Русский язык откроет выход из арабского тупика

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21 августа, среда  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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США и Франция пришли к исправлению ошибок в отношениях с Россией

Москва может вернуться в G8 в 2020 годуФото: Alexander Demianchuk/Reuters
Смягчение риторики западных лидеров по отношению к России вышло на новый уровень. По данным CNN, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «большой семерки» в следующем году. Более того, Трамп призвал вернуть и сам формат G8. На Украине такое развитие событий уже признали поражением. Почему «элитарному клубу» мировых держав стало остро не хватать России? Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Украинцы перепугали Прибалтику

На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачейФото: Ints Kalnins/Reuters
В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
Обсуждение: 96 комментариев
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              Русский язык откроет выход из арабского тупика

              Количество сирийских детей, которые учат русский в качестве второго языка, растет с каждым годом   21 августа 2019, 18:00
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков,
              Дарья Рыночнова

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              Сирия начнет изучать русский язык. С предложением открыть языковые центры по всей стране выступил президент арабской республики Башар Асад. По его мнению, это станет альтернативой как популярному в Сирии радикальному исламу, так и западной культуре. Но создание русскоязычного анклава на Ближнем Востоке выгодно в первую очередь самой России.

              Президент Сирии Башар Асад предложил рассмотреть возможность открытия центров изучения русского языка в регионах страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации «Боевое братство», по итогам встречи ее первого зампредседателя, депутата Госдумы Дмитрия Саблина с Асадом.

              Сирийский президент в ходе беседы подчеркнул: связь между народами «становится все крепче и крепче, и все больше сирийцев хотят учить русский язык». Однако он добавил, что число изучающих русский язык пока нельзя расширить, так как не хватает преподавателей. Поэтому Асад и предложил подумать над созданием таких центров или организовать какие-то курсы для сирийцев с начальным знанием русского языка, которые могли бы быть подготовлены как преподаватели для детей и студентов. Сирийский лидер попросил Саблина также подключиться к решению этой проблемы. По словам сирийского президента, этот шаг поможет решить важную проблему «отдалять людей от западной культуры».

              Проблема арабских стран, как сказал Асад, «заключается в том, что половина находится под влиянием экстремистских идей, а половина тяготеет к западной культуре, то есть у одних мозг контролируют ваххабиты, а у других – Америка, и это настоящий арабский тупик, из которого надо выходить. Люди ненавидят друг друга поэтому, и надо им давать альтернативу, от западной культуры и ваххабизма отрывать», – привела пресс-служба мнение Асада.

              Как отмечают эксперты, в Сирии остался лишь один, последний оплот джихадизма – провинция Идлиб. Правительство Сирийской арабской республики контролирует территории, на которых проживает более 90 процентов населения. Как сообщил на этой неделе российский Центр по примирению враждующих сторон, к довоенным местам жительства вернулось около 600 тысяч беженцев и 1,3 миллиона внутренних переселенцев. В Сирии понимают, что победить терроризм можно лишь созданием устойчивой экономики и рабочих мест, отметил сенатор Саблин, после встречи российской делегации с президентом Асадом.

              «Русский язык необходим, поскольку на заводах, в энергетической сфере, в других отраслях промышленности используется российское оборудование», – сказал газете ВЗГЛЯД сирийский политолог Низар Буш. Россия не только активно включилась в оказание гуманитарной помощи сирийскому населению, но и занялась восстановлением сирийской экономики. Еще весной 2016 года в Минэнерго России сообщили, что власти Дамаска просили «Зарубежнефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» поучаствовать в восстановлении нефтедобывающих проектов и инфраструктуры страны. Осенью 2017-го руководство Сирийской арабской республики предложило РЖД несколько проектов по восстановлению транспортной инфраструктуры страны.

              Параллельно шли развивалось и сотрудничество в культурной сфере. По решению Асада в программу сирийских общеобразовательных школ русский язык был введен с 2014 года как второй иностранный на выбор, наравне с французским. Пример подал сам сирийский лидер – изучением языка Пушкина и Толстого занялись его дети.

              «Начинали мы с уровня в 2,5 тысячи учеников школ. Сейчас количество учащихся достигло 18 тысяч. В следующем году из школ выпустят первых абитуриентов, которые изучали русский язык с 7 по 12 классы», – рассказала газете ВЗГЛЯД Светлана Родыгина, руководитель Русского центра при Дамасском университете, член комиссии по разработке учебной программы по русскому языку министерства просвещения Сирии.

              Изучение русского языка по школьной программе началось в непростое для Сирии время, отметила Родыгина. По ее словам, преподавание русского языка в годы конфликта не прекращалось во всех провинциях Сирии. Собеседница подчеркнула:

              «Дейр-эз-Зор, например, находился в блокаде, но уроки русского языка там продолжались».

              Сейчас желающих изучать русский язык в Сирии предостаточно, однако для этого нужны квалифицированные преподаватели, констатировала Родыгина. «Их явно не хватает. Для решения этой проблемы стараемся привлекать местные кадры. Прежде всего – жен сирийцев, имеющих высшее образование и сирийское гражданство, а также сирийцев – выпускников советских и российских вузов. Кроме того в университете Дамаска работает кафедра русского языка, выпускники которой востребованы для работы в школах».

              Отметим, что обучение русскому языку – не единственный инструмент российского культурного влияния, которое чем дальше, тем больше рассматривается как инструмент «мягкой силы» Москвы. В 2017 году университет Дамаска, фонд «Русский мир» и российский университет «Синергия» заново открыли Русский культурный центр в Дамаске, законсервированный с начала войны. Главная его цель – знакомство студентов и школьников с русской культурой. На данный момент у интернет-портала Центра – 2 тысячи подписчиков, констатировала Родыгина.  Специалисты кафедры русской филологии Дамасского университета разрабатывают для сирийских школьников новые учебники, в которые включат больше произведений российской литературы, биографий писателей-классиков, а также былины, в том числе, о богатыре Илье Муромце. Кроме классических произведений в учебный план включат и тексты современных российских писателей.

              Примечательно и то, что в магазинах и заведениях общепита в Сирии все большую популярность приобретают русские названия, в стране стали чаще использовать рекламу на русском языке.

              В стране появились магазины с вывесками «Елки-палки», «Спасибо, Россия», «Варим борщ».

              Также русские названия попадаются в торговых точках на трассе Латакия – Дамаск, где часто проезжают колонны российских военных. Торговцы Латакии ищут информацию для вывесок и рекламы в интернете. Некоторые спрашивают, как можно назвать лавки, у сирийцев, закончивших советские и российские вузы. «Более 25 тысяч специалистов – в частности, инженеров, врачей, учились в вашей стране. Вот почему русский язык так популярен в Сирии», – констатирует политолог Низар Буш. К слову, в числе «советских кадров» – глава министерства образования Газван аль-Вазз, выпускник Харьковского политеха.

              Многие сирийские специалисты работают в других странах региона – в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании, Алжире, Египте, отметил Буш. Отчасти и этих людей можно считать «проводниками влияния». Но главное – «мы сейчас бок о бок боремся с террористами, это также сплачивает», – считает Низар Буш.

              И после окончания военной фазы операции против террористов все более важную роль будут играть экономический и культурный факторы.  И здесь Сирия, считает политолог, вполне может стать той точкой, откуда Москва сможет усилить свое влияние на весь регион: «Распространение русского языка на Ближнем Востоке необходимо и для самой России. Изучение русского языка приведет к тому, что российская информация, российская точка зрения будет лучше услышана в регионе. Сирия в этом смысле может стать своего рода центром изучения русского языка на Ближнем Востоке».


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