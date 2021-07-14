Черный национализм привел ЮАР к массовым убийствам и мародерству

Взгляд
14 июля, среда  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
Разделы

Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Россия не может побороть бедность

По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными Павел Лисицын/РИА «Новости»
Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности – опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему не приближаемся к уровню Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской

Разговоры о фашизации Украины начались задолго до 2014 года и вышли на пик после Евромайдана Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС
Утверждение о том, что Украина превращается в фашистское государство, может прозвучать парадоксально. С точки зрения одних, она стала им уже давно. С точки зрения других, в принципе не может им стать, особенно под руководством русскоязычного комика. Однако именно при Владимире Зеленском правящий класс Украины перешагнул через «красную черту», сделав фашизм частью государственного правления.  Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Китай не введет войска в Афганистан

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Штаты очень надеются, что после их ухода из Афганистана Китай заполнит появившийся вакуум. И китайцы действительно говорят, что собираются предпринять ряд мер для решения афганских проблем. Правда, ввод войск в эти меры не входит. Подробности...

Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Наши отказники начитались пабликов в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», наслушались соседей, и в результате – ни в какую не хотят прививаться. Кто-то думает проскочить «на шару», некоторые отправились покупать липовые справки с медотводами возле метро. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

России пора выйти из Совета Европы

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Для того, чтобы вести диалог на равных и с равными, существует Совет Безопасности ООН. Организация, созданная по итогам выигранной нами Второй мировой войны. А Совет Европы — это место позора и унижения. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Перейти в раздел…

Ушел непотопляемый Аваков

«Цветная революция» на Кубе

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский вернул любовь народа

Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
Подробности...

Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
Подробности...

В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?
  • Нравятся

  • Не нравятся
В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Прокурор в Баку запросил для воевавшего за Армению россиянина 11 лет тюрьмы
    Захарова оценила объяснение ФРГ о нестыковках в докладе ОЗХО по Навальному Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского об увольнении главы КС В МЧС намерены разрешить дачникам разводить костры на своих участках
    Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью В Польше официально заявили о закупке 250 американских танков Названы сроки строительства городка в Крыму для десантно-штурмового полка Жертву на Курбан-байрам разрешили принести дистанционно с доставкой на дом
    КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным Путин и Лукашенко поручили правительствам совместно противодействовать санкциям Запада Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем Эксперт объяснил, как правильно вести себя со взломавшими телефон вымогателями

    отказ от прививки


    Глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19

    олимпиада в токио


    Богословская объяснила смысл инструкции с ответами на политические вопросы для олимпийцев

    зона интересов


    Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике

    Видео

    контроль Афганистана


    Чем закончится борьба талибов с Турцией

    особый случай


    Зачем мигранты устроили массовую драку в Москве

    уровень жизни


    Почему Россия не может побороть бедность

    внезапное решение


    Отставка Авакова будет иметь для Украины большие последствия

    проблемы добрососедства


    Путин ответил на русско-украинский вопрос

    Друзья-соперники


    Вадим Трухачёв: Как Румыния вытесняет Россию из Молдавии

    Противоестественный союз


    Сергей Мардан: России пора выйти из Совета Европы

    Деньги не пахнут


    Глеб Простаков: Компенсации за «Северный поток – 2» Зеленскому еще надо заслужить

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?

    Черный национализм привел ЮАР к массовым убийствам и мародерству

    Толпы зулусов грабят и убивают все на своем пути    14 июля 2021, 19:10
    Фото: Themba Hadebe/AP/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Десятки человек погибли, тысячи магазинов разграблены – такими стали результаты массовых погромов и беспорядков, вот уже несколько дней сотрясающих ЮАР. Как эта волна насилия связана с тюремным заключением бывшего президента страны, кто спровоцировал беспорядки и почему ни армия, ни полиция не в состоянии с ними справиться?

    Уже неделю в Южной Африке не прекращаются кровавые столкновения, счет погибшим уже идет на десятки. Президент ЮАР Сирил Рамафоза в обращении к нации заявил, что такого не было практически с 1991 года и необходимо прекратить трайбализм и вражду между племенами. Это первый случай в истории новой ЮАР, когда глава государства откровенно признаёт наличие межнациональных проблем не между белым и черным населением, а внутри черного большинства.

    Кровавые столкновения вызвало тюремное заключение бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Уголовное преследование бывшего президента началось практически сразу же после его ухода с должности главы государства и председателя Африканского национального конгресса (АНК) – бессменно правящей в стране партии.

    Следствие считает, что Джейкоб Зума, будучи первым лицом государства, находился в коррупционных отношениях с семьей Гупта – промышленников и банкиров индийского происхождения. Также он незаконно расходовал государственные средства на постройку крааля Нкадла – своей личной резиденции в традиционном зулусском стиле. На деле крааль больше напоминает смесь средневекового замка и виллы в стиле «дорого-богато».

    Зума просто игнорировал повестки судебных следователей и на суд не приходил. В конце концов суд приговорил его к 15 месяцам заключения за неуважение к суду. Его силой доставили в тюрьму в провинции Квазулу-Наталь – и практически сразу же по всему Зулуленду прокатилась волна насилия.

    Сейчас уже непонятно, кто первый начал. Но наиболее громогласным, как всегда в таких случаях, оказался Джулиус Малема – вечный оппозиционер, лидер крайне левого и очень молодежного крыла Африканского национального конгресса. Его сторонники, все как один в красных футболках, принялись громить полицейские участки и прочие государственные органы.

    Крупнейшие городские агломерации, в которых большинство составляют зулусы, пришли в движение. Волна насилия прокатилась по окрестностям Йоханнесбурга – Соуэто и Бенони, вышла на улицы крупнейшего города страны, а затем и столицы – Претории. Началось традиционное мародерство. Примечательно, что шестеро из семи первых погибших – охранники супермаркетов в Йоханнесбурге.

    Но вскоре погромы из чисто грабежа переросли в межнациональные. Подстрекаемые Джулиусом Малемой и королевской семьей зулусы принялись громить магазины, принадлежащие представителям других племен и этнических групп. Особо досталось представителям народа венда, к которому принадлежит нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоза.

    Также волна погромов прошла по мигрантам, особенно нигерийцам, которые прочно занимают в ЮАР все криминальные ниши, а также владеют вещевыми рынками. Нигерийцы принялись отстреливаться. Чего-чего, а оружия у них достаточно.

    При этом за пределы провинций Гаутенг и Квазулу-Наталь погромы не распространились. Это объясняется очень просто: это Зулуленд, и зулусы просто сперва мобилизовались, чтобы поддержать «своего» Джейкоба Зуму, а затем не смогли успокоиться. Через пять дней погромов ситуация окончательно вышла из-под контроля. И президент Рамафоза распорядился ввести в Йоханнесбург, Дурбан и Преторию войска. Полиция остановить погромы и убийства просто не смогла.

    Надо понимать, что полицейские в Претории в основном белые. Их просто физически меньше, чем погромщиков. Кроме того, белая полиция и ЧОПы заняты в основном охраной благополучных районов городов, которые давно уже превратились в своего рода крепости. Правда, один белый полицейский реально способен остановить целую толпу зулусов. А например, центральная часть Йоханнесбурга с высотными зданиями, как обычно, досталась погромщикам. Самое эффективное, что удалось предпринять правительству – это заблокировать Джулиусу Малеме Twitter.

    В крупных городах сейчас разграблено практически всё, что можно разграбить. При этом белые фермеры из Кейпа и Кару – центральных и восточных провинций страны – прекратили поставку в Зулуленд продуктов. Председатель местной фермерской ассоциации Христо ван Рееде сообщил, что фермеры и так понесли огромные убытки за эту неделю, а сейчас погромщики принялись даже перехватывать грузовики. Закрыли границы Свазиленд и Ботсвана, которые, кстати, критично зависимы от поставок продуктов из ЮАР.

    После того, как правительство заблокировало Малеме Twitter, в этой же социальной сети появился новый аккаунт: «Организация Джейкоба Зумы». Первое, что написали эти добрые люди: «Никакого мира, пока Зума не выйдет на свободу».

    Число погибших достигло 72 человек, более полутора тысяч арестовано. Армия пытается взять под контроль хотя бы развязки дорог на многочисленных магистралях вокруг крупнейшей городской агломерации Йоханнесбург – Соуэто – Бенони, но пока безуспешно.

    Если бы этот конфликт носил только внутриполитический характер и вертелся бы исключительно вокруг личности бывшего президента Джейкоба Зумы, то его можно было бы погасить относительно легко. Но действительно впервые за долгие десятилетия в Южной Африке начались волнения по национальному признаку.

    Зулусы – крупнейшее племя на юге Африки с очень своеобразным менталитетом и историей. Джейкоб Зума воспринимался в ЮАР именно как зулусский президент, причем единственный в своем роде. Нельсон Мандела был представителем другого племени – коса. А впоследствии в АНК предпочитали поддерживать некий баланс между крупнейшими племенами.

    Зума же, будучи президентом, демонстративно вел себя по всем канонам зулусского поведения. Он официально многоженец, он ходил в национальной одежде. Участвовал в традиционных праздниках и распевал зулусские песни, включая знаменитое «одна пуля – один белый». Даже постройка крааля Нкадла, которую сейчас вменяют ему в вину, укладывается в эту парадигму. Его отставка и последовавшее уголовное преследование было воспринято как нападение на зулусский народ.

    И это удивительно и печально, поскольку АНК изначально строился абсолютно белыми людьми как внеплеменная организация левого толка. Зулусы, кстати, всегда составляли меньшинство в руководстве АНК. Наиболее известным из них был Оливер Тамбо, но он был скорее коммунист, чем националист.

    Но революционный запал АНК выдохся практически сразу же после смерти Манделы, который худо-бедно объединял движение просто своим существованием, как культовая фигура. Сейчас же от былого социализма и равенства не осталось и следа, и Южная Африка медленно, но верно скатывается к примитивному трайбализму. О чем и поведал в телевизионном обращении президент Рамафоза.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •