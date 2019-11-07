Взгляд
7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 08:50  |  vz.ru
Разделы

Отказ Европы от Visa и Mastercard выгоден системе «Мир»

ЕС пошел вслед за Россией и Китаем против американских Visa и MasterCardФото: Андрей Гордеев/ТАСС
Европа вслед за Китаем и Россией создает собственную платежную систему. Она составит конкуренцию господствующим в ЕС американским Visa и MasterCard. Уход России и Китая от американской зависимости понятен и логичен. Однако ЕС не подвергался санкционному или торговому давлению. Но Брюссель все равно идет против США. И это может оказаться полезным для российской платежной системы. Подробности...
Перейти а раздел…

Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
Перейти а раздел…

Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык, и даже не только про русскую культуру – а про интерес к России как таковой. Подробности...
Перейти а раздел…

Господство либералов разваливает Канаду

Многие жители Канады категорически недовольны своим правительством - и готовы даже добиваться независимости своих регионовФото: Peter Pawlowski/Reuters
Идеи сепаратизма вспыхивают в самых неожиданных местах планеты. Такое впечатление, что богатейшие регионы – Каталония, Калифорния, Шотландия – стремятся поскорее соскочить с тонущего корабля национальной экономики. Теперь о выходе из состава Канады задумались в двух наиболее процветающих провинциях страны. Как это произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
С одной стороны, НАТО не заинтересовано в членстве Украины. Зачем нести ответственность за действия украинских элит – традиционно неадекватных? С другой стороны, сами украинские власти делают все, чтобы «прогнуться», не требуя ничего взамен. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В странах, где проституция декриминализована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно-единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Кто выиграл великую газовую войну

Дмитрий Родионов, политолог
Для России идеальным был бы полный отказ от газового транзита через непредсказуемую Украину. Но это пока неосуществимо – европейцы установили слишком много «красных флажков», да и американцы сдаваться не собираются. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    Совместная победа Газпрома, Москвы и Берлина

    Аромат легалайза проституции

    Новая Берлинская стена в Грузии

      Перейти а раздел…

      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
      Подробности...

      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
      Подробности...

      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
          • Низкими

          • Нормальными

          • Высокими

          • Не езжу на такси

          Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров?
          • Да

          • Нет

          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия приготовила ответ на случай выхода США из Договора по открытому небу
              Дисквалифицированным за допинг хотят запретить занимать госдолжностиКипр решил отобрать «золотые паспорта» у девяти россиянЗадержанный по делу об убийстве Эльджаркиева отпущенГермания нашла способ обойти ограничения директивы ЕС на «Северный поток – 2»
              Патриарх Кирилл заявил об угрозе превращения России в «выжженную землю»Газпром озвучил условие нового контракта с Украиной на транзит газаВо ФСИН заявили о соответствии российских колоний британским стандартамУ 19-летней дочери Ларисы Гузеевой обнаружена опухоль
              Украина запретила ввоз списанных вагонов из РоссииАндрей Медведев: Очень удивился, если бы Бильжо написал о любви к РодинеСтарообрядец о реформе Никона: Для РПЦ лучше признать очевидные фактыАндрей Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале

              военные технологии


              Россия захватила в Сирии неповрежденную секретную израильскую ракету ПРО

              неверные данные


              Найдены понижающие Россию в рейтинге Doing Business ошибки

              секретная миссия


              В США рассказали о пристальной слежке американского подводного флота за Россией

              Видео

              бомбардировки белграда


              Почему американцы не знают о военных преступлениях США

              размен на хинкали


              Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

              коммунистическая угроза


              Америка нашла китайскую замену СССР

              Претензии Нафтогаза


              Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Свершившийся факт


              Дмитрий Родионов: Кто выиграл великую газовую войну

              Увеличение спроса


              Анна Долгарева: Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

              Традиционная реакция


              Василий Стоякин: Широко открытые для Украины двери в НАТО по-прежнему закрыты

              на ваш взгляд


              Таксисты планируют забастовку из-за маленьких тарифов. А вы считаете низкими расценки на такси?

              Мода на русский язык доказывает усиление России

              В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцев   7 ноября 2019, 08:34
              Фото: Фотохроника ТАСС
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык, и даже не только про русскую культуру – а про интерес к России как таковой.

              Совет при президенте по русском языку создан позднее других подобных консультативных органов – всего пять лет назад. Но как раз в эти годы русский язык подвергся самой большой внешней атаке. Причем не где-то на чужбине, а на собственной родине, на Украине, где его пытаются вытеснить (через ликвидацию русских школ), заменив даже для тех, кто продолжает считать себя русскими, полонизированным украинским. Но на последнем заседании Совета речь шла не об Украине, хотя и ее Путин упомянул, не называя страну:

              «Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно – я хочу это подчеркнуть – именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию.... К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой».

              Главными темами стало выполнение закона «О государственном языке Российской Федерации», поддержка и популяризация русского языка и литературы за рубежом. Много говорилось о профессиональном педагогическом образовании, о подготовке и нехватке, особенно в сельских школах, учителей русского языка, о необходимости подготовки новых толковых словарей.

              Значение русского языка для русской цивилизации и русского народа понятно, но и его роль для нынешней России как государства невозможно переоценить. Путин сразу же сказал, что он «служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов, в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации». То есть, это самая настоящая скрепа для федерации – фундаментальней не бывает.

              Понятно, что заботиться о настоящей грамотности всех наших граждан, о том, чтобы они свободно владели «великим и могучим» – важнейшая задача государства, часть внутренней политики.

              Но и международная роль, то есть влияние на внешний мир русского языка – тоже предмет его забот.

              По поводу продвижения русского языка в мире на Совете выступали не многие, но именно на эту тему подробно высказался Владимир Путин. Причем говорил он по сути не о языке, а том, как к нам относятся в мире и с чем это связано. Неожиданно для большинства собравшихся Путин сказал о том, что определяет влияние страны в мире экономика. Но не в примитивно-материалистическом смысле:

              «Интерес в целом к языку, особенно в мире, к русскому языку – он будет возрастать по мере роста нашего благосостояния в самом широком смысле этого слова: и народного благосостояния, и страны в целом, роста влияния. Тогда и интерес к языку будет. Не будет этого – не будет, хоть тресни! Хоть у нас еще два-три Толстых появится и четыре Пушкиных – будут переводить просто и всё, это сто процентов, будут хорошие переводчики. А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский язык».

              Ближе к концу заседания Путин уточнил для тех, кто не понял;

              «Я не говорил о том, что экономика способствует развитию языка, культуры. Нет, базу создает и вызывает интерес к стране, а значит и к языку... И если страна ничтожная, маленькая, не влиятельная, никому не нужна, и интерес будет пропадать.

              Будут в музей ходить, смотреть, кто такой Пушкин, кто такой Толстой, и этот, в конце концов, интерес и к этому пропадет, уверяю вас, как это для нас не было бы печально. Музыку Чайковского слушать, конечно, будут всегда, надеюсь. Но, в принципе, интерес к стране, к культуре, к языку пропадает сразу же, как пропадает интерес к стране как к таковой, как к деятельному участнику международного общения.

              В основе интереса к стране лежит, конечно, экономика. Это очевидный факт. Но производная потом и в политике, и в обороне, и так далее».

              Путин говорит том, что только общая мощь страны гарантирует интерес к ней других наций и государств. Эта мощь не измеряется экономическим весом. Но именно экономика дает возможность оставаться участником мирового концерта держав, потому что благодаря ей можно развивать образование, армию, культуру, науку, сохранять природу и свойственный твоему народу уклад жизни.

              В конце концов, сильная экономика или, по-старому, народное хозяйство — это то, что делает Россию независимой, самостоятельной. А без этого мы не только не удержим свои огромные пространства, но и не сохраним свою цивилизацию. Русскую цивилизацию, которую в мире ценят и за ее дух, который дышит в том числе и через великую литературу, то есть русский язык, и за боевые качества народа, то есть его армию, и за ее устремленность к правде и справедливости.

              Россия последние несколько веков была в центре мировых событий, обладая мощной экономикой, временами, как это было на пике СССР, даже второй в мире. Мы привыкли быть сильными, поэтому так тяжело переживали падение 90-х. Но внимание к нам будет возвращаться, чем сильнее мы будем становится. Сильнее экономически, и сильнее духом. Для интереса мира к нам у нас есть прекрасный фундамент – наша история, то есть наша репутация. Важнейшей частью которой является великая русская литература и русский язык. И Путин прав в том, что стремиться изучать его за границей начнут тогда, когда Россия снова станет важным мировым игроком, силой заметной и экономически, и политически.

              Понятно, что русофилы и любители русской словесности, стремящиеся выучить язык Достоевского и Ленина (да, для многих это тоже важно) будут всегда. Но сейчас в мире массово учат китайский не потому, что хотят в подлиннике читать Лао Цзы или Мао. И даже не потому, что китайские власти продвигают по всему миру Институты Конфуция (открыв за 15 лет почти шестьсот институтов и вдвое больше классов), а потому, что Китай стал первой экономикой мира, ведущей активнейшую внешнюю экспансию. А ведь китайская цивилизация всегда относилась к числу величайших на Земле. Но почему-то в 60-е годы в мире было на порядок меньше изучающих китайских студентов.

              А к нашей стране как раз полвека назад был пик внимания всего мира. Потому что СССР был второй по силе в мире экономической державой и центром новой, альтернативной капитализму мировой системы. Путин вспомнил и об этом:

              «Законы рынка ведут к вытеснению языков». Не ведут. Наоборот. Смотрите, ещё в советские времена во всей Восточной Европе в школах везде изучали русский язык активно и неплохо, кстати говоря. До сих пор мы пользуемся этим. «Мы» в широком смысле слова, наши партнёры пользуются. Почему? Потому что было целесообразно и выгодно в хорошем и непримитивном смысле этого слова знать русский язык: главный партнёр был Советский Союз. От этого зависела карьера, от этого зависело продвижение по службе, сотрудничество реальное было с Советским Союзом большое. Это влияние было. Советский Союз растворился - всё, интерес к языку начал затухать».

              Сейчас Россия усиливается – и интерес к русскому языку в мире возвращается. Не у всех и не везде. Но тенденции Путин подметил:

              «Но сейчас мы что наблюдаем? Я вам говорю совершенно ответственно, в некоторых странах, с которыми у нас начало возрождаться экономическое, политическое сотрудничество, – всплеск интереса к русскому языку пошёл, просто реальный всплеск интереса. Говорят: «Дайте, дайте учебников, преподавателей дайте!» Причём не только в республиках бывшего Советского Союза, но и в так называемом дальнем зарубежье, уже, мы видим, очевидный интерес возникает...»

              Понятно, что Россия должна всячески поддерживать этот интерес, продвигать за рубежом и русский язык, и русскую культуру. Но при этом понимать главное: чем лучше и счастливее мы будем жить в своей стране, чем сильнее будет Россия как государство русского народа, говорящего на русском языке, тем больше будет к нам интерес. Не наоборот.

              Доказывать всему миру величие русской культуры нет никакой необходимости – лидеры Франции и Китая, Анголы и Индии читали Толстого или даже говорят по-русски. Но для того, чтобы русский учили десятки, сотни тысяч студентов по всему миру, Россия должна быть сильной и самостоятельной. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............