Бельгия нанесла поражение латышским нацистам

Проталкиваемая Латвией мифология о том, что латышские легионеры СС не являлись нацистами и не замешаны в военных преступлениях, позорно для этой страны опровергнута. И сделали это не кто иные, как соратники Латвии по Евросоюзу, бельгийцы. Каким образом памятник легионерам СС в Бельгии был признан мемориалом, героизирующим нацизм?

Из Бельгии поступило известие, обескураживавшее власти Латвии. Мэрия городка Зедельгем постановила демонтировать так называемый «Латвийский улей» – памятник латышским легионерам «Ваффен СС», одно время содержавшимся там в лагере для военнопленных.

Это причинило тягчайший шок латышам – ведь свою современную историческую идеологию Латвийская Республика стоит на мифе о «героях-легионерах», сражавшихся против большевистского монстра. Люди, возражавшие против героизации легионеров, объявлялись пособниками «кремлевской пропаганды». И теперь стало непонятно – что же, теперь нужно объявлять бельгийцев «агентами Кремля»?

Официально признанные «герои»

В настоящее время легионеры считаются в Латвии героями практически на официальном уровне. Так, в сентябре 2019 года министр обороны страны Артис Пабрикс принял участие в памятных мероприятиях в честь 75-летия боев у местечка Море к северо-востоку от Риги. Выпущенный по случаю пресс-релиз латвийского Минобороны гласил: «В конце сентября 1944 года в Море шли жестокие бои между Советской армией и солдатами Латышского легиона, призванными в германскую армию. Солдаты латышского легиона бились на своей земле с превосходящими их в десять раз силами противника, две недели сдерживали на этом оборонительном рубеже у Сигулды продвижение советских частей на Ригу».

Пабрикс, выступая на братском кладбище, где погребены члены легиона, назвал их «героями», а память о них – «яркой и вечной». В 2020-м лидер латвийской коалиционной партии Национальный блок Райвис Дзинтарс снял фильм «Латышский легион. Воскрешение справедливости» – и разослал его по школам с предложением использовать в качестве учебного пособия. Ряд латышских школ с готовностью подхватили это предложение.

В Латвии уже существует ряд памятников легионерам, но несколько лет назад возникла идея воздвигнуть такой объект и в Бельгии.

В сентябре 2017 года скульптор Кристапс Гулбис приобрел права на установку в городе Зедельгем монумента в память о латышских легионерах «Ваффен СС». Представители Латвии, заручившись согласием муниципалитета Зедельгема, объявили конкурс на лучший проект памятника экс-легионерам – и именно вариант Гулбиса единодушно был признан наилучшим. По словам скульптора, «произведение, если оно демонстрируется в социуме, должно быть понятно каждому». Поэтому автор в качестве ключевой идеи выбрал пчел.

Почему именно их? Как объяснял Гулбис, пчелиное семейство символизирует собой нацию, а улей – государство с его армией, законом и порядками. «Пчелы – миролюбивые создания и никого не атакуют по собственной воле. Они жалят только тогда, когда им угрожает опасность: тогда они начинают сражаться за собственный улей, семью и свободу», – многозначительно заявил автор. Соответственно, памятник представляет собой улей, вылитый из бронзы с позолоченными пчелами. Когда посетитель подходил к этому объекту, он слышал записанный звук жужжания латвийских пчел. По задумке автора, символическое количество «пчел» в этом «улье» равняется числу латышей, оказавшихся после войны пленными в лагерях победивших союзников.

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Торжественная церемония открытия монумента состоялась год спустя , в сентябре 2018 года – на ней присутствовали посол Латвии в Бельгии Илзе Русе, представители рижского «Музея оккупации» и городские чиновники, среди которых оказалась мэр Зедельнема Анника Вермелен. В самой Латвии к данному известию отнеслись по-разному. Русские жители страны писали в интернете: «Жаль, что эсэсовцы латышского происхождения, входившие в армию Германии под руководством Адольфа Гитлера, не добрались до этого городка, неся "доброе и светлое", а заодно и проверив жителей на наличие еврейской крови. Тогда бы на этом месте стоял бы другой памятник». Этнические же латыши восприняли новость об установке памятника положительно, они отмечали: «Легионеры сражались за свободу родной земли».

Историк Владимир Симиндей отмечает: «Почему фанаты латышских пособников Гитлера пометили территорию именно в этом городке? Разъясняю: в 1945-46 гг. в подконтрольном британцам Зедельгемском лагере для военнопленных содержалось почти 12000 латышских легионеров СС, включая таких отъявленных мерзавцев, как штандартенфюрер СС Арвид Крипенс. Там вербовалась агентура для заброски в СССР, там же в декабре 1945-го была создана национал-реваншистская организация "Ястребы Даугавы". Интересно, что идейка водрузить "улей для легионеров" родилась в 2014 году, смета составила 100000 евро, почти половину из которых собрал и выделил т.н. "Музей оккупации Латвии"».

Защитница легионеров

Однако очень скоро у бельгийцев появились вопросы. Некоторые из местных жителей решили разузнать: кто же эти самые «герои», которых почтили монументом? А разузнав, начали жаловаться в самоуправление. В итоге местным властям пришлось созвать специальную комиссию историков и экспертов. Те после нескольких месяцев работы решили: «Памятник является преклонением перед нацистским режимом и оправдывает определенные военные преступления». Впрочем, не желая совсем уж обижать латышей, бельгийские историки примирительно заявили, что «память о военнопленных легионерах заслуживает признания, но не поклонения».

Встал вопрос о демонтаже столь сомнительного монумента. Но на борьбу за его спасение со всем пылом поднялась депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере (член партии «Новое Единство»), известная на родине в качестве одного из самых яростных борцов с последствиями «советской оккупации».

Владимир Симиндей приводит детали биографии Вайдере, которые в настоящее время она по понятным причинам старается особо не афишировать. «По собственному признанию, в 1977 г. из карьеристских побуждений вступила в КПСС (но сегодня этот факт умалчивается в ее официально- "парадной" биографии)... В отличие от многих ветеранов латвийских правящих кругов, Вайдере не проявила какой-либо заметной политической активности в период "Атмоды" (движение за отделение Латвии от СССР – ВЗГЛЯД), заявив лишь о выходе из КПСС в 1989 году. Изменениями общественно-политического климата в 1989-1990 гг. она предпочла воспользоваться для освоения западных научных грантов, изучая структурную экономическую политику Германии в Кильском университете и т. п. После получения Латвией независимости осознанно сделала политический выбор в пользу национал-радикального лагеря, в котором ниша ученого-экономиста, знакомого с западным опытом хозяйствования, была наиболее дефицитной. В 1993 г. вступила в ультранационалистическую партию "Движение за национальную независимость Латвии", с 1996 г. являлась членом правления ДННЛ», – пишет Симиндей.

В настоящее время в среде латвийских политиков Вайдере считается одним из самых непримиримых националистов. Так, именно она в свое время нашла спонсоров для съёмок пропагандистско-чернушного псевдоисторического фильма The Soviet Story, автор которого Эдвин Шноре (известный еще и скандальным сравнением проживающих в Латвии русских со «вшами»; ныне депутат Сейма), собрав в кучу всевозможные штампы и байки, изобразил Советский Союз в максимально черном свете, государством, которое было хуже нацистской Германии. Когда фильм был готов, Вайдере в апреле 2008 года организовала его показ в Европарламенте.

Со временем борьбы с «наследием советской оккупации» на родине ей стало мало – и она переключилась на другие страны. Так, когда летом 2016-го Вайдере узнала, что в французском городе Клермон-Ферране есть площадь Советского Союза, она выразила по этому поводу свое возмущение. И она же, совместно с группой других политиков из стран Балтии принудила торговые сети Adidas, Walmart и Amazon изъять из продажи футболки с надписью USSR. По мнению Вайдере, современная Россия представляет «силы зла» – о чем она во всеуслышание и заявила. Поэтому она горячо ратовала за то, чтобы «хирургически вырезать» из латвийского телевещания российские каналы, истребовать с России денег за «советскую оккупацию».

В декабре 2014-го Инесе Вайдере написала письмо председателю ЕП Мартину Шульцу – с просьбой закрыть въезд во все страны ЕС российскому историку Александру Дюкову. Ее гнев вызвало то, что Дюков представил в Европарламенте книгу о нарушениях прав человека на Украине, охватывающую период с 22 февраля по 22 мая 2014 года. В своем письме Инесе Вайдере выразила возмущение тем, что историк, являющийся персоной нон-грата в Латвии и Литве (за свои исследования, касающиеся деяний нацистских коллаборационистов в Латвии), допущен в стены Европарламента.

Доносить она очень любит – в начале 2019-го Вайдере написала в латвийскою Службу госбезопасности «жалобу» на политика Татьяну Жданок, сравнившую нынешнее положение русских в Латвии с тем, в котором оказались евреи в нацистской Германии. Вайдере сочла, что такими заявлениями Жданок «публично разжигает национальную ненависть, вводя международное сообщество в заблуждение относительно ситуации с русскими в Латвии».

«Это была советская пропаганда»

В общем, именно такая личность поднялась на защиту памятника легионерам «Ваффен СС» в Бельгии. Заручившись поддержкой нескольких единомышленников из Европарламента, Вайдере отправила письмо властям Зедельгема.

«Видно, что местным политикам не только не хватает понимания исторических фактов, но на них давят со стороны. В письме мы объясняем, что латышские легионеры не связаны с преступлениями нацистов против человечества. Подчеркиваем, что это была советская пропаганда, создавшая ложь о том, что наших легионеров можно приравнивать к нацистам. И эту дезинформацию до сих пор активно распространяет Россия, чтобы очернить Латвию», – заявила Инесе Вайдере. Она выразила уверенность в том, что снос памятника станет оскорблением всех тех, «кто воевал во Второй мировой войне против своей воли».

Однако к ней не прислушались – и памятник решили демонтировать. Наверняка бельгийские историки указали властям, что легионеры отнюдь не были «просто солдатами» – как доказывают их современные поклонники.

Многие из легионеров, до того как попасть в ряды 15-й или 19-й латышских дивизий «Ваффен СС», ещё в 1941-1942 годах поступили добровольцами в полицию «самоохраны», в латышскую вспомогательную полицию безопасности СД или в латышские полицейские батальоны – подразделения коллаборационистов, уничтожавших евреев, военнопленных, партизан. «Именно они участвовали в массовых убийствах и угоне мирных жителей белорусских и русских деревень в ходе масштабных антипартизанских карательных акций 1943 года», – подчеркивает Симиндей. Свою жестокость эти латыши проявили как в Белоруссии, во время печально знаменитой карательной операции «Зимнее волшебство», так и в Псковской области – достаточно вспомнить трагедию деревни Жестяная Горка.

Политолог Александр Носович называет решение бельгийских властей относительно памятника в Зедельгеме крупнейшим поражением Латвии на международной арене за последние годы. «Международная комиссия историков вынесла вердикт: мемориал легионеров СС является героизацией нацизма. Традиционные объяснения латвийских европарламентариев о том, что легионеры воевали за независимость Латвии от Советов под чужим флагом, приняты в расчет не были. А указания на то, что во Фландрии и Валлонии тоже были национальные легионы СС, память о которых тоже можно увековечить, в Бельгии восприняли как оскорбление.

В итоге вердикт вынесен однозначный: Латвия занимается реабилитацией нацизма в Европе. Риге остается только позорно оправдываться перед внутренней аудиторией, что в международной комиссии историков наверняка не обошлось без агентов Кремля», – иронизирует Носович.