Прибалтика преподаст Украине уроки русского

Взгляд
7 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 19:31  |  vz.ru
Разделы

Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

Латвийские порты страдают от недальновидности руководства страныФото: Александр Рюмин/ТАСС
Руководство Латвии бьет тревогу – местные порты стремительно теряют российские грузы, а это резко бьет и по железной дороге, и по экономике страны в целом. По большому счету винить в этом латвийские власти могут только себя – своими недружественными высказываниями в адрес России они сделали все, чтобы российские компании покидали страну. Подробности...
Перейти а раздел…

Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

Американские войска делают запасы на случай большой войныФото: REUTERS/Kacper Pempel
Для ведения войны куда важнее количество патронов, чем винтовок. Эту старую истину, видимо, вспомнило и руководство НАТО. По крайней мере, в альянсе официально объявлено о начале программы строительства новых крупных складов военной техники и иного военного имущества в Европе. Какое отношение эта новость имеет к противостоянию между Россией и Западом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

Томас Кеммерих (слева) пробыл премьер-министром Тюрингии меньше суток – потому что за него голосовал Бьёрн Хёкке (справа)Фото: Bodo Schackow/EPA/ТАСС
В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия должна богатеть вместе с Украиной

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

Сергей Лукьяненко, писатель
Я просто хочу знать, что живу в великой стране. Хочу великих строек, да! Отдыхать в Египте хочу! А не этого бесконечного блуждания по кругу! Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Дело сестер Хачатурян еще долго будет нам аукаться

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Закон вошел в противоречие со справедливостью. Это не впервые, но на этот раз резонанс такой могучий, что игнорировать справедливость ради торжества буквы Закона оказывается слишком дорого. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    В каких странах мира больше всего выпивают

    Провал импичмента осложнит жизнь Трампу

    Почему белорусы охладели к России

      Перейти а раздел…

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:СМИ: При крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин
              Путин рассказал переговорах с ЛукашенкоКоманда Путина и Лукашенко разгромила противников в хоккейном матчеАргентина заинтересовалась российскими вертолетамиУкраинских спортсменов «вынудили» выступать на соревнованиях в России
              Турция стянула военную технику в ИдлибСМИ: Трамп накричал на Джонсона по телефонуВОЗ признала нехватку средств индивидуальной защиты в миреВ Антарктиде зафиксирован рекорд максимальной температуры
              В Польше демонтировали памятник благодарности советским солдатамЭксперт: Коронавирус может помочь России потеснить Китай в нескольких отраслях экономикиВ работе МТС произошел сбой«Опасные» российские конфеты запретили в Белоруссии

              столкновения интересов


              Патрушев ответил на угрозы США в адрес России за поддержку Мадуро

              Герой войны


              Мэр Львова предложил России обменять прах разведчика Кузнецова на украинцев

              «чтобы все видели»


              Украина заявила о строительстве двух военных баз по стандартам НАТО в Донбассе

              Видео

              всероссийское голосование


              Наследие Путина закрепят в Конституции

              «нарушение табу»


              Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

              история Либерии


              Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию

              недальновидная политика


              Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

              Цифровое рабство


              Александр Малькевич: Кто выживет в эпоху Цукерберга

              Кто нас лечит?


              Антон Крылов: Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

              Потерянное поколение


              Марина Ахмедова: Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?

              Прибалтика преподаст Украине уроки русского

              Украина резко сокращает школьное обучение на русском языке   7 февраля 2020, 18:15
              Фото: Василий Пономаренко
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Верховная рада не стала отменять скандальный закон, радикально сокращающий время и программу обучения школьников на русском языке. Таким образом, родители на Украине фактически потеряли легальную возможность давать образование своим детям на русском языке. Но через подобные языковые запреты уже прошли русскоязычные в странах Прибалтики. И там нашли способы обойти местное законодательство.

              В четверг Верховная рада отклонила инициативу депутата Оппоплатформы Натальи Королевской отменить закон «О полном общем среднем образовании», который резко сокращает школьное обучение на языках нацменьшинств, в том числе на русском. Депутат заявила, что закон нарушает конституцию страны, и упрекнула своих коллег за общение в кулуарах Рады по-русски. Но этот довод не подействовал. Документ Королевской набрал всего лишь 58 голосов из необходимых 226.

              Напомним, тотальный перевод школьного преподавания на украинский язык начался с принятия поправок в закон об образовании. Осенью 2017 года их внес тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Спустя два года на Украине вступил в силу закон о госязыке. В нем подразумевалось, что с 2020 года на мову должен перейти весь процесс обучения в школе.

              Но в Венецианской комиссии Совета Европы призывали Киев добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы проблема не стала источником межэтнической напряженности. Поэтому в условиях жесткого международного давления, в том числе со стороны Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), а также правительств Венгрии и Румынии, Киев соглашался пойти на некоторые компромиссы.

              Однако уже в середине января Рада приняла скандальный закон о среднем образовании. Из него следует, что с пятого класса русскоязычные ученики получают среднее образование на мове в объеме не менее 80% учебного времени. А вот говорящие на официальных языках ЕС (например, венгерском или румынском) получают базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20–40%.

              В то же время частные школы получили право выбирать любой язык преподавания. Подобную норму назвали еще одной уступкой Румынии и Венгрии, которые долгое время добивались привилегий для своих соотечественников, блокируя сотрудничество Украины с ЕС и НАТО.

              В такой ситуации Венецианская комиссия должна продолжать борьбу по защите русского языка на Украине, убежден глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Кроме того, в ПАСЕ уже пообещали провести мониторинг на Украине касательно соблюдения прав обучаться на родном языке, добавил депутат.

              «Но Россия ограничена в своих возможностях. Помочь получать среднее образование на русском языке мы вряд ли можем, потому что в таком случае нужно переезжать семьям. Но надо кардинально, раз в пять, увеличивать квоту на получение в России бесплатного высшего образования для зарубежных студентов», – сказал Калашников газете ВЗГЛЯД.

              Калашников заверил, что обязательно затронет эту тему на следующей неделе во время парламентских слушаний в Госдуме с участием глав министерств и ведомств, так как для расширения вузовских квот понадобятся дополнительные выплаты из бюджета.

              В свою очередь заместитель Калашникова по комитету Константин Затулин сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия должна «протестовать во всех международных инстанциях» и скорректировать миграционную политику – распространить норму упрощенной процедуры получения гражданства РФ на семьи, которые хотят обучать детей на русском языке. Сейчас облегченный доступ к российскому гражданству есть только у жителей Донецкой и Луганской областей.

              «Также стоит наращивать телевизионное вещание на Украину, повысить активность в интернете, вводить дополнительные формы онлайн-образования на русском языке», – считает Затулин.

              Отметим, что схожую дискриминационную политику проводят страны Прибалтики, однако властям не удалось полностью лишить детей обучения на русском языке. По словам сопредседателя правления Русского союза Латвии, экс-евродепутата Мирослава Митрофанова, в Латвии сохраняется высокий спрос на изучение русского языка, благодаря которому дети получают конкурентные преимущества после окончания школы.

              Он отметил, что все желающие обучаются через интернет в дистанционных частных школах, которые зарегистрированы в России. Затем ученики сдают экзамены в Москве, Петербурге или в российском посольстве в Латвии. «В моей среде часто обсуждают вопрос, стоит ли забирать ребенка из обычной школы и переводить его в дистанционную российскую. Там образование на порядок качественнее, программа более насыщенная, нет потери времени на занятия, которыми мучают детей в обычных школах Латвии. Но минус заключается в том, что без сопровождения взрослого ребенку сложно обучаться онлайн», – рассказал Митрофанов газете ВЗГЛЯД. 

              Схожего мнения придерживается председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «У Москвы есть реальная возможность создать специальные интернет-курсы и онлайн-платформы для обучения украинских детей на русском языке», – сказала Шеслер газете ВЗГЛЯД, напомнив о стремительно развивающейся цифровизации в России.

              «Также было бы эффективным предоставить детям квоты на обучение в российских вузах. Причем бюджетные места должны исчисляться тысячами, как в Польше, где сразу несколько тысяч украинских выпускников бесплатно учатся по карте поляка. Если Москва сможет реализовать такую программу, это будет хорошим стимулом для людей, которые хотят сохранить себя как часть русской культуры», – резюмировала Шеслер.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............