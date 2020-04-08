Как русскую святыню в Израиле захватили мошенники

В сюжете вокруг одной из самых значимых святынь христианского мира - Александровского подворья в Иерусалиме - наступил новый поворот. Собственность, которая, казалось бы, уже вернулась в распоряжение российского государства, внезапно вновь оказалась в юридическом тупике. Как такое произошло и что за мошенники хотят отобрать у России ее религиозное достояние?

Иерусалимский окружной суд ввел временный запрет на передачу России Александровского подворья в Иерусалиме. Еще 30 декабря прошлого года Израиль оформил все документы на права России на подворье. Ранее утверждалось, что подворье может быть передано России в течение 60 дней. Глава Императорского православного Палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин говорил, что подворье может быть передано России в марте.

Передача подворья происходила на фоне переговоров об освобождении в Москве гражданки Израиля Наомы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков. Это породило слухи о якобы причинно-следственной связи между судьбой Наомы Иссахар и Александровского подворья. В таком духе и сейчас после решения Иерусалимского окружного суда комментируют события некоторые СМИ. Однако это не так. Затяжка передачи Александровского подворья России связана не с Наоми Иссахар и не с общественным мнением Израиля, и вообще не с политикой, а с деятельностью группы мошенников и самозванцев украинско-немецкого происхождения.

«Удобнее верблюду пролезть через угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие», – пишет евангелист Матфей. В богословии есть множество трактовок этой одной из самых известных фраз из Св. Евангелия. Но это в богословии. На практике же апостол Матфей имел в виду Александровское подворье, вернее то, что находилось на его месте во времена Христа. Тогда на этом месте располагались Судные ворота. Через них на Голгофу шел Христос. Теперь Судный порог, через который переступал Христос в своем последнем земном пути, найденный русскими археологами в конце XIX века, – главная святыня Александровского подворья. Рядом с Судными воротами в стене был крошечный проход, который и называли «угольными ушами». Через него не то, что верблюд, а ребенок с трудом протискивался. Во времена Христа богатство ассоциировалось с тучностью. Толстый – значит хорошо питается, у него много денег. А толстяк (то есть, богач) никак не мог войти в Иерусалим через «игольное ушко». Само «угольное ушко», кстати, тоже сохранилось и даже отреставрировано.

В 1861 году Россия приобрела эту территорию у коптов изначально под строительство консульства. Затем консульство решили построить за пределами Старого города, а на этой территории началось строительство подворья для паломников и храма Александра Невского. Одновременно Императорское палестинское православное общество (ИППО) развернуло масштабные археологическое работы, потому сама территория получила неформальное название «Русские раскопы».

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По настоянию патриарха Иерусалимского, права собственности на землю были оформлены не на ИППО, которое занималось приобретением земли и управлением собственности на Святой земле, а непосредственно на дом Романовых. Иерусалимскому патриарху нужно было покровительство непосредственно «белого царя» против османских властей. ИППО в качестве гаранта его не удовлетворяло. Впоследствии это стало причиной множество юридических коллизий.

После революции 1917 года юридический контроль над всеми русскими владениями (землей и строениями) в Палестине перешел к ИППО, которое раскололось на две части: зарубежную и советскую. Эмигрантская часть ИППО пользовалась омофором Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ). И она же физически владела этой собственностью. Из СССР только в 1951 году по личному распоряжению Сталина в Израиль прибывает первый представитель Русского палестинского общества при Академии наук СССР.

Со стороны эмигрантской РПЦЗ собственностью ИППО в Палестине управлял епископ Антоний (Граббе). В 1985 году РПЦЗ наслало в Иерусалим проверяющих и аудиторов и пришло в ужас. Имущество было фактически разбазарено. ИППО не имело даже расходно-приходной книги, а пожертвования поступали на личный счет епископа Антония. Несколько земельных участков он просто продал израильскому правительству, а деньги прикарманил.

РПЦЗ сперва предложило Антонию по-тихому уйти в отставку, но он отказался и ушел в раскол. Его лишили сана. Но Антоний продолжал физически удерживать Сергиевское и Александровское подворье, называя себя главой ИППО и не пуская туда представителей РПЦЗ. Сперва он пытался прибиться к Сербской церкви (он родился в Белграде), но его не приняли. Тогда он подался к греческим раскольникам, а в Греции постоянно кто-то в расколе, кто-то с кем-то спорит, и враждующие группировки легко берут под свой омофор всех подряд, кто просит, просто ради увеличения своей численности.

При этом епископ Антоний умудрился как-то отсудить у правительства Израиля 7 миллионов долларов «моральной компенсации» за то, что Израиль передал Советскому Союзу большую часть владений ИППО.

В 2005 году старый и тяжело больной граф Алексей Граббе, ранее известный как епископ Антоний, умер в доме престарелых в Нью-Йорке. Но дело его живет. Ранее в Германии, в Мюнхене он зарегистрировал юридическое лицо – Russian Orthodox Society Holy Land, Русское православное общество Святой земли. Эта организация не имеет омофора ни одной православной церкви в мире, но физически удерживает Александровское подворье в Иерусалиме.

В 2004 году эту структуру возглавил гражданин Германии Николай Гофман, называющий себя графом Воронцовым, как-то втершийся в доверие к страдавшему болезнью Паркинсона бывшему епископу Антонию. Он уже не молод, родился на Западной Украине и в начале 1970-х уехал из СССР по «еврейской квоте», но оказался в Германии. Там он некоторое время работал в Мюнхене на радиостанции «Свобода», где вел программы на украинском языке. В какой момент он стал немцем – непонятно, да уже и неважно. С 2004 года он стал подписываться «Воронцов-Гофман», хотя в учредительных документах он просто Гофман – так у него реально в паспорте записано. Сами Воронцовы и Воронцовы-Дашковы от этого персонажа открещиваются. Всего в группировке Гофмана, контролирующей «Русское православное общество Святой земли» в Германии, 8 человек и все с мутными биографиями.

И именно этот тип подал в Иерусалимский окружной суд претензию против передачи Александровского подворья России. Грозился он это сделать еще в декабре, то есть сразу же после того, как было достигнуто соглашение между Тель-Авивом и Москвой, а израильское правительство подготовило документы о передаче подворья России. Сейчас основной бизнес Гофмана на русской национальной святыне – организация там пафосных свадеб. В израильских газетах и на сайтах некоторых турфирм публикуются объявления типа «Царское венчание» в Александровском подворье».

В чем тут проблема?

Организация Гофмана по сути – частный фонд, претендующий на то, что он юридический правопреемник ИППО имени епископа Антония. Израильская сторона признает правопреемником дореволюционного ИППО его российский аналог, возглавляемый Сергеем Степашиным. Также в Израиле предпочитают вести дела с российским МИДом, который управляет зарубежными активами, как это было с передачей в 2011 году России Сергиевского подворья. Но все это мнение и решение исполнительных властей Израиля, никаких судебных подтверждений которым нет. Этим и воспользовался Гофман.

В Израиле прецедентное право с массой очень специфических местных особенностей. Если дело касалось бы какой-нибудь частной квартиры, то тут государству и делать нечего.

Но в случае с Александровским подворьем начнется изучение документов правопреемственности, в которых фигурирует уже несуществующее государство – Российская империя.

При этом часть архива ИППО погибла в ходе Шестидневной войны – подразделение КГБ СССР, занимавшее Сергиевское подворье, по приказу из Москвы спешно покинуло его, оставив там часть имущества. За оставшимся имуществом никто не следил. Аж до 2013 года в Сергиевском подворье мирно гнил «Шевроле Корвэйр» 1967 года выпуска с советскими дипломатическими номерами. При этом юридически Сергиевское подворье принадлежало министерству сельского хозяйства Израиля. Там разбили сад и поместили туда коллекцию растений, которую собирал Моше Даян, и вырыли бассейн с рыбками.

По израильскому законодательству, на все имущество, которое не числится в Земельном кадастре Израиля, необходимо собирать доказательства. Особенно это касается земельных участков, приобретенных до провозглашения израильского государства в 1948 году. Второй момент: надо доказать, что вы является единственным правопреемником этой собственности, а не одним из нескольких. На практике это может вылиться в спор о том, является ли современное российское ИППО правопреемником дореволюционного ИППО, и какие «права» есть у группы Гофмана.

Израильское правительство занимает в этом вопросе однозначную позицию, но Иерусалимский окружной суд – это совсем другая история. И история эта может длиться годами.

Если же апелляция дойдет до БАРАЦа – Верховного суда справедливости Израиля, то разбирательство займет еще пару лет. Ранее, кстати, БАРАЦ уже принимал решение в пользу России, когда некая правозащитная организация в Израиле пыталась оспорить передачу Москве Сергиевского подворья. В Москве же заранее приготовились к такому развитию событий, утверждая, что речь идет о «возобновлении прав ИППО», а не о появлении каких-то новых прав «новой» организации. Таким образом подтверждается правопреемственность современного российского ИППО дореволюционной организации.

Николай Гофман – самозванец и мошенник и его организация не пользуется омофором какой-либо православной церкви на планете. Максимум, что он может выторговать у Иерусалимского суда – это некая компенсация, как еще в 1970-х годах это удалось епископу Антонию.

Другое дело, что вся эта история крайне неприятна, поскольку реально может затормозить передачу Александровского подворья ИППО. Гофман из числа тех персонажей, от которых проще откупиться, чем с ним спорить, но особенности юридической системы Израиля могут ввергнуть ИППО в долгое и занудное разбирательство. И пока все это длится, Гофман будет проводить над Судным порогом Христа «царские венчания» и званые обеды для VIP-персон.