Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

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3 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Газпром опустошает транзитные трубы

Запад обвиняют Газпром в нежелании спасать Европу Рюмин Александр/ТАСС
Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?  Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Туман-долгожитель выявил серьезные проблемы российских аэропортов

Из-за тумана сотни рейсов были отменены, десятки перенаправлены на запасной аэродром Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Густой туман, опустившийся на Москву во вторник, на сутки парализовал авиационное сообщение столицы. Оказалось, что столичные аэропорты не оборудованы современными средствами рассеивания воды из воздуха. Поэтому десятки самолетов перенаправили в Нижний Новгород. Но и там возникли проблемы – пассажиров часами держали в самолетах без еды и воды. Кто и какие выводы должен сделать из произошедшего? Подробности...
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Разумков вступил в «гонку преследования» за Зеленским

Если верить соцопросам, Разумков теперь один из самых популярных политиков Украины Zuma/ZEUS/ТАСС
Соцопросы фиксируют падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и одновременный рост рейтинга у очень опасного для него конкурента – Дмитрия Разумкова, изгнанного с поста спикера Верховной Рады за недостаточную лояльность. Каковы шансы Разумкова на то, чтобы сменить Зеленского в кресле президента? И в чьих интересах он готов действовать – России или США?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пройдет еще несколько лет, и дети, которые родились при Безосе и выросли при Гейтсе с Соросом, будут спрашивать: «Мама, а что это за серебряная птица летит высоко-высоко?». «Это называется самолет, доченька, на нем сам Безос летит, о нашем климате думает». Подробности...

Куда делся нормальный юмор

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. Подробности...
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Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Острый энергетический кризис на Украине демонстрирует тотальную зависимость страны от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее. Подробности...
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Россия вступит в эру беспилотников

Москва ищет замену мигрантам

Молдавия тоскует по фашизму

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Фантастическое лицемерие «борьбы за климат» переливается через край

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		3 ноября 2021, 09:10

    Сначала президент Соединенных Штатов на саммите G20 в Риме показал, как надо жить красиво – восемьдесят пять огромных машин его кортежа промчались по улицам Вечного города. «Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями», как писали советские классики сатиры.

    На самом деле, все не так забавно, как может показаться. Сонный Джо только что показал, как мировая элита видит будущее нашей планеты после введения «мер по защите климата» с отказом от двигателей внутреннего сгорания и подавлением автомобилизации – элита ни от чего отказываться не будет, а холопы, думающие, что они средний класс и креативный пипл, будут стоять в золотой пыли со своими велосипедами, ломая в руках шапки, провожая элитариев голодным взглядом. 

    Фантастическое лицемерие, которое демонстрируют так называемые мировые лидеры в деле «энергетического перехода» на двух подряд саммитах – в Риме (G20) и в Глазго (COP26) переливается через край. За время пандемии эти люди совсем перестали стесняться чего бы то ни было и четко заявляют – «мы устанавливаем правила для вас, пролетарии, нас они не касаются». А почему пролетарии? «Да потому что вы в пролёте! Бу-га-га».

    Да, действительно, – кроме небывалого наката на автопромышленность и автовладельцев, «борьба за климат» подразумевает также борьбу с авиапромышленностью и авиаперелетами. Грета Тунберг исходит буквально на тонны экологически чистого удобрения в кампании против «домашних» авиарейсов, которые она и те люди, которые стоят за ней, обвиняют в выработке немереного количества CO2.

    Мы не будем напоминать активистам, что со всеми самолетами последние полтора года было не очень хорошо и природа невероятно очистилась. Но не веселы лица простых активистов – им бы посадить на землю весь воздушный флот. А тут еще летом люди все-таки приспособились ездить на юг Европы в отпуск и Ryanair вырвался в лидеры с миллионными перевозками. Дело в том, что мишень климатических борцов – именно вот эти рейсы, которые длятся 1-2 часа. На самом деле, основной потребитель этих полетов – мелкий и средний бизнесмен и миллионы отпускников, которые покупают себе пакетные туры на море, собрав по сусекам за год деньжат на всю семью. То есть, совсем простой и бесхитростный пипл.

    И тут под разговоры о том, что народ во имя построения коммунизма, то есть достижения климатической нейтральности (создатели программы КПСС, обещавшие коммунизм к 1985 году, только что удавились от зависти), должен затянуть пояса, не жрать мясо, пересесть на велосипеды и приготовиться к электричеству по карточкам, на климатический саммит в Глазго начали прибывать владельцы дискурса и парадигмы.

    Первым запалился премьер Британии Борис Джонсон, который прилетел на самолете (рейс Лондон-Глазго 1 час 20 минут). Ну, вы же понимаете – важный человек, ему недосуг. Именно это он и сообщил журналистом на вопрос – а этично ли было лететь местным рейсом, когда климат в опасности. «А поездом слишком долго», - ответил Джонсон. Удивительно – мы говорим то же самое. И миллионы людей говорят то же самое – «поездом слишком долго», но их тычут, как щенков в лужицу, в карбоновый след – «стыдно, стыдно, стыдно, больше так не делай».

    Потом подъехал борец за климат Джефф Безос, владелец «Амазона», на частом самолете Gulfstream, со своей подругой. Частные джеты, чтоб вы понимали, антилидеры по соотношению «выброс/количество пассажиров». Пассажиров было два. Перед этим они посетили личный пароход Билла Гейтса, который своими тремя огромными дизельными двигателями атмосферу тоже не озонирует. Но как можно травить уважаемых людей за такие мелочи? Вон – Безос обещал на дело защиты климата выкатить пару миллиардов долларов. Правда, на что они пойдут, не очень ясно.

    Фото: Andrew Milligan/PA/ТАСС

    Как мы понимаем, остальные участники саммита тоже не пешком пришли: как утверждает немецкое издание Focus, для доставки особо важных климатических тел в Глазго было использовано 400 частных джетов. Четыреста (прописью) частных самолетов! Джо Байден, который по Шотландии перемещается тоже с кортежем, слегка уменьшил свои аппетиты и теперь их меньше, чем 85. Просто вы не видели шотландские дороги и вообще Шотландию – там просто нет места для восьмидесяти пяти «субурбанов». Но, тем не менее, добрые люди уже выложили фоточки, на которых гигантские американские машины жадно заправляются дизелем (проклятым всеми борцами за климат) на местной автозаправке.

    Уже никто ничего не стесняется. Публике воочию и бесстыже представляют мир, в котором пользование благами цивилизации – прерогатива богатых и сильных, а остальные должны постепенно укрепляться в мире, который уже не затронут промышленной революцией 19 века. Конечно, под прекрасные лозунги и бой барабанов. Помнится, что многие прекрасные демократические лозунги привели общества к ГУЛАГу и прочим демократическим институтам.

    Поэтому пройдет еще несколько лет, и дети, которые родились при Безосе и выросли при Гейтсе с Соросом, стоя на пыльных дорогах, будут спрашивать: «Мама, а что это за серебряная птица летит высоко-высоко?». «Это называется самолет, доченька, на нем сам Безос летит, о нашем климате думает – видишь, светится иллюминатор?». И рабы, уверенные в том, что они свободные люди, будут снимать в приступе восхищения соломенные шляпы-вьетнамки. Очень экологические соломенные шляпы без карбонового следа.

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