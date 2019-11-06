Русский язык решили выпустить за границу

Русский язык должен становится все более востребованным и популярным в мире. Об этом говорилось на прошедшем во вторник в Кремле заседании совета при президенте по русскому языку. Отмечалось, что во многих странах ведется искоренение русского языка, враждебная политика по отношению к нему. Однако рецепт по восстановлению его популярности на планете тоже был озвучен.

Во вторник в Кремле состоялось заседание Совета при президенте РФ по русскому языку, на котором, в том числе, обсуждались вопросы популяризации русского языка за рубежом, а также его сохранения и укрепления.

Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык – безусловная часть мирового культурного наследия, заявил на заседании президент Владимир Путин. По его мнению, на современной России лежит историческая миссия по сохранению этого языка. Это особенно важно во времена, когда «мы сталкиваемся с попытками искусственно – я хочу это подчеркнуть, – именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», отметил президент.

Путин отметил, что в современном мире не только русофобы объявили войну русскому языку, но в некоторых странах линия на его ограничение становится официальной политикой. Глава государства посетовал, что после распада СССР язык Толстого и Пушкина почти не изучают в мире, потому что «боятся Россию». А в советские времена во всей Восточной Европе активно изучали русский язык, потому что было «целесообразно и выгодно», напомнил он.

При этом, в современном мире влияние той или иной страны определяется не оружием, а экономикой, «и как производная от экономики – оружие, культура, образование, наука», – перечислил президент. Но участникам заседания Путин при этом напомнил, что русский язык – «мягкая сила», призвав не называть его мощным оружием, иначе с ним начнут бороться.

Участник заседания Совета, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев тоже считает: ни о какой ответной войне за русский язык речи идти не должно.

«Любая война предполагает оружие. Однако, как известно, язык – это способ коммуникации и познания культуры, но никак не оружие.

Да, некоторые страны препятствуют изучению их гражданами русского языка, это давно известно. Что же, нам остается только стремиться к тому, чтобы ситуация поменялась и русский язык стал бы интересен в тех странах, где его пока ограничивают. Будем работать», – пообещал он газете ВЗГЛЯД.

«Да, в Прибалтике и в некоторых республиках СНГ уменьшают количество и образовательных программ на русском языке, и самих «русских школ», но не везде это происходит по злой политической воле», – уточнил в интервью газете ВЗГЛЯД проректор Института русского языка им. Пушкина Михаил Осадчий.

«Во многих случаях причина объективная – некому преподавать. В СССР готовилось очень много учителей русского языка из союзных республик и стран Варшавского договора – целенаправленно готовились русисты в зарубежных странах. После развала СССР система если не развалилась, то существенно пошатнулась – русистов стало очень мало. А поскольку нет учителей, то исчезают и школы» – посетовал проректор.

Тот факт, что в последние годы русский язык выдавливается из ряда соседних стран, например, с Украины, из Балтии и даже из Казахстана, и стал причиной, по которой государство решило взяться за проблему, предполагают политологи.

«Москва давно проводит активную политику поддержки русского языка, и другие страны формально не препятствуют этому, но лишь на уровне дипломатии. Несостоявшиеся нации, типа прибалтов или украинцев, изображают русский язык как устрашающий элемент, как «оружие Москвы», то есть на борьбе с ним они строят свою государственность. Образ врага остается одним из самых действенных средств объединения нации», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Задача Москвы – сделать русский язык популярным и модным, считает он. «Нужно активнее использовать инструмент публичной дипломатии – продвигать имидж, продвигать русский язык с точки зрения программ обучения и курсов для студентов. «Более того, есть прямая корреляция: по мере роста экономики страны, растет интерес к ее языку. Посмотрите на ту же Польшу – у нас ужасные межгосударственные отношения, но число поляков, желающих изучать русский, бьет все рекорды», – отмечает эксперт «Валдая».

Собственно, о том же, но другими словами говорил на заседании и сам Путин. «Если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной – будут учить русский язык. А не будет этого, ты хоть тресни, – пусть у нас еще два-три Толстых появится и четыре Пушкина – будут переводить просто и все», – считает президент.

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Кстати, такая корреляция и вправду работает – так, в прошлом году русский стал третьим по популярности языком, преподаваемым в школах Польши. Соцопросы показывают, что русским языком владеет 49% граждан страны, и их становится все больше. Об этом заявлял «Известиям» глава российского отдела Восточного департамента МИД Польши Михал Гродзки. Чиновник полагал, что это происходит по экономическим соображениям – на рынке растет спрос на русскоговорящих специалистов из-за расширения торгово-экономических связей с Россией. По официальным данным, в 2018 году товарооборот России с Польшей увеличился на 31,52%.

Впрочем, в ходе заседания президент отметил, что первой задачей все же является общая грамотность граждан и улучшение русского языка, чтобы он был современным, живым и динамично развивающемся средством общения. При этом Путин подчеркнул, что совершенствование норм русского языка не должно означать «революционных изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии».

«Если сам инструмент мы будем тупить, тогда ничего из этого хорошего не получится: внутри страны ничего хорошего не получится и вовне. Он должен быть в надлежащем состоянии всегда, и мы с вами должны об этом заботиться», - заявил глава государства. Было озвучено и первое решение — президент поручил разработать единый корпус словарей и справочников, нормы которых должны стать обязательными для госструктур и прессы.