Прибалтика преподаст Украине уроки русского

Верховная рада не стала отменять скандальный закон, радикально сокращающий время и программу обучения школьников на русском языке. Таким образом, родители на Украине фактически потеряли легальную возможность давать образование своим детям на русском языке. Но через подобные языковые запреты уже прошли русскоязычные в странах Прибалтики. И там нашли способы обойти местное законодательство.

В четверг Верховная рада отклонила инициативу депутата Оппоплатформы Натальи Королевской отменить закон «О полном общем среднем образовании», который резко сокращает школьное обучение на языках нацменьшинств, в том числе на русском. Депутат заявила, что закон нарушает конституцию страны, и упрекнула своих коллег за общение в кулуарах Рады по-русски. Но этот довод не подействовал. Документ Королевской набрал всего лишь 58 голосов из необходимых 226.

Напомним, тотальный перевод школьного преподавания на украинский язык начался с принятия поправок в закон об образовании. Осенью 2017 года их внес тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Спустя два года на Украине вступил в силу закон о госязыке. В нем подразумевалось, что с 2020 года на мову должен перейти весь процесс обучения в школе.

Но в Венецианской комиссии Совета Европы призывали Киев добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы проблема не стала источником межэтнической напряженности. Поэтому в условиях жесткого международного давления, в том числе со стороны Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), а также правительств Венгрии и Румынии, Киев соглашался пойти на некоторые компромиссы.

Однако уже в середине января Рада приняла скандальный закон о среднем образовании. Из него следует, что с пятого класса русскоязычные ученики получают среднее образование на мове в объеме не менее 80% учебного времени. А вот говорящие на официальных языках ЕС (например, венгерском или румынском) получают базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20–40%.

В то же время частные школы получили право выбирать любой язык преподавания. Подобную норму назвали еще одной уступкой Румынии и Венгрии, которые долгое время добивались привилегий для своих соотечественников, блокируя сотрудничество Украины с ЕС и НАТО.

В такой ситуации Венецианская комиссия должна продолжать борьбу по защите русского языка на Украине, убежден глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Кроме того, в ПАСЕ уже пообещали провести мониторинг на Украине касательно соблюдения прав обучаться на родном языке, добавил депутат.

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«Но Россия ограничена в своих возможностях. Помочь получать среднее образование на русском языке мы вряд ли можем, потому что в таком случае нужно переезжать семьям. Но надо кардинально, раз в пять, увеличивать квоту на получение в России бесплатного высшего образования для зарубежных студентов», – сказал Калашников газете ВЗГЛЯД.

Калашников заверил, что обязательно затронет эту тему на следующей неделе во время парламентских слушаний в Госдуме с участием глав министерств и ведомств, так как для расширения вузовских квот понадобятся дополнительные выплаты из бюджета.

В свою очередь заместитель Калашникова по комитету Константин Затулин сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия должна «протестовать во всех международных инстанциях» и скорректировать миграционную политику – распространить норму упрощенной процедуры получения гражданства РФ на семьи, которые хотят обучать детей на русском языке. Сейчас облегченный доступ к российскому гражданству есть только у жителей Донецкой и Луганской областей.

«Также стоит наращивать телевизионное вещание на Украину, повысить активность в интернете, вводить дополнительные формы онлайн-образования на русском языке», – считает Затулин.

Отметим, что схожую дискриминационную политику проводят страны Прибалтики, однако властям не удалось полностью лишить детей обучения на русском языке. По словам сопредседателя правления Русского союза Латвии, экс-евродепутата Мирослава Митрофанова, в Латвии сохраняется высокий спрос на изучение русского языка, благодаря которому дети получают конкурентные преимущества после окончания школы.

Он отметил, что все желающие обучаются через интернет в дистанционных частных школах, которые зарегистрированы в России. Затем ученики сдают экзамены в Москве, Петербурге или в российском посольстве в Латвии. «В моей среде часто обсуждают вопрос, стоит ли забирать ребенка из обычной школы и переводить его в дистанционную российскую. Там образование на порядок качественнее, программа более насыщенная, нет потери времени на занятия, которыми мучают детей в обычных школах Латвии. Но минус заключается в том, что без сопровождения взрослого ребенку сложно обучаться онлайн», – рассказал Митрофанов газете ВЗГЛЯД.

Схожего мнения придерживается председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. «У Москвы есть реальная возможность создать специальные интернет-курсы и онлайн-платформы для обучения украинских детей на русском языке», – сказала Шеслер газете ВЗГЛЯД, напомнив о стремительно развивающейся цифровизации в России.

«Также было бы эффективным предоставить детям квоты на обучение в российских вузах. Причем бюджетные места должны исчисляться тысячами, как в Польше, где сразу несколько тысяч украинских выпускников бесплатно учатся по карте поляка. Если Москва сможет реализовать такую программу, это будет хорошим стимулом для людей, которые хотят сохранить себя как часть русской культуры», – резюмировала Шеслер.

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