Шантаж «Аэрофлота» дорого обойдется Европе

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Брюссель готовит удар в спину Газпрому

ЕК угрожает Газпрому антимонопольным расследованием Елена Афонина/ТАСС
Пока Газпром делает все, чтобы зимой у него была возможность бесперебойно обеспечивать Европу газом, Еврокомиссия готовит ему удар в спину. В Брюсселе уже собирают материалы для антимонопольного расследования против российской компании. В прошлый раз Газпрому пришлось пойти на мировое соглашение. На этот раз европейцам придется сильно изловчиться, чтобы доказать его виновность в росте цен. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Как англичане прорвали первые санкции Запада против России

Так в представлении британского художника выглядела встреча Ивана Грозного и Ричарда Ченслера Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Четыреста шестьдесят пять лет назад, 10 ноября 1556 года, трагически прервалась жизнь мореплавателя Ричарда Ченслера – человека, благодаря которому Россия и Англия во времена Ивана Грозного вступили в дипломатические и торговые отношения. Короткая жизнь Ченслера изобилует приключениями, но главное, что он успел выполнить миссию, имевшую большое значение для России. И принесшую огромные деньги Англии. Подробности...
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Шантаж «Аэрофлота» дорого обойдется Европе

ЕС хватается за санкционную дубину вместо того, чтобы вести диалог с Минском Татьяна Белякова/ТАСС
На фоне польско-белорусского миграционного кризиса ЕС задумался о введении санкций против «Аэрофлота». По мнению еврочиновников, Россия помогает Белоруссии перевозить мигрантов из стран Ближнего Востока к польским границам. Насколько эти заявления обоснованы и как на взмахи «санкционной дубины» ответит Россия? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Достоевский дал отповедь европейскому проекту своевольного человека

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Упоминание о русской идее приводит в беснование интеллектуалов либерального толка. Пытаясь ее фальсифицировать, они заводят речи о русском империализме и антисемитизме. Ничего этого у Достоевского не было и в помине. Подробности...
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Россия была империей наизнанку

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия, к сожалению, была государством, где дешевый крестьянский труд и солдатская кровь низкорангового русского большинства оплачивали лояльность разного рода окраин, живших лучше и имевших куда больше прав и возможностей по сравнению с великорусским ядром. Подробности...
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    Шантаж «Аэрофлота» дорого обойдется Европе

    ЕС хватается за санкционную дубину вместо того, чтобы вести диалог с Минском
    		   11 ноября 2021, 13:24
    Фото: Татьяна Белякова/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне польско-белорусского миграционного кризиса ЕС задумался о введении санкций против «Аэрофлота». По мнению еврочиновников, Россия помогает Белоруссии перевозить мигрантов из стран Ближнего Востока к польским границам. Насколько эти заявления обоснованы и как на взмахи «санкционной дубины» ответит Россия?

    Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. По данным американского агентства Bloomberg, в Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Ранее во вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Варшава также заявила о наличии данных об участии «Аэрофлота» в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. 

    В ответ МИД России осудил стремление ЕС «хвататься за санкционную дубину» вместо того, чтобы вести диалог с конкретными странами по существующим проблемам, а в Совете Федерации допустили закрытие неба над Россией для западных авиакомпаний в случае, если ЕС и США все-таки введут санкции против «Аэрофлота».

    В самой компании опровергли информацию о причастности к перевозкам мигрантов. «Аэрофлот» не выполняет регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул – Минск». Кроме того, «Аэрофлот» может подать в суд после публикации Bloomberg. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау также отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица. Кроме того, США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе и использование мигрантов «в качестве оружия». После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии.

    Вместе с тем, посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции. Тогда, напомним, эта сделка обошлась Европе в 6 млрд евро.

    В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента вмешаться в ситуацию с мигрантами. Однако в ответ Кремль «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».

    Евросоюз парализован и находится вне себя от ярости, считает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, Европа не может впустить к себе беженцев из Белоруссии, потому что это станет победой Лукашенко, откроет путь массовой миграции в ЕС и спровоцирует рост радикальных антимигрантских настроений, что неизбежно отразится на результатах выборов в разных странах.

    Выстроить новый «железный занавес» на польской границе ЕС тоже не может, но уже по моральным соображениям. «Это подорвет либеральную систему и либеральные нормы Европы, укрепив правые партии в ЕС», – добавляет Рар.

    «Идти на переговоры с Лукашенко ЕС тоже не может. Ведь ЕС его не признает, а признает Тихановскую. ЕС считает ниже своего достоинства платить Лукашенко за сдерживание потока беженцев, как это было в случае с Эрдоганом. Поэтому конфликт только начинается», – полагает Рар.

    Что касается возможных санкций ЕС против «Аэрофлота» – то они нелепы, сказал авиаэксперт Роман Гусаров. «У российской авиакомпании нет прав на полеты между Стамбулом и Минском. По замыслу наших «европейских партнеров», «Аэрофлот» должен сначала перемещать мигрантов в Россию, а затем доставлять их в Белоруссию. Но тогда пусть Польша впускает мигрантов к себе и ищет у них в паспортах российскую визу. И только потом ЕС выдвигает какие-то обвинения. Если будут основания, конечно», – добавил собеседник.

    По его словам, ЕС пытается усилить санкционное давление на Минск. «Свои ресурсы в санкционном противостоянии Европа исчерпала, теперь она хочет надавить на белорусскую сторону через ее партнеров, в частности – через Москву, – пояснил аналитик. – А выйти на переговоры напрямую с Лукашенко Евросоюзу не позволяет гордость. В итоге ЕС прибегает к информационному шантажу».

    Специалист напомнил, что «Аэрофлот» летает в Европу на основании межправительственных соглашений с каждой из стран Евросоюза, а также на основании договоренностей с Брюсселем. «В основе этих соглашений лежит принцип паритетности. Поэтому любые ограничения на полеты российской авиакомпании в любую из стран ЕС автоматически вводят симметричные ограничения для них на полеты в Россию», – подчеркнул Гусаров.

    Эксперт добавил, что у Москвы есть еще один мощный инструмент для ответа на потенциальные рестрикции ЕС. «Через российскую территорию проходит огромное количество транзитных маршрутов европейских и американских авиакомпаний в Китай, Сингапур, Малайзию и другие страны. Все эти маршруты выполняются с выплатой российской стороне компенсаций – «роялти» – за то, что их не использует «Аэрофлот». В случае введения санкций ЕС, Россия может закрыть все эти коридоры для Европы и США», – допускает собеседник.

    «Но это перекроит весь рынок авиаперевозок: Запад понесет гигантские потери из-за необходимости облета нашей территории. Кроме того, это сразу взвинтит цены на авиабилеты, что ударит по простым американским и европейским пассажирам»,

    – спрогнозировал аналитик.

    «Сообщения о санкциях еще можно рассматривать как средство психологического давления Брюсселя на Москву. Они хотят, чтобы Россия повлияла на Лукашенко. Но позиция Москвы здесь совершенно ясная: ЕС должен сам найти общий язык с Минском», – сказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    «Брюссель и Варшава, как мне кажется, в итоге пойдут на прямой диалог с Лукашенко. Иного пути решения проблем с мигрантами у них нет. И общественное мнение в Европе сейчас заключается в порицании тех, кто останавливает мигрантов на границе Белоруссии и Польши», – добавил политолог.

    «Однако от санкций ЕС все равно не откажется. Скорее всего, могут быть введены рестрикции против нескольких руководителей авиакомпании. Но не более того. Ограничений полетов между Россией и Западом точно не будет, иначе это приведет к разрушению всего авиарынка», – резюмировал Ткаченко.

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