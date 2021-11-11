Шантаж «Аэрофлота» дорого обойдется Европе

На фоне польско-белорусского миграционного кризиса ЕС задумался о введении санкций против «Аэрофлота». По мнению еврочиновников, Россия помогает Белоруссии перевозить мигрантов из стран Ближнего Востока к польским границам. Насколько эти заявления обоснованы и как на взмахи «санкционной дубины» ответит Россия?

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. По данным американского агентства Bloomberg, в Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Ранее во вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Варшава также заявила о наличии данных об участии «Аэрофлота» в миграционном кризисе на польско-белорусской границе.

В ответ МИД России осудил стремление ЕС «хвататься за санкционную дубину» вместо того, чтобы вести диалог с конкретными странами по существующим проблемам, а в Совете Федерации допустили закрытие неба над Россией для западных авиакомпаний в случае, если ЕС и США все-таки введут санкции против «Аэрофлота».

В самой компании опровергли информацию о причастности к перевозкам мигрантов. «Аэрофлот» не выполняет регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул – Минск». Кроме того, «Аэрофлот» может подать в суд после публикации Bloomberg. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау также отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица. Кроме того, США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.

Вместе с тем, посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции. Тогда, напомним, эта сделка обошлась Европе в 6 млрд евро.

В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента вмешаться в ситуацию с мигрантами. Однако в ответ Кремль «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».

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Евросоюз парализован и находится вне себя от ярости, считает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, Европа не может впустить к себе беженцев из Белоруссии, потому что это станет победой Лукашенко, откроет путь массовой миграции в ЕС и спровоцирует рост радикальных антимигрантских настроений, что неизбежно отразится на результатах выборов в разных странах.

Выстроить новый «железный занавес» на польской границе ЕС тоже не может, но уже по моральным соображениям. «Это подорвет либеральную систему и либеральные нормы Европы, укрепив правые партии в ЕС», – добавляет Рар.

«Идти на переговоры с Лукашенко ЕС тоже не может. Ведь ЕС его не признает, а признает Тихановскую. ЕС считает ниже своего достоинства платить Лукашенко за сдерживание потока беженцев, как это было в случае с Эрдоганом. Поэтому конфликт только начинается», – полагает Рар.

Что касается возможных санкций ЕС против «Аэрофлота» – то они нелепы, сказал авиаэксперт Роман Гусаров. «У российской авиакомпании нет прав на полеты между Стамбулом и Минском. По замыслу наших «европейских партнеров», «Аэрофлот» должен сначала перемещать мигрантов в Россию, а затем доставлять их в Белоруссию. Но тогда пусть Польша впускает мигрантов к себе и ищет у них в паспортах российскую визу. И только потом ЕС выдвигает какие-то обвинения. Если будут основания, конечно», – добавил собеседник.

По его словам, ЕС пытается усилить санкционное давление на Минск. «Свои ресурсы в санкционном противостоянии Европа исчерпала, теперь она хочет надавить на белорусскую сторону через ее партнеров, в частности – через Москву, – пояснил аналитик. – А выйти на переговоры напрямую с Лукашенко Евросоюзу не позволяет гордость. В итоге ЕС прибегает к информационному шантажу».

Специалист напомнил, что «Аэрофлот» летает в Европу на основании межправительственных соглашений с каждой из стран Евросоюза, а также на основании договоренностей с Брюсселем. «В основе этих соглашений лежит принцип паритетности. Поэтому любые ограничения на полеты российской авиакомпании в любую из стран ЕС автоматически вводят симметричные ограничения для них на полеты в Россию», – подчеркнул Гусаров.

Эксперт добавил, что у Москвы есть еще один мощный инструмент для ответа на потенциальные рестрикции ЕС. «Через российскую территорию проходит огромное количество транзитных маршрутов европейских и американских авиакомпаний в Китай, Сингапур, Малайзию и другие страны. Все эти маршруты выполняются с выплатой российской стороне компенсаций – «роялти» – за то, что их не использует «Аэрофлот». В случае введения санкций ЕС, Россия может закрыть все эти коридоры для Европы и США», – допускает собеседник.

«Но это перекроит весь рынок авиаперевозок: Запад понесет гигантские потери из-за необходимости облета нашей территории. Кроме того, это сразу взвинтит цены на авиабилеты, что ударит по простым американским и европейским пассажирам»,

– спрогнозировал аналитик.

«Сообщения о санкциях еще можно рассматривать как средство психологического давления Брюсселя на Москву. Они хотят, чтобы Россия повлияла на Лукашенко. Но позиция Москвы здесь совершенно ясная: ЕС должен сам найти общий язык с Минском», – сказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Брюссель и Варшава, как мне кажется, в итоге пойдут на прямой диалог с Лукашенко. Иного пути решения проблем с мигрантами у них нет. И общественное мнение в Европе сейчас заключается в порицании тех, кто останавливает мигрантов на границе Белоруссии и Польши», – добавил политолог.

«Однако от санкций ЕС все равно не откажется. Скорее всего, могут быть введены рестрикции против нескольких руководителей авиакомпании. Но не более того. Ограничений полетов между Россией и Западом точно не будет, иначе это приведет к разрушению всего авиарынка», – резюмировал Ткаченко.

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