Грета Тунберг проверит мир на прочность

Взгляд
5 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
Разделы

Газпром опустошает транзитные трубы

Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
Перейти в раздел…

Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией

Уильям Бёрнс считается одним из самых искусных американских дипломатов Tom Williams/ABACA/Reuters
В Москве с двухдневным визитом побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию? Подробности...
Перейти в раздел…

Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией

Легендарный ракетоносец Ту-16 был главной ударной силой Морской авиации СССР Общественное достояние
Судьба Морской авиации Военно-морского флота впервые публично обсуждается на самом высоком уровне. Почему служба морских летчиков исключительно важна для обороноспособности России, в каком состоянии Морская авиация находится сегодня – и что нужно сделать для ее возрождения? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире

Ранее об идеях триполярного мира рассуждал Дональд Трамп Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС
«Мы вступаем в триполярный мир», – заявил один из ключевых американских генералов Марк Милли, имея в виду США, Россию и Китай. В Москве, напротив, придерживаются принципов многополярного мира, о чем неоднократно заявлял и президент Путин. Почему в Пентагоне решили сократить число «полюсов мира» и насколько такая концепция выгодна самой России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Сталин выигрывает от сопоставления с Гитлером

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно ли уравнивать роль СССР и Третьего рейха во Второй Мировой войне? Можно ли уравнивать коммунизм и нацизм, как идеологии? Следует ли помнить о преступлениях Сталина и его окружения? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Почему Россия и США не могут решить украинский вопрос

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Даже если Москва и Вашингтон договорятся больше не разыгрывать украинскую карту в двусторонних отношениях, задача оживить то, чего нет, находится за пределами их возможностей Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

В чем секрет исторического выживания России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия – страна с удивительной судьбой. Жизнь много раз толкала ее к самому краю бездонной пропасти. Как, например, в Смутное время. Но ей все равно каждый раз удавалось выкарабкаться. В чем секрет такой живучести? Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
Перейти в раздел…

У директора ЦРУ миссия в Москве

Война полиции с ягодицами

Обсуждение: 10 комментариев

Россия вступит в эру беспилотников

Перейти в раздел…

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...

На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
  • Да

  • Нет
Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
  • Из Армении

  • Из Молдавии

  • Из стран Средней Азии

  • С Украины
Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
  • Адекватный

  • Мягкий

  • Суровый
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали четверо в Новых Ватутинках
    Российский дипломат был найден мертвым у посольства России в Берлине Голикова назвала сроки завершения пандемии СБУ обвинила в шпионаже полковника ВСУ с российским гражданством Эксперты объяснили использование армией страны НАТО советских «кукурузников»
    Целовавшаяся у Вечного огня модель извинилась за осквернение памятника Нур-Султан опроверг заявление Киева о блокировке РФ транзита угля из Казахстана Лукашенко рассказал о новом смысле празднования Дня Октябрьской революции Земан решил исполнять обязанности до конца своего срока
    Кабмин продлил розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных Януковича заподозрили в создании ОПГ на Украине Иностранцев без ВНЖ предупредили о прекращении выплаты пенсий Группа ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет

    уличный конфликт


    «Герой» - Депутат Мосгордумы прокомментировал нападение на мужчину с ребенком в Москве

    процесс в нидерландах


    Эксперт о решении суда по иску ЮКОСа: Западная судебная система еще не до конца гнилая

    инцидент в ТЦ


    Кононенко назвал поставившего на место некультурную компанию Зверева «мужиком»

    Видео

    газовый кризис


    Европу зимой спасет конкуренция Газпрома с российским СПГ

    закрытые переговоры


    Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией

    воздушный флот


    «Боинг» оградит Белоруссию от санкций Европы

    экспорт газа


    Газпром опустошает транзитные трубы

    «вытирают ноги»


    Британия унизила Францию в «рыбной войне»

    энергетический переход


    Игорь Мальцев: Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

    слабое звено


    Александр Тимохин: Как подготовить Дальний Восток к японской агрессии

    защита граждан


    Сергей Миркин: От «жабьих прыжков» Украины начали страдать россияне

    на ваш взгляд


    Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?

    Грета Тунберг проверит мир на прочность

    «Присоединяйтесь, чтобы ваш голос был услышан» Вместе мы сильны!»
    		   5 ноября 2021, 14:15
    Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Шведская климатическая активистка Грета Тунберг призвала сторонников выйти на акцию протеста и подтолкнуть мировых лидеров, собравшихся на саммите в Глазго, к «правильному» решению. Параметры такого решения известны - и они крайне болезненны для всего мира. Поэтому Тунберг призывает «вырвать» существующий миропорядок «с корнем». Устоит ли наш мир под ударами «зеленого» террора?

    В пятницу в шотландском Глазго, принявшем международный климатический саммит COP26, пройдет «климатическая манифестация», а на субботу назначен «климатический марш». И то, и другое - акции протеста «зеленых» активистов против мироздания, их форма давления на сильных мира сего.

    По тому, во что это в итоге выльется, можно будет судить об угрозе, стоящей перед нашей планетой. И речь в данном случае идет не только и не столько об изменении климата, борьба с чем формально объединяет всех собравшихся в Глазго - и политиков, и протестующих. А об экстремистском потенциале экологических активистов типа Греты Тунберг.

    Со времен восхода своей "звезды" девочка с синдромом Аспергера достигла совершеннолетия и превратилась в девушку. За это время ее тон не стал менее дидактическим (и, с учетом диагноза, вряд ли станет), но значительно возросла претензия на обладание экспертизой. То есть на то, чтобы специфическое мнение Греты стало определяющим для всей климатической повестки.

    Согласно этому мнению, приехавшие в Глазго политики, начиная с президента США Джо Байдена, не способны спасти планету, а способны только на «бла-бла-бла» (эту свою экспертную оценку Грета теперь повторяет регулярно - запомнила, что она всем понравилось). Поэтому ситуацию должно взять в свои руки «гражданское общество» - через протест, «широкое давление извне».

    Формы этого протеста могут быть самыми радикальными, в духе, например, движения Insulate Britain, которое практикует блокировку автомагистралей. В интервью BBC Тунберг поддержала радикалов, поскольку, по ее мнению, ради спасения планеты некоторых людей полезно разозлить.

    И вообще - своей задачей она видит уничтожение существующего миропорядка. Его нужно «вырвать с корнем» ради блага будущих поколений, подчеркнула Грета.

    В том, что девушка, прогуливавшая школу в рамках «климатической забастовки», обращается сразу к миллиардам в качестве гуру и ментора - и находит миллионы новых сторонников, виноваты значительно более взрослые, умные и образованные мужчины и женщины, выдавшие Грете кучу премий, поместившие ее выступления в сборники «лучших речей в истории человечества» и удовлетворявшие все ее капризы (если фрекен не хочет лететь в Нью-Йорк углеродовыделяющим самолетом, ее доставит туда яхта князя Монако).

    Они делали это из собственных политических и экономических соображений, но, видимо, не понимали, что исполнить главный каприз Тунберг - тот, ради которого она сейчас призывает бастовать, а завтра призовет крушить - они не смогут.

    Надо признать: Грета, скорее всего, права в том, что саммит COP26 не принесет ощутимых результатов. Если переводить стоящую перед ним задачу на язык цифр, нужно не допустить того, чтобы в 2100 году средняя температура по планете увеличилась на два градуса по Цельсию. Со времен концепции американского экономиста Уильяма Нордхауса, сформулированной в 1975-м, считается, что это тот роковой рубеж, за которым последуют разнообразные климатические катастрофы. Некоторые страны будут опустыниваться, другие поглотит мировой океан, чей уровень поднимется из-за таяния ледников, в третьих растаявшая мерзлота освободит доселе неизвестные бактерии и вирусы. В общем, проблем хватит всем.

    На два градуса - это если считать с начала индустриальной эпохи, то есть с XIX века. С тех пор потеплело еще на градус, то есть человечеству нужно ограничиться увеличением средней температуры на 0,5-0,7 градуса максимум, а по подсчетам выходит больше четырех - если оставить всё, как есть.

    Одни ученые полагают, что поставленная в 1975 году задача недостижима в принципе, - время упущено.

    Другие более оптимистичны - якобы шанс есть, но радикальные и крайне болезненные решения должны быть приняты прямо сейчас, не выезжая из Глазго.

    В числе таких решений - полный отказ от нефтяной и газовой геологоразведки. Новые месторождения, если они остались, распечатываться не должны. Понятно, что крупных поставщиков углеводородов, включая Россию, это не устраивает, и столь радикальные меры на мировом уровне сейчас не пройдут даже без оговорок про текущий энергетический кризис.

    А ведь есть и другие меры - тоже абсолютно необходимые, но ведущие к существенному ухудшению качества жизни мирового «среднего класса» в ближайшей перспективе. В мало для кого подъемную роскошь должны превратиться авиаперелеты, автомобили (начиная с определенного периода - и электрические тоже), красное мясо и комфортная температура в домах - так, чтоб не нагревать воздух выше 20 градусов зимой и не охлаждать ниже 25 градусов летом.

    В то же время страны первого мира, которые примут на себя эти ограничения первыми, должны будут спонсировать переход на безуглеродную энергетику для развивающихся государств, и речь идет о колоссальных суммах. В этом смысле саммит тоже обречен на провал - договариваться и торговаться будут еще долго. Но лидерам зеленых активистов результат нужен прямо сейчас, они призывают - давите, заставляйте, крушите, протестуйте. Требуйте невозможного.

    От собрания в Глазго изначально можно было ждать массовых беспорядков, подобных тем, который прежде сопутствовали саммитам G8. Великобритания и Шотландия в частности в принципе благодатное в этом смысле место - активистов там много, уровень экологической истерики крайне высок, а опыт разнообразной городской партизаншины от кэжуалсов до анархистов весьма значителен.

    Если Шотландия в эти выходные не столкнется с массовым «зеленым» террором, то только лишь благодаря пандемии. Которая, впрочем, отнюдь не панацея - коронавирус не помешал BLM (во многом, кстати, союзной «зеленым» силы из нового леволиберального интернационала) разгромить несколько американских городов.

    Радикалы в экологическом движении были и раньше, но прежде оно не было столь массовым и влиятельным. А главное - они не имели популярных и идеологизированных лидеров типа Греты или даже сопоставимых с ней фигур с такой же абсолютной непреклонностью и отсутствием эмпатии к тем, кто не готов принять идеалы «нового мира» (проблемы с эмпатией - еще одна частая особенность людей с синдромом Аспергера).

    По законам как исторической науки, так и художественный литературы подобный конфликт (политический, экономический, поколенческий, идеологический и цивилизационный сразу) должен вылиться в массовый террор и экстремистские бесчинства - именно таким образом обычно поступают те, кто хочет «вырвать миропорядок с корнем». Если первые всполохи грядущего безумия не будут явлены в Глазго в ближайшие выходные, нашему миру просто повезло. Пока еще повезло.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •