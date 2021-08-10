Литву ждет жестокая месть Китая

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10 августа, вторник  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Как России выйти в лидеры по производству нового вида топлива

Газовая зависимость Европы сменится водородной зависимостью от России Martin Schutt/Global Look Press
Вместо нефти и газа в ближайшие десятилетия Россия должна будет продавать за границу другой вид топлива – водород. И не просто продавать, а больше всех в мире. На чем основаны амбициозные планы российских производителей, какие конкурентные преимущества есть на этом рынке у нашей страны и какие сложности придется преодолеть? Подробности...
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Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Борьба с гомосексуализмом оставит Польшу и Венгрию без денег

Отношение к правам сексуальных меньшинств все больше раскалывает Польшу и Венгрию с руководством Евросоюза Brian Arnaud/BePress/
ABACA/Reuters
Огромными финансовыми карами грозит Евросоюз двум своим странам-членам – Польше и Венгрии. А все из-за того, что они не слушаются Брюссель по принципиально важным вопросам, в частности, касательно отношения к секс-меньшинствам. Конфликт дошел до обсуждения планов выхода Польши из Евросоюза. Как же такое произошло? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Водное законодательство противоречит само себе

Юрий Коробов
Юрий Коробов, эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги
Все ждут развития российского речного судоходства и внутреннего туризма, создания соответствующей инфраструктуры и рационального использования наших водных ресурсов. Но пока противоречия в законе не убраны, воплощение планов в жизнь будет тормозиться. Подробности...

Грузин уговаривают подарить душу дьяволу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Подчеркнуто бредовый характер прогрессивной повестки затем и нужен, чтобы обеспечивать «прохождение под ярмом» людей, сообществ, стран и народов. Они должны отречься от своей культуры, национальности, религии и вообще любых форм идентичности – чтобы сделаться податливым материалом для строителей «дивного нового мира». Подробности...
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Возможно, это была последняя Олимпиада

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Будут и спортсмены-трансгендеры, и смешанные команды, сбалансированные по принципам гендерного разнообразия. Будут обязательно введены квоты для спортсменов-гомосексуалистов и представителей расовых меньшинств. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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    Литву ждет жестокая месть Китая

    Литва решила наступить на самую больную мозоль Китая    10 августа 2021, 19:45
    Фото: Attila Husejnow /SOPA Images/Reuters Connect
    Текст: Андрей Резчиков,
    Елена Лексина

    Литва нанесла Китаю, по словам экспертов, «самое сильное оскорбление». Речь идет о решении Вильнюса открыть на своей территории представительство Тайваня. Почему Литва решилась на этот шаг, по каким причинам Китай считает литовский жест абсолютно недопустимым – и какой будет китайская месть за нежелание Литвы «встать на колени»?

    Во вторник МИД Литвы выразил сожаление в связи с решением Китая отозвать своего посла в ответ на планы Вильнюса открыть представительство Тайваня. «Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – заявили в МИД КНР.

    Там добавили, что подобные действия нарушают договор Литвы и Китая об установлении дипотношений и вредят «суверенитету и территориальной целостности Китая». Кроме отзыва посла китайское правительство выразило решительный протест Вильнюсу и обратилось к литовскому правительству с просьбой отозвать своего посла в Китае.

    Как сообщает Delfi, литовский МИД заявил что, «уважая принцип единого Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и со многими другими странами Евросоюза и мира». Несколько недель назад министр иностранных дел Тайваня Джозеф У рассказал о планах открыть этим летом представительство острова в Вильнюсе. Главная претензия Китая заключается в том, что оно будет называться представительством Тайваня, а не представительством Китайского Тайбэя.

    В ответ Литва намерена открыть торговое представительство на Тайване. В Вильнюсе уже выражали заинтересованность расширять сотрудничество с Тайванем в разным областях, особенно в сфере экономики и культуры.

    Председатель парламентского комитета по внешней политике Жигимантас Павиленис заявил, что Литва рассчитывает на равноправные отношения с Китаем и осуждает «давление» со стороны Пекина. «Нас пытаются поставить на колени и превратить во второсортное государство, которое можно наказывать. Мы хотим равноправных отношений с Китаем», – заявил Павиленис.

    Как сообщает ТАСС, политик призвал «не придавать значения» решению китайских властей. «Не стоит обращать на это особого внимания. Мы продолжим развивать отношения со всеми государствами вокруг Китая», – заявил Павиленис.

    В недавнем программном заявлении председатель КНР Си Цзиньпин называл полное воссоединение страны исторической миссией Коммунистической партии Китая (КПК), поэтому Компартия будет пресекать любые попытки борьбы за независимость Тайваня, отношения с которым прервались в 1949 году. Тогда проигравшие в гражданской войне с КПК силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материком возобновились только в конце 1980-х годов.

    МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Де-юре республика считается китайской провинцией с особым статусом. Пекин же считает ее частью территории Китая. Этот базовый принцип международных отношений поддерживает большинство государств, а также он является политической основой для развития двусторонних отношений Китая с другими странами. Сейчас только 15 государств (среди них Белиз, Гаити, Науру, Парагвай, Гватемала, Сент-Люсия) официально признают независимость Тайваня, то есть имеют на острове своих послов, в том числе Святой Престол.

    В последние годы Литва налаживала экономические связи с Китаем. В ноябре 2018 года тогдашний президент страны Дарья Грибаускайте совершила визит в КНР, где встретилась в Шанхае с Си Цзиньпином. В частности, Вильнюс выражал интерес поставлять продукцию из говядины и курятины вслед за уже экспортируемыми молочными и рыбными товарами. В свою очередь в КНР не скрывали желания в закупках янтаря и усиления своих возможностей в использовании литовских портов для расширения доступа на европейский рынок.

    Врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов напомнил, что в течение последних лет из всех трех прибалтийских государств именно Литва ведет «самую жесткую политику по отношению к Китаю». Например, Вильнюс поддержал обвинения Запада в адрес Китая по поводу нарушения прав человека. «Это касается и использования литовских портов, где присутствие Китая заметно ограничено. Именно в Литве базируется целый ряд организаций, которые выступают против политики Компартии Китая. Поэтому сближение Литвы с Тайванем – самое сильное оскорбление для Пекина, который рассматривает это как нарушение территориальной целостности КНР», – пояснил эксперт. 

    В свою очередь китаевед Николай Вавилов тоже считает, что смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. «Вильнюс долгие годы пытался сформировать максимально антикитайскую позицию среди всех членов ЕС по уйгурскому, тибетскому и другим вопросам, касающихся защиты прав человека в Китае. Видимо, Литва преследует цель стать в глазах Вашингтона условным центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе», – допускает эксперт.

    По его словам, «если признание Тайваня со стороны Литвы состоится, оно станет сигналом для других стран, которые могут занять резко антикитайские позиции вплоть до автоматического признания нелегитимности властей в Пекине». «Это именно тот процесс, который форсируют США», – заключил Вавилов.

    Замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский прогнозирует, что «китайцы жестоко отомстят Литве», как это было в случае с Латвией, которая в 1992 году открыла свое посольство на Тайване, но буквально через два года была вынуждена закрыть его под давлением КНР. «Теперь будут подорваны торгово-экономические связи между Китаем и Литвой. Тогда у Латвии элементарно возникли проблемы с топливом. Тайвань не смог поставить дизель, который ранее поставлял Китай, и в результате Латвия была вынуждена сдаться. Литва тоже будет испытывать экономические последствия, пока не прогнется перед Китаем», – уверен Островский.

    Собеседник ожидает, что до признания Вильнюсом независимости Тайваня дело не дойдет. «Зачем это нужно Литве, я не понимаю. Экономика Тайваня, который официально называется Китайской Республикой, не идет ни в какое сравнение с китайской. Разница очень ощутимая. Китай – крупнейший торговый партнер почти для всех стран мира», – напомнил замдиректора Института Дальнего Востока РАН.

    Маслов подчеркивает, что в подобных случаях китайцы не отделываются только заявлениями, а начинают целую кампанию против конкретной страны. «Речь может дойти до разрыва дипломатических отношений. Будут ограничения по торговле», – ожидает эксперт. 

    Маслов согласен, что в конечном итоге Вильнюс будет вынужден уступить, потому что «большая часть государств скорее отказывается от дипломатических отношений с Тайванем и поддерживает с ним отношения на уровне торгово-экономических комиссий, которые при необходимости выполняют роль консульств для выдачи виз». Он прогнозирует, что Литва пойдет на уступки в течение года. Если это попытка литовских политиков играть на стороне Запада, «то они бегут впереди паровоза». «Литовские политики не понимают до конца объем проблем, с которым они сталкиваются. Литва не располагает своей профессиональной экспертизой по Китаю», – уверен профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

    Островский тоже подчеркнул, что развивать экономически отношения с Тайванем можно без конфликта с Китаем. Он посоветовал Вильнюсу брать пример с России. В Москве и Тайбэе еще в 90-е годы открылись совместные торговые представительства без каких-либо возвражений со стороны КНР. «Россия не признает Китайскую Республику как независимое государство. Мы поддерживаем только экономические отношения и не давим на самую болевую точку Китая. У США тоже есть огромное представительство на Тайване. И большинство стран имеют точно такие же представительства», – отметил собеседник.

    Вавилов допускает, что позиция Литвы связана с желанием некоторой группы лиц выиграть выборы на пост генсека НАТО, потому что Даля Грибаускайте считается одним из потенциальных кандидатов на эту должность. «Нельзя исключать, что отзыв посла власти Литвы используют для дальнейшей эскалации в отношениях с Пекином. И если Литва признает Тайвань – для Китая это будет мощным ударом, потому что у Тайваня появится представительство в ЕС», – пояснил эксперт.

    Маслов считает, что история с выборами генсека НАТО никак не связана с литовско-китайскими отношениями. «Эта мера приводит к удару по Литве, поскольку страна была включена в европейские процессы торговли с Китаем и хорошо зарабатывала на этом. Пожертвовать своими интересами ради того, чтобы продвинуться на пост генсека НАТО – это слишком циничная комбинация», – считает Маслов.

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