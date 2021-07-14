Черный национализм привел ЮАР к массовым убийствам и мародерству

Десятки человек погибли, тысячи магазинов разграблены – такими стали результаты массовых погромов и беспорядков, вот уже несколько дней сотрясающих ЮАР. Как эта волна насилия связана с тюремным заключением бывшего президента страны, кто спровоцировал беспорядки и почему ни армия, ни полиция не в состоянии с ними справиться?

Уже неделю в Южной Африке не прекращаются кровавые столкновения, счет погибшим уже идет на десятки. Президент ЮАР Сирил Рамафоза в обращении к нации заявил, что такого не было практически с 1991 года и необходимо прекратить трайбализм и вражду между племенами. Это первый случай в истории новой ЮАР, когда глава государства откровенно признаёт наличие межнациональных проблем не между белым и черным населением, а внутри черного большинства.

Кровавые столкновения вызвало тюремное заключение бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Уголовное преследование бывшего президента началось практически сразу же после его ухода с должности главы государства и председателя Африканского национального конгресса (АНК) – бессменно правящей в стране партии.

Следствие считает, что Джейкоб Зума, будучи первым лицом государства, находился в коррупционных отношениях с семьей Гупта – промышленников и банкиров индийского происхождения. Также он незаконно расходовал государственные средства на постройку крааля Нкадла – своей личной резиденции в традиционном зулусском стиле. На деле крааль больше напоминает смесь средневекового замка и виллы в стиле «дорого-богато».

Зума просто игнорировал повестки судебных следователей и на суд не приходил. В конце концов суд приговорил его к 15 месяцам заключения за неуважение к суду. Его силой доставили в тюрьму в провинции Квазулу-Наталь – и практически сразу же по всему Зулуленду прокатилась волна насилия.

Сейчас уже непонятно, кто первый начал. Но наиболее громогласным, как всегда в таких случаях, оказался Джулиус Малема – вечный оппозиционер, лидер крайне левого и очень молодежного крыла Африканского национального конгресса. Его сторонники, все как один в красных футболках, принялись громить полицейские участки и прочие государственные органы.

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Крупнейшие городские агломерации, в которых большинство составляют зулусы, пришли в движение. Волна насилия прокатилась по окрестностям Йоханнесбурга – Соуэто и Бенони, вышла на улицы крупнейшего города страны, а затем и столицы – Претории. Началось традиционное мародерство. Примечательно, что шестеро из семи первых погибших – охранники супермаркетов в Йоханнесбурге.

Но вскоре погромы из чисто грабежа переросли в межнациональные. Подстрекаемые Джулиусом Малемой и королевской семьей зулусы принялись громить магазины, принадлежащие представителям других племен и этнических групп. Особо досталось представителям народа венда, к которому принадлежит нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоза.

Также волна погромов прошла по мигрантам, особенно нигерийцам, которые прочно занимают в ЮАР все криминальные ниши, а также владеют вещевыми рынками. Нигерийцы принялись отстреливаться. Чего-чего, а оружия у них достаточно.

При этом за пределы провинций Гаутенг и Квазулу-Наталь погромы не распространились. Это объясняется очень просто: это Зулуленд, и зулусы просто сперва мобилизовались, чтобы поддержать «своего» Джейкоба Зуму, а затем не смогли успокоиться. Через пять дней погромов ситуация окончательно вышла из-под контроля. И президент Рамафоза распорядился ввести в Йоханнесбург, Дурбан и Преторию войска. Полиция остановить погромы и убийства просто не смогла.

Надо понимать, что полицейские в Претории в основном белые. Их просто физически меньше, чем погромщиков. Кроме того, белая полиция и ЧОПы заняты в основном охраной благополучных районов городов, которые давно уже превратились в своего рода крепости. Правда, один белый полицейский реально способен остановить целую толпу зулусов. А например, центральная часть Йоханнесбурга с высотными зданиями, как обычно, досталась погромщикам. Самое эффективное, что удалось предпринять правительству – это заблокировать Джулиусу Малеме Twitter.

В крупных городах сейчас разграблено практически всё, что можно разграбить. При этом белые фермеры из Кейпа и Кару – центральных и восточных провинций страны – прекратили поставку в Зулуленд продуктов. Председатель местной фермерской ассоциации Христо ван Рееде сообщил, что фермеры и так понесли огромные убытки за эту неделю, а сейчас погромщики принялись даже перехватывать грузовики. Закрыли границы Свазиленд и Ботсвана, которые, кстати, критично зависимы от поставок продуктов из ЮАР.

После того, как правительство заблокировало Малеме Twitter, в этой же социальной сети появился новый аккаунт: «Организация Джейкоба Зумы». Первое, что написали эти добрые люди: «Никакого мира, пока Зума не выйдет на свободу».

Число погибших достигло 72 человек, более полутора тысяч арестовано. Армия пытается взять под контроль хотя бы развязки дорог на многочисленных магистралях вокруг крупнейшей городской агломерации Йоханнесбург – Соуэто – Бенони, но пока безуспешно.

Если бы этот конфликт носил только внутриполитический характер и вертелся бы исключительно вокруг личности бывшего президента Джейкоба Зумы, то его можно было бы погасить относительно легко. Но действительно впервые за долгие десятилетия в Южной Африке начались волнения по национальному признаку.

Зулусы – крупнейшее племя на юге Африки с очень своеобразным менталитетом и историей. Джейкоб Зума воспринимался в ЮАР именно как зулусский президент, причем единственный в своем роде. Нельсон Мандела был представителем другого племени – коса. А впоследствии в АНК предпочитали поддерживать некий баланс между крупнейшими племенами.

Зума же, будучи президентом, демонстративно вел себя по всем канонам зулусского поведения. Он официально многоженец, он ходил в национальной одежде. Участвовал в традиционных праздниках и распевал зулусские песни, включая знаменитое «одна пуля – один белый». Даже постройка крааля Нкадла, которую сейчас вменяют ему в вину, укладывается в эту парадигму. Его отставка и последовавшее уголовное преследование было воспринято как нападение на зулусский народ.

И это удивительно и печально, поскольку АНК изначально строился абсолютно белыми людьми как внеплеменная организация левого толка. Зулусы, кстати, всегда составляли меньшинство в руководстве АНК. Наиболее известным из них был Оливер Тамбо, но он был скорее коммунист, чем националист.

Но революционный запал АНК выдохся практически сразу же после смерти Манделы, который худо-бедно объединял движение просто своим существованием, как культовая фигура. Сейчас же от былого социализма и равенства не осталось и следа, и Южная Африка медленно, но верно скатывается к примитивному трайбализму. О чем и поведал в телевизионном обращении президент Рамафоза.