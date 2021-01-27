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27 января, среда  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
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Россия остановит цифровой колониализм США

Сфера IT-технологий стала одной из важнейших площадок в борьбе за умы человечества Валерий Шарифулин/ТАСС
Cупердержава в XXI веке должна контролировать не только географическое, но и цифровое пространство. Иначе она рискует стать интернет-придатком США. У России существует ряд собственных IT-платформ, однако говорить о полном цифровом суверенитете пока нельзя. Надо ли стране в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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С долларов США уберут кровавое наследие

Администрация демократов уберет с долларов портрет Джексона, хотя он является одним из основателей Демократической партии Mark Payne/YAY/ТАСС
Министерство финансов США изменит дизайн двадцатидолларовой купюры, убрав портрет президента Эндрю Джексона и поместив на его место изображение чернокожей аболиционистки Гарриет Табмен. Это часть процесса по отказу Соединенных Штатов от собственного исторического наследия. Конкретно – от той его части, за которую американцев привыкли стыдить в России.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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За что Красная армия воевала в Ленинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Майдан компенсирует свою пустоту шумом

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Майдан строится на ложной проблематике, имитациях и методичном разгоне истерики в пустоте. Это вообще медийная технология. И даже то, что случается на улице – тоже всего лишь медийная декорация. Конкретика уже наутро забудется, но общее ощущение взведённости останется. Подробности...
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Расскажу вам про «дворец» Путина

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
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    С долларов США уберут кровавое наследие

    Администрация демократов уберет с долларов портрет Джексона, хотя он является одним из основателей Демократической партии    27 января 2021, 10:40
    Фото: Mark Payne/YAY/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Министерство финансов США изменит дизайн двадцатидолларовой купюры, убрав портрет президента Эндрю Джексона и поместив на его место изображение чернокожей аболиционистки Гарриет Табмен. Это часть процесса по отказу Соединенных Штатов от собственного исторического наследия. Конкретно – от той его части, за которую американцев привыкли стыдить в России.

    После битвы у подковной излучины 1814 года, в ходе которой полковник, а впоследствии генерал Эндрю Джексон разгромил индейское племя криков, американские солдаты вырезали из кожи погибших врагов лошадиные поводья. Так, по крайней мере, утверждает в своей книге «Другое зеркало: История мультикультурной Америки» Рон Такаки – известный этнограф и один из пионеров преподавания в США такого курса истории, который концентрировался бы на правах меньшинств.

    Такаки – японец, родившийся на Гавайях, полунаучную-полуправозащитную деятельность которого определил тот факт, что семья жены в свое время отказалась принять его из-за расистских стереотипов. Теперь его работы во многом определяют историческое образование в средних школах страны. И когда американские консерваторы ворчат на либеральную профессуру, которая «выкорчевывает» из нации патриотизм, они имеют в виду таких, как Такаки.

    В общем, человек он слишком заслуженный и уважаемый, чтобы попросту врать. Но правда также в том, что человеческая кожа для изготовления поводьев не подходит – слишком тонкая. Знаменитый «абажур из Бухенвальда» – это тоже легенда, ни одного такого рода предмета найдено не было, а те, которые предъявлялись как доказательство жуткого хобби нацистской преступницы Ильзы Кох, впоследствии определили как подделку.  

    Как бы там ни было, победы в битвах у подковной излучины и за Новый Орлеан, которая положила конец войне с Великобританией, предопределили дальнейшую карьеру Джексона – он стал общенациональной звездой, одним из основателей Демократической партии, первым губернатором отжатой у испанцев Флориды и седьмым президентом США. Однако современная, «мультикультурная» концепция американской истории предписывает воспринимать его прежде всего как кровавого палача коренных американцев.

    Возглавив страну, Джексон подписал закон «О переселении индейцев», активным сторонником которого являлся и прежде. Как ирландец и участник обеих войн с Великобританией за независимость (в первой он принял участие еще подростком), он ненавидел англичан, но к коренному населению США относился еще хуже – и как к военным союзникам Лондона, и просто по факту.

    Нужно понимать, что в глазах большей части элиты США краснокожие, в отличие от чернокожих, не были «недолюдьми», обладали имущественными правами и получали американское гражданство, если хотели этого. Так повелось еще со времен первого президента Джорджа Вашингтона: он полагал, что индейцам не хватает цивилизованности, но они быстро учатся и смогут интегрироваться в американское общество.

    Крики из тех, кто смог – их относят к числу так называемых пяти цивилизованных племен, которые активно перенимали быт и культуру американцев и всячески с ними сотрудничали. Упомянутая выше битва у подковной излучины была частью не только войны с британцами, но и внутриполитического конфликта самих криков. Те из них, кто называл себя «красными палками», выступали за жизнь по заветам предков и были по сути революционерами. Остальные поддерживали США и воевали в отряде Джексона против своих же соплеменников.

    Однако это не произвело на генерала никакого впечатления. Когда дело дошло до дележки военных трофеев – аннексии индейских земель, лояльные крики лишились ее точно так же, как и «красные палки».

    Чуть больше повезло другому «цивилизованному племени», воевавшему в союзе с Джексоном – чокто. С ними даже поделились землей.

    Но после подписания закона «О переселении» чокто вышли на так называемую дорогу смерти и слез первыми.

    Переселение пяти племен с юго-востока Америки, где на их земли положили глаз плантаторы (именно их интересы представлял Джексон), на территорию современного штата Оклахома часто обозначают как этническую чистку или даже как геноцид, но это все-таки натяжка. Масштабы уничтожения коренного населения в период независимости США вообще принято преувеличивать.

    Уйти предстояло только тем индейцам, кто желал сохранить племенное самоуправление. Прочие были вольны остаться и принять американское гражданство. Многие так и поступили, но для остальных, принявших решение «страдать, но остаться свободными», вынужденная миграция имела катастрофические последствия. Как следствие, Джексон вошел в историю палачом коренных американцев, а теперь лишится за свои грехи обжитого места на двадцатидолларовой банкноте.

    Портрет Джексона изображался там не всегда, а только с 1928 года. Прежде на купюре побывали многие другие исторические деятели – от президентов Джеймса Гарфилда и Гровера Кливленда до коммодора Стивена Дикейтора, известного по цитате «права она или нет – это моя страна», и индейской «принцессы» Покахонтас.

    Это, кстати, распространенное заблуждение, что на долларах печатают только президентов – в этом смысле США не отличаются от других стран, размещающих на своих валютах широкий спектр исторических личностей. Просто в том наборе, который фигурировал большую часть XX века, президенты действительно преобладали – исключениями были лишь ученый Бенджамин Франклин на «стольнике» и первый министр финансов страны Александр Гамильтон на «десятке».

    В последние годы погибший на дуэли Гамильтон считался вторым после Джексона кандидатом на выбывание, но от этого решения отказались из-за того, что он обрел в стране новую популярность как герой бродвейского мюзикла. А вот «палача индейцев», кажется, уже ничто не спасет – в мультикультурную версию истории США он не вписывается.

    Правда, сама кампания, по итогам которой «двадцатка» поменяет дизайн, не столько про индейцев, сколько про феминизм: таким образом предполагалось отметить столетие со дня обретения женщинами США избирательных прав. Купюра в 20 долларов была выбрана активистами группы Women On 20s из-за уязвимой в этом смысле репутации Джексона и из-за того, что женщины на «двадцатках» прежде уже присутствовали – та самая Покахонтас, а до нее Свобода (богиня, воплощенная в знаменитом памятнике).

    Гарриет Табмен (фото: общественное достояние)

    Гарриет Табмен (фото: общественное достояние)

    Дональд Трамп как любитель старины этот процесс застопорил, поэтому к 2020 году убрать Джексона не успели, но Джо Байден пообещал решить вопрос как можно раньше. По результатам интернет-голосования на смену «палачу индейцев» придет Гарриет Табмен – действительно выдающаяся женщина, ставшая участницей многих исторических событий в США благодаря долгой (порядка 90 лет, а точно никто не знает) и очень насыщенной жизни.

    Табмен сама сбежала из рабства и помогала сделать это другим, не провалив ни одну из 13 организованных ею спасательных миссий и не потеряв ни одного человека. В Гражданской войне она участвовала на стороне северян как разведчица, а в дальнейшим стала одним из известнейших в стране активистов – борцов за гражданские права женщин и чернокожих.

    Можно по разному относиться к феминизму и методам движения BLM, но для героики современных США Табмен явно подходит больше, чем президент-расист, даже если вожжи из кожи индейцев не более чем фантазия.


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