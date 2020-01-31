Русский язык становится на Украине особым маркером

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31 января, пятница  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

Жители Пекина привыкли ходить в масках из-за постоянного смогаФото: Lee Jae-Won/AFLO/Reuters
«Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, как жители КНР относятся к настигшей их беде.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...

Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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              Русский язык становится на Украине особым маркером

              Украинская певица Екатерина Гуменюк стала жертвой травли только из-за того, что говорит по-русски   31 января 2020, 18:30
              Фото: Голос країни/Youtube
              Текст: Николай Стороженко

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              Сразу два скандала на языковую тему сошлись в один день на Украине. Одну из украинских певиц затравили за общение на русском, а местные националисты оскорбились тем, что сам факт использования украинского языка преградил им путь на мероприятие. На наших глазах возникает новое явление - носители русского языка стали создавать на Украине свои зоны общения.

              Одно из любимых украинских развлечений – скандалы на языковую тему. В этот он коснулся одной из участниц отбора на Евровидение. Казалось бы – как? Условия конкурса допускают исполнение только на английском языке. Но шпрехенфюреры выкрутились, затравили певицу (Ассоль) Екатерину Гуменюк за то, что она рассказывала о своей песне на русском языке.

              «Она ни единого слова на украинском не сказала!!! Такая не может представлять Украину на конкурсе!», – негодуют комментаторы в facebook-аккаунте телеканал СТБ.

              На самом Евровидении певица точно так же ни слова на украинском не скажет. Ровно так же, как и исполнители из других стран, она будет говорить на английском. Но комментаторы этого, видимо, даже не знают. А может и знают. Но им важнее, чтобы девушка не говорила именно на русском. А там – пусть хоть вовсе безголосая будет или даже немая.

              Как мы помним, украинский отбор на Евровидение – это вообще стабильный генератор подобных скандалов. Финальный отбор в прошлом году закончился и вовсе эпично. Победительницу отбора MARUV (Анна Корсун) отстранили решением жюри: не смогли простить ей гастроли в России. Да еще и устроили ей допрос: «Крым – Украина?», «Россия – агрессор?», «Опишите, что происходит на Донбассе». 

              Но в итоге организаторы сами себя же и высекли: другие финалисты занимать место MARUV отказались и в Евровидении-2019 Украина не участвовала. А MARUV в ноябре стала победительницей конкурса MTV EMA.

              Никто не запрещает!

              От тех, кто посещал Украину после 2014 года, часто можно слышать уже избитую фразу: «Был на Украине, и никто мне там не запрещал говорить на русском». Во-первых, смотря что говорить. Если «Крым – это Украина», то это пока еще разрешают говорить и на русском. Яркий тому пример – режиссер-территорист Олег Сенцов, рассуждавший о «суде оккупантов». Этот и прочий бред он вещает на русском, и никто ему этого не запрещает.

              Во-вторых, смотря где. Бытовое общение действительно мало кого заботит даже в западных областях. Однако если речь о публичном пространстве, то его зачищают от русского языка жестко. И тут вариантов немного. Нужно либо быть Сенцовым и, образно говоря, в каждом выступлении «словесно зиговать» постмайданному режиму и его системе ценностей. Либо, как в случае с MARUV, пройти проверку на благонадежность. Которая, в итоге, сводится к принуждению «словесно зиговать». Круг замыкается.

              В общем, схема рабочая и дает сбой только в одном случае – когда роли меняются.

              30 января в Днепропетровске должен был открыться кинофестиваль «Международная киноассамблея на Днепре – 2020». «Должен», потому что его открытие сорвали националисты из Нацкорпуса «Азов», «Правого сектора*», С14. Националисты возмутились тем, что на фестивале будут демонстрироваться фильмы российских режиссеров. «Благодаря нашему напору, показ так и не состоялся», – похвалились они в соцсетях.

              Но в этот раз все было не так однозначно. «Перед началом была провокация: нас не пропускали в здание некие «титушки». Только потому, что мы говорим на украинском языке. Язык как идентификатор», – возмутилась Людмила Кострюкова, одна из участниц протеста.

              Мова как идентификатор

              Тут нужно пояснить. «Титушками» националисты еще с 2013 года называют неформальное силовое прикрытие массовых мероприятий, которые не нравятся националистам (термин возник от фамилии одного из таких охранников Вадима Титушко). При этом даже в еще в относительно «вегетарианской» Украине любая националистическая партия всегда имела боевое крыло, прикрывавшее их акции. Но когда они столкнулись с тем, что власть пользуется их же наработками, им это почему-то очень не понравилось.

              Далее. «Язык как идентификатор» – эта фраза и вовсе тянет на прозрение года. В любых околополитических тусовках на Украине (а автор лично бывал на некоторых и знает о чем говорит) язык использовался и используется в качестве идентификатора. Говоришь на мове – ты уже наполовину свой.

              Говоришь на русском – а ну-ка давайте сначала послушаем, что ты скажешь. 

              Иногда же и до этого не доходит. В одном гостеприимном доме автора завуалированно пообещали отправить в языковой концлагерь сразу же после «Добрый вечер», т.е. прямо с порога. И это еще в 2006 году. Говоришь на русском? Ты уже под подозрением. И мова как идентификатор используется как минимум полтора десятка лет.

              И вот когда оппоненты националистов решили поступать ровно так же, не пропуская на свои мероприятия по простейшему маркеру – языку бытового общения – у националистов это сорвало планку: как это так? Классическое «А нас за что?» из известного анекдота.

              А вот за то самое, хлопцы. И это только начало. Постоянное давление на этнических русских и русскоязычную общность, выдавливание русского языка из всех публичных сфер может привести только к одному. Язык и его носители уйдут в гетто и закрытые клубы, которые создадут себе сами. С жестким фейсконтролем, железными дверьми с «глазком» – как в американских фильмах про мафию. Но теперь еще и с видеонаблюдением, конечно. По приглашению, по рекомендации, только для своих. На входе – отсмотр фотографий в смартфонах и профилей в соцсетях.

              И эти мероприятия вы сорвать уже не сможете. Ну разве что с бронетехникой срывать придете.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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