Руслана» без украинских авиастроителей. «Специалисты ГК «Антонов» не отрицают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан», - прямо говорится в сообщении. До этого в «Антонове» уверяли, что Россия без украинского предприятия самостоятельно не справится с такой задачей.

Иронично, что сама Украина, обладая правом на бренд «Ан», создать новый современный лайнер на базе «Руслана», к сожалению, не в состоянии. Для нее это сложней и с технической, и с экономической, и финансовой точек зрения. Западным же друзьям Киева нет дела до того, что украинский авиапром приговорен.

«Это важное признание для самой Украины. Это отрезвляющее признание. Когда распался союз, у многих республик была некая эйфория – теперь мы разбогатеем, особенно это было заметно в благополучных республиках, как, например, Грузия. Она была в числе одних из самых богатых республик в составе СССР, но сейчас Грузия по факту стала одним из самых беднейших государств на постсовестком пространстве», - говорит Гусаров.

История расставляет все на свои места. «До Украины, которая считала, что без нее Россия ничего не сможет в том же авиастроении, наконец-то пришло осознание реальности и избавления от этих ура-патриотизма и эйфории. Реальность такова, что шанс участвовать в этом процессе – развитии транспортных самолет Ан-124 - для Украины упущен. Даже в какой-то мере отношения между Россией и Украиной восстановятся, доверия все равно нет. Россия уже не рискнет сотрудничать с Украиной в таких долгосрочных проектах», -­ говорит Гусаров.

Дела на «Антонове», мягко сказать, идут не очень. С 2015 году предприятие не выпустило ни один самолет. Потому что многие делали и комплектующие надо закупать в России, а как это сделать, если Киев запретил сотрудничество. Все заявленные громкие контракты с саудтитами, азребайджанцами и прочими партнерами оказались в итоге ничего не означающими меморандумами – твердых заказов до сих пор нет и не будет. От украинского Минобороны заказов ждут уже не первый год – но денег все нет.

Тогда как до 2014 года Киев и Москва строили планы по более глубокой кооперации на базе «ОАК-Антонов», по совместной разработке и серийному производству самолетов Ан-148, Ан-140, Ан-124, Ан-70. Были планы вместе разрабатывать двигатель Д-27 и модернизировать другие. Но все эти проекты оказались похоронены.

В числе упущенных Украиной проектов, например, самолет Ан-70, который разрабатывался на деньги России на Украине. На этот военно-транспортный самолет было потрачено 5 млрд долларов, причем более 70% денег – российские. В 2011 году Москва решила заказать 60 таких самолетов, что даже было прописано в госпрограмме вооружений РФ. «В итоге этот замечательный самолет пал жертвой перетягивания каната, и по факту такого самолета нет», ­- заключает Гусаров.

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