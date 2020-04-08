Как русскую святыню в Израиле захватили мошенники

Взгляд
8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 20:06  |  vz.ru
Разделы

Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
Перейти а раздел…

Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

QR-код – это еще не печать Антихриста

Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни Антихрист как мировой вождь еще не явился, и, соответственно, присяги себе не требует, принятие QR-кода не знаменует никаких мировоззренческих решений и печатью Антихриста никоим образом не является. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие ошибки мы совершаем в видеоконференциях

    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

    Российские особенности коронавируса

      Перейти а раздел…

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
          • Да, для защиты от вируса

          • Да, с другой целью

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, не могу приобрести

          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин потребовал отладить механизм возвращения россиян на родину
              Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»Собянин объяснил невозможность остановить все предприятия МосквыОвсянникова будут судить за хулиганство в аэропорту ИжевскаРоссиян могут вывозить из-за рубежа бизнес-джетами
              Путин заявил о наличии у России солидной «подушки безопасности» ВТО обязала Украину до 15 сентября исполнить решение в пользу РоссииБастрыкин потребовал возбудить дело после избиения академика РАН в центре МосквыФилософ указал на две проблемы человечества после окончания пандемии
              Минпросвещения разрешило регионам вернуть школы к очному обучениюРоссийский Ан-124 доставил в Польшу медицинские маски и комбинезоныСостояние Джонсона улучшилосьВ Ухане зафиксировали всплеск желающих заключить брак

              заявление президента


              Путин объявил новые меры поддержки врачей, экономики и семей с детьми

              симпатии к России


              Итальянские СМИ и блогеры все чаще задаются вопросом о ненужности Евросоюза

              мнение врача


              Пульмонолог объяснил эффект «матового стекла» у бессимптомных больных COVID-19

              Видео

              борьба с фейками


              «Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

              выход на улицу


              Москвичей предостерегли от главной ошибки самоизоляции

              управление государством


              Коронавирус оставил Британию без лидера

              новый «план Маршалла»


              Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

              Меры контроля


              Сергей Худиев: QR-код – это еще не печать Антихриста

              Авторитет подорван


              Сергей Мардан: Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

              Мир сходит с ума?


              Анна Долгарева: Настало время вцепиться в социальные нормы

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?

              Как русскую святыню в Израиле захватили мошенники

              Александровское подворье имеет все основания называться настоящей православной святыней   8 апреля 2020, 20:00
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В сюжете вокруг одной из самых значимых святынь христианского мира - Александровского подворья в Иерусалиме - наступил новый поворот. Собственность, которая, казалось бы, уже вернулась в распоряжение российского государства, внезапно вновь оказалась в юридическом тупике. Как такое произошло и что за мошенники хотят отобрать у России ее религиозное достояние?

              Иерусалимский окружной суд ввел временный запрет на передачу России Александровского подворья в Иерусалиме. Еще 30 декабря прошлого года Израиль оформил все документы на права России на подворье. Ранее утверждалось, что подворье может быть передано России в течение 60 дней. Глава Императорского православного Палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин говорил, что подворье может быть передано России в марте.

              Передача подворья происходила на фоне переговоров об освобождении в Москве гражданки Израиля Наомы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков. Это породило слухи о якобы причинно-следственной связи между судьбой Наомы Иссахар и Александровского подворья. В таком духе и сейчас после решения Иерусалимского окружного суда комментируют события некоторые СМИ. Однако это не так. Затяжка передачи Александровского подворья России связана не с Наоми Иссахар и не с общественным мнением Израиля, и вообще не с политикой, а с деятельностью группы мошенников и самозванцев украинско-немецкого происхождения.

              «Удобнее верблюду пролезть через угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие», – пишет евангелист Матфей. В богословии есть множество трактовок этой одной из самых известных фраз из Св. Евангелия. Но это в богословии. На практике же апостол Матфей имел в виду Александровское подворье, вернее то, что находилось на его месте во времена Христа. Тогда на этом месте располагались Судные ворота. Через них на Голгофу шел Христос. Теперь Судный порог, через который переступал Христос в своем последнем земном пути, найденный русскими археологами в конце XIX века, – главная святыня Александровского подворья. Рядом с Судными воротами в стене был крошечный проход, который и называли «угольными ушами». Через него не то, что верблюд, а ребенок с трудом протискивался. Во времена Христа богатство ассоциировалось с тучностью. Толстый – значит хорошо питается, у него много денег. А толстяк (то есть, богач) никак не мог войти в Иерусалим через «игольное ушко». Само «угольное ушко», кстати, тоже сохранилось и даже отреставрировано.

              В 1861 году Россия приобрела эту территорию у коптов изначально под строительство консульства. Затем консульство решили построить за пределами Старого города, а на этой территории началось строительство подворья для паломников и храма Александра Невского. Одновременно Императорское палестинское православное общество (ИППО) развернуло масштабные археологическое работы, потому сама территория получила неформальное название «Русские раскопы».

              По настоянию патриарха Иерусалимского, права собственности на землю были оформлены не на ИППО, которое занималось приобретением земли и управлением собственности на Святой земле, а непосредственно на дом Романовых. Иерусалимскому патриарху нужно было покровительство непосредственно «белого царя» против османских властей. ИППО в качестве гаранта его не удовлетворяло. Впоследствии это стало причиной множество юридических коллизий.

              После революции 1917 года юридический контроль над всеми русскими владениями (землей и строениями) в Палестине перешел к ИППО, которое раскололось на две части: зарубежную и советскую. Эмигрантская часть ИППО пользовалась омофором Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ). И она же физически владела этой собственностью. Из СССР только в 1951 году по личному распоряжению Сталина в Израиль прибывает первый представитель Русского палестинского общества при Академии наук СССР.

              Со стороны эмигрантской РПЦЗ собственностью ИППО в Палестине управлял епископ Антоний (Граббе). В 1985 году РПЦЗ наслало в Иерусалим проверяющих и аудиторов и пришло в ужас. Имущество было фактически разбазарено. ИППО не имело даже расходно-приходной книги, а пожертвования поступали на личный счет епископа Антония. Несколько земельных участков он просто продал израильскому правительству, а деньги прикарманил.

              РПЦЗ сперва предложило Антонию по-тихому уйти в отставку, но он отказался и ушел в раскол. Его лишили сана. Но Антоний продолжал физически удерживать Сергиевское и Александровское подворье, называя себя главой ИППО и не пуская туда представителей РПЦЗ. Сперва он пытался прибиться к Сербской церкви (он родился в Белграде), но его не приняли. Тогда он подался к греческим раскольникам, а в Греции постоянно кто-то в расколе, кто-то с кем-то спорит, и враждующие группировки легко берут под свой омофор всех подряд, кто просит, просто ради увеличения своей численности.

              При этом епископ Антоний умудрился как-то отсудить у правительства Израиля 7 миллионов долларов «моральной компенсации» за то, что Израиль передал Советскому Союзу большую часть владений ИППО.

              В 2005 году старый и тяжело больной граф Алексей Граббе, ранее известный как епископ Антоний, умер в доме престарелых в Нью-Йорке. Но дело его живет. Ранее в Германии, в Мюнхене он зарегистрировал юридическое лицо – Russian Orthodox Society Holy Land, Русское православное общество Святой земли. Эта организация не имеет омофора ни одной православной церкви в мире, но физически удерживает Александровское подворье в Иерусалиме.

              В 2004 году эту структуру возглавил гражданин Германии Николай Гофман, называющий себя графом Воронцовым, как-то втершийся в доверие к страдавшему болезнью Паркинсона бывшему епископу Антонию. Он уже не молод, родился на Западной Украине и в начале 1970-х уехал из СССР по «еврейской квоте», но оказался в Германии. Там он некоторое время работал в Мюнхене на радиостанции «Свобода», где вел программы на украинском языке. В какой момент он стал немцем – непонятно, да уже и неважно. С 2004 года он стал подписываться «Воронцов-Гофман», хотя в учредительных документах он просто Гофман – так у него реально в паспорте записано. Сами Воронцовы и Воронцовы-Дашковы от этого персонажа открещиваются. Всего в группировке Гофмана, контролирующей «Русское православное общество Святой земли» в Германии, 8 человек и все с мутными биографиями.

              И именно этот тип подал в Иерусалимский окружной суд претензию против передачи Александровского подворья России. Грозился он это сделать еще в декабре, то есть сразу же после того, как было достигнуто соглашение между Тель-Авивом и Москвой, а израильское правительство подготовило документы о передаче подворья России. Сейчас основной бизнес Гофмана на русской национальной святыне – организация там пафосных свадеб. В израильских газетах и на сайтах некоторых турфирм публикуются объявления типа «Царское венчание» в Александровском подворье».

              В чем тут проблема?

              Организация Гофмана по сути – частный фонд, претендующий на то, что он юридический правопреемник ИППО имени епископа Антония. Израильская сторона признает правопреемником дореволюционного ИППО его российский аналог, возглавляемый Сергеем Степашиным. Также в Израиле предпочитают вести дела с российским МИДом, который управляет зарубежными активами, как это было с передачей в 2011 году России Сергиевского подворья. Но все это мнение и решение исполнительных властей Израиля, никаких судебных подтверждений которым нет. Этим и воспользовался Гофман.

              В Израиле прецедентное право с массой очень специфических местных особенностей. Если дело касалось бы какой-нибудь частной квартиры, то тут государству и делать нечего.

              Но в случае с Александровским подворьем начнется изучение документов правопреемственности, в которых фигурирует уже несуществующее государство – Российская империя.

              При этом часть архива ИППО погибла в ходе Шестидневной войны – подразделение КГБ СССР, занимавшее Сергиевское подворье, по приказу из Москвы спешно покинуло его, оставив там часть имущества. За оставшимся имуществом никто не следил. Аж до 2013 года в Сергиевском подворье мирно гнил «Шевроле Корвэйр» 1967 года выпуска с советскими дипломатическими номерами. При этом юридически Сергиевское подворье принадлежало министерству сельского хозяйства Израиля. Там разбили сад и поместили туда коллекцию растений, которую собирал Моше Даян, и вырыли бассейн с рыбками.

              По израильскому законодательству, на все имущество, которое не числится в Земельном кадастре Израиля, необходимо собирать доказательства. Особенно это касается земельных участков, приобретенных до провозглашения израильского государства в 1948 году. Второй момент: надо доказать, что вы является единственным правопреемником этой собственности, а не одним из нескольких. На практике это может вылиться в спор о том, является ли современное российское ИППО правопреемником дореволюционного ИППО, и какие «права» есть у группы Гофмана.

              Израильское правительство занимает в этом вопросе однозначную позицию, но Иерусалимский окружной суд – это совсем другая история. И история эта может длиться годами.

              Если же апелляция дойдет до БАРАЦа – Верховного суда справедливости Израиля, то разбирательство займет еще пару лет. Ранее, кстати, БАРАЦ уже принимал решение в пользу России, когда некая правозащитная организация в Израиле пыталась оспорить передачу Москве Сергиевского подворья. В Москве же заранее приготовились к такому развитию событий, утверждая, что речь идет о «возобновлении прав ИППО», а не о появлении каких-то новых прав «новой» организации. Таким образом подтверждается правопреемственность современного российского ИППО дореволюционной организации.

              Николай Гофман – самозванец и мошенник и его организация не пользуется омофором какой-либо православной церкви на планете. Максимум, что он может выторговать у Иерусалимского суда – это некая компенсация, как еще в 1970-х годах это удалось епископу Антонию.

              Другое дело, что вся эта история крайне неприятна, поскольку реально может затормозить передачу Александровского подворья ИППО. Гофман из числа тех персонажей, от которых проще откупиться, чем с ним спорить, но особенности юридической системы Израиля могут ввергнуть ИППО в долгое и занудное разбирательство. И пока все это длится, Гофман будет проводить над Судным порогом Христа «царские венчания» и званые обеды для VIP-персон.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............