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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 15:01  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
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Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
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Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
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              Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

              Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризиса   10 июля 2020, 13:54
              Фото: Ronen Zvulun/Reuters
              Текст: Михаил Кувырко

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              Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром.

              Ахиллесовой пятой израильской экономики оказался столь характерный для нее сервисный сектор: национальная авиакомпания El Al стоит на грани банкротства, туристы больше не приносят стране валюту, а вслед за туризмом огромные проблемы испытывают множество небольших предприятий. Ориентированная на экспорт экономика оказалась слишком зависимой от внешних шоков. Кроме того, некоторые ее «непарадные» отрасли оказались на редкость неэффективны, так что причины нынешних экономических катаклизмов выходят далеко за рамки пандемии.   

              Двойной удар коронавируса 

              Уже по итогам первого квартала падение экономики Израиля превысило 7% в годовом выражении – худший показатель начиная с 1995 года. В значительной степени это было связано с тем, что Израиль был одной из первых стран мира, пошедших на жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса. Еще в середине февраля в стране ввели двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из азиатских стран, а начиная с 10 марта эти меры были распространены вообще на всех въезжающих в страну. Как следствие, Израиль практически потерял туристический поток, который круглый год приносил ему приличные поступления. За первые три месяца потребительские расходы в стране упали более чем на 20%, инвестиции бизнеса – на 17,3%, государственные расходы – на 10,3%.

              Во втором квартале проблемы в экономике Израиля усугубились, несмотря на то, что карантинные меры стали ослабляться. В середине апреля об угрозе банкротства объявил национальный авиаперевозчик El Al после того, как правительство страны отклонило ее просьбу о помощи в размере 350 млн долларов (в такую сумму оцениваются обязательства приостановившей все коммерческие рейсы в конце марта El Al перед пассажирами). Под угрозой увольнения оказались 6500 сотрудников компании, являющейся одним из символов израильской государственности. Крупные проблемы возникли у еще одного предприятия авиационной отрасли – концерна «Авиационная промышленность», который недавно принял решение об увольнении около 900 человек, а генеральный директор компании Нимрод Шеффер подал в отставку.

              Десятками миллионов долларов уже измеряются убытки, которые несет туризм, в особенности самый прибыльный его сегмент – оказание медицинских услуг для иностранцев. В конце мая новый глава министерства туризма Израиля Асаф Замир, ранее занимавший пост вице-мэра Тель-Авива, заявил о необходимости как можно скорее открыть отели и всемирно известные достопримечательности страны, но коронавирус быстро перечеркнул эти планы. С конца июня в Израиле снова отмечается рост заболеваемости коронавирусом – за последний месяц количество выявленных случаев увеличилось почти вдвое, с 18,4 до 33,9 тыс. человек. В стране снова закрываются на карантин различные учреждения, запрет на въезд иностранных граждан продлен до 1 августа.

              Вторая волна коронавируса усугубляется финансовыми проблемами и скандалами в здравоохранении. Ряд больниц заявляют о нехватке средств и персонала, а пресса обвиняет в некомпетентности чиновников от здравоохранения, которым не удалось надлежащим образом подготовиться к новому удару пандемии. На днях подала в отставку глава Службы общественного здравоохранения израильского минздрава Сигаль Садецки. Она заявила, что страна вышла из карантина слишком рано и слишком быстро, хотя именно ее подозревают СМИ в неэффективной работе по предупреждению второй волны.

              Не стоит забывать и о том, что коронавирусный кризис разворачивался на фоне кризиса политического. Весь прошлый год Израиль фактически прожил без правительства, которое не удавалось сформировать по итогам двух выборов в Кнессет. Камнем преткновения стала фигура премьер-министра страны и лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, в отношении которого было открыто несколько уголовных дел (что, однако же, не помешало ему участвовать в избирательных кампаниях). Только в середине мая, после третьих за полтора года парламентских выборов, в Израиле было сформировано коалиционное правительство, которое Нетаньяху будет возглавлять до середины 2021 года.

              Тем временем ситуация в экономике продолжала стремительно ухудшаться – о плачевном положении дел свидетельствует свежая статистика безработицы. Согласно последним данным Государственной службы трудоустройства страны, с середины апреля, когда был отменен режим национальной изоляции, о возвращении на работу уведомили около 395 тыс. человек, но за этот же период было зарегистрировано более 143 тыс. граждан, ищущих работу. В общей сложности на сегодняшний день работу через госслужбу трудоустройства ищут 849 тыс. человек, из которых 578 тысяч являются работниками, отправленными в неоплачиваемый отпуск. Уровень безработицы в стране на данный момент оценивается в 21% – невероятный показатель для экономики, которая еще недавно росла очень внушительными для развитых стран темпами.

              В прошлом году рост ВВП Израиля составил 3,3% – самый высокий показатель среди экономик стран «золотого миллиарда». Очередной рекорд обновил израильский экспорт – его объем достиг 114 млрд долларов, главным образом за счет высокотехнологичных услуг (программное обеспечение, вычислительная техника, исследования и разработки). Рекордным стал и показатель турпотока: в 2019 году Израиль принял 4,55 млн туристов (на 11% больше, чем годом ранее), которые принесли стране порядка 23 млрд шекелей (около 6,6 млрд долларов).

              Системный сбой

              Однако за этим фасадом, определяющим место Израиля в глобальной экономике, скрываются малоприглядные реалии (впрочем, хорошо знакомые всякому, кто хоть раз был в этой стране). Основные статьи израильского экспорта – дорогостоящие ИТ-продукты, современное оружие, премиальные медицинские услуги и алмазы – во многом определяют местами запредельный уровень цен в стране, значительная часть населения которой далеко не может похвастаться столь же высокими доходами, как работники «парадных» секторов. Как следствие, страна производит крайне неоднородное впечатление: богатый Тель-Авив, где сосредоточен высокотехнологичный сектор израильской экономики, живет в совершенно иной реальности, чем рабочая Хайфа.

              То, что перегретая экономика Израиля входит в период стагнации, не было секретом для экономистов еще несколько лет тому назад. Однако правительственный кризис и начавшаяся эпидемия коронавируса создали ситуацию «идеального шторма», отмечает историк и востоковед, доктор философии Артем Кирпиченок. Здесь и проявили себя «узкие места» израильской экономической модели. Речь, по словам эксперта, идет не только о высокой стоимости израильской продукции и услуг, но и о крайней монополизации и ограниченности израильского рынка. Системными проблемами экономики страны стали огромные расходы на оборону, поселения, социальные услуги и религиозный сектор населения (живущих на содержании государства иудеев-ортодоксов), а также низкая производительность труда.

              «Наблюдатели отмечают, что рядом с высокотехнологичными производствами, представленными прежде всего военно-промышленным комплексом и филиалами американских фирм, в Израиле сосуществует крайне отсталый банковский сектор, транспорт, строительство. Слаборазвитый внутренний рынок и ограниченные связи с соседними государствами, конечно же, делают страну заложником глобальной экономической ситуации. Скажем, в течение последних десяти лет медицинский туризм был важным донором израильской системы здравоохранения, но сегодня больницы, оставшиеся без иностранных пациентов, вынуждены отправлять врачей в неоплачиваемый отпуск – и это на фоне наступающей второй волны коронавируса.

              С одной стороны, в Израиле наблюдается очень низкий уровень смертности от коронавируса – порядка 350 случаев с летальным исходом при более 30 тысячах заболевших. Это говорит о том, что израильская система здравоохранения подтвердила свою высокую репутацию. Но, с другой стороны, число заболевших снова приближается к пиковым апрельским показателям», – отмечает Артем Кирпиченок.

              По психологическому воздействию на население нынешний кризис, считает эксперт, сопоставим с банковским кризисом 1983-1985 годов, когда инфляция в Израиле достигла четырехзначной величины. В тот момент только жесткие монетаристские решения, предпринятые премьер-министром Шимоном Пересом, позволили стабилизировать экономику. Однако, добавляет Кирпиченок, для многих израильтян потрясения восьмидесятых – это «преданья старины глубокой»: те, кто родился в Израиле или эмигрировал туда в девяностые годы, почти тридцать лет жили при почти непрерывном экономическом росте.

              А фигуры, по масштабу сопоставимой с Пересом, в Израиле сейчас определенно нет.

              Из-за внутриполитических проблем правительству Израиля сейчас сложно формировать долгосрочную экономическую стратегию, и оно вынуждено сосредоточиться на решении текущих проблем, продолжает Кирпиченок. Особое внимание предполагается уделить помощи мелкому бизнесу, положение которого можно охарактеризовать как катастрофическое: сегодня половина мелких предприятий Израиля находится под угрозой закрытия. Также будет увеличена роль госсектора, в котором будут создаваться новые рабочие места.

              Показательным в этом смысле является история с национальным перевозчиком El Al, судьба которого до сих пор не решена. По данным израильского экономического издания «Глобс», сегодня рассматриваются два варианта его спасения. Первый: авиакомпания получает кредит 400 млн долларов под гарантии государства на 82,5%, а еще 100 млн долларов добавляют владельцы контрольного пакета акций. Второй: компания получает кредит 250 млн долларов под гарантии государства на 75%, а также выпускаются акции на сумму 150 млн долларов, которые государство обязуется приобрести, то есть фактически речь идет о ренационализации компании.

              «Израильскому государству принципиально важно сохранить контроль над компанией, ведь воздушное пространство – это единственный мост, связывающий Израиль с внешним миром.

              В своей истории El Al не раз принимала участие в военных и политических акциях израильского правительства – переброска евреев-мигрантов, транспортные и разведывательные миссии. Неслучайно пилоты компании – это резервисты израильских ВВС. В то же время израильские банки «Леуми» и «Дисконт» не торопятся предоставлять компании кредиты под государственные гарантии, а ее владельцы – семья Боровичей – не спешат выкладывать 100 млн долларов на спасение лайнера, вошедшего в глубокое пике», – комментирует Артем Кирпиченок.

              Безусловно, сегодняшняя ситуация в экономике Израиля может привести к тому, что кризис станет системным, однако пока об этом говорить преждевременно, добавляет ближневосточный эксперт Института глобализации и социальных движений Михаил Балбус. По его мнению, возможности для спасения той же El Al по-прежнему есть. Вполне вероятно, что она снова станет преимущественно государственной, а в целом на окончательный диагноз для экономики Израиля повлияет развитие ситуации с коронавирусом к концу года.


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