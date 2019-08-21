Русский язык откроет выход из арабского тупика

Сирия начнет изучать русский язык. С предложением открыть языковые центры по всей стране выступил президент арабской республики Башар Асад. По его мнению, это станет альтернативой как популярному в Сирии радикальному исламу, так и западной культуре. Но создание русскоязычного анклава на Ближнем Востоке выгодно в первую очередь самой России.

Президент Сирии Башар Асад предложил рассмотреть возможность открытия центров изучения русского языка в регионах страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации «Боевое братство», по итогам встречи ее первого зампредседателя, депутата Госдумы Дмитрия Саблина с Асадом.

Сирийский президент в ходе беседы подчеркнул: связь между народами «становится все крепче и крепче, и все больше сирийцев хотят учить русский язык». Однако он добавил, что число изучающих русский язык пока нельзя расширить, так как не хватает преподавателей. Поэтому Асад и предложил подумать над созданием таких центров или организовать какие-то курсы для сирийцев с начальным знанием русского языка, которые могли бы быть подготовлены как преподаватели для детей и студентов. Сирийский лидер попросил Саблина также подключиться к решению этой проблемы. По словам сирийского президента, этот шаг поможет решить важную проблему «отдалять людей от западной культуры».

Проблема арабских стран, как сказал Асад, «заключается в том, что половина находится под влиянием экстремистских идей, а половина тяготеет к западной культуре, то есть у одних мозг контролируют ваххабиты, а у других – Америка, и это настоящий арабский тупик, из которого надо выходить. Люди ненавидят друг друга поэтому, и надо им давать альтернативу, от западной культуры и ваххабизма отрывать», – привела пресс-служба мнение Асада.

Как отмечают эксперты, в Сирии остался лишь один, последний оплот джихадизма – провинция Идлиб. Правительство Сирийской арабской республики контролирует территории, на которых проживает более 90 процентов населения. Как сообщил на этой неделе российский Центр по примирению враждующих сторон, к довоенным местам жительства вернулось около 600 тысяч беженцев и 1,3 миллиона внутренних переселенцев. В Сирии понимают, что победить терроризм можно лишь созданием устойчивой экономики и рабочих мест, отметил сенатор Саблин, после встречи российской делегации с президентом Асадом.

На эту тему

«Русский язык необходим, поскольку на заводах, в энергетической сфере, в других отраслях промышленности используется российское оборудование», – сказал газете ВЗГЛЯД сирийский политолог Низар Буш. Россия не только активно включилась в оказание гуманитарной помощи сирийскому населению, но и занялась восстановлением сирийской экономики. Еще весной 2016 года в Минэнерго России сообщили, что власти Дамаска просили «Зарубежнефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» поучаствовать в восстановлении нефтедобывающих проектов и инфраструктуры страны. Осенью 2017-го руководство Сирийской арабской республики предложило РЖД несколько проектов по восстановлению транспортной инфраструктуры страны.

Параллельно шли развивалось и сотрудничество в культурной сфере. По решению Асада в программу сирийских общеобразовательных школ русский язык был введен с 2014 года как второй иностранный на выбор, наравне с французским. Пример подал сам сирийский лидер – изучением языка Пушкина и Толстого занялись его дети.

«Начинали мы с уровня в 2,5 тысячи учеников школ. Сейчас количество учащихся достигло 18 тысяч. В следующем году из школ выпустят первых абитуриентов, которые изучали русский язык с 7 по 12 классы», – рассказала газете ВЗГЛЯД Светлана Родыгина, руководитель Русского центра при Дамасском университете, член комиссии по разработке учебной программы по русскому языку министерства просвещения Сирии.

Изучение русского языка по школьной программе началось в непростое для Сирии время, отметила Родыгина. По ее словам, преподавание русского языка в годы конфликта не прекращалось во всех провинциях Сирии. Собеседница подчеркнула:

«Дейр-эз-Зор, например, находился в блокаде, но уроки русского языка там продолжались».

Сейчас желающих изучать русский язык в Сирии предостаточно, однако для этого нужны квалифицированные преподаватели, констатировала Родыгина. «Их явно не хватает. Для решения этой проблемы стараемся привлекать местные кадры. Прежде всего – жен сирийцев, имеющих высшее образование и сирийское гражданство, а также сирийцев – выпускников советских и российских вузов. Кроме того в университете Дамаска работает кафедра русского языка, выпускники которой востребованы для работы в школах».

Отметим, что обучение русскому языку – не единственный инструмент российского культурного влияния, которое чем дальше, тем больше рассматривается как инструмент «мягкой силы» Москвы. В 2017 году университет Дамаска, фонд «Русский мир» и российский университет «Синергия» заново открыли Русский культурный центр в Дамаске, законсервированный с начала войны. Главная его цель – знакомство студентов и школьников с русской культурой. На данный момент у интернет-портала Центра – 2 тысячи подписчиков, констатировала Родыгина. Специалисты кафедры русской филологии Дамасского университета разрабатывают для сирийских школьников новые учебники, в которые включат больше произведений российской литературы, биографий писателей-классиков, а также былины, в том числе, о богатыре Илье Муромце. Кроме классических произведений в учебный план включат и тексты современных российских писателей.

Примечательно и то, что в магазинах и заведениях общепита в Сирии все большую популярность приобретают русские названия, в стране стали чаще использовать рекламу на русском языке.

В стране появились магазины с вывесками «Елки-палки», «Спасибо, Россия», «Варим борщ».

Также русские названия попадаются в торговых точках на трассе Латакия – Дамаск, где часто проезжают колонны российских военных. Торговцы Латакии ищут информацию для вывесок и рекламы в интернете. Некоторые спрашивают, как можно назвать лавки, у сирийцев, закончивших советские и российские вузы. «Более 25 тысяч специалистов – в частности, инженеров, врачей, учились в вашей стране. Вот почему русский язык так популярен в Сирии», – констатирует политолог Низар Буш. К слову, в числе «советских кадров» – глава министерства образования Газван аль-Вазз, выпускник Харьковского политеха.

Многие сирийские специалисты работают в других странах региона – в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании, Алжире, Египте, отметил Буш. Отчасти и этих людей можно считать «проводниками влияния». Но главное – «мы сейчас бок о бок боремся с террористами, это также сплачивает», – считает Низар Буш.



И после окончания военной фазы операции против террористов все более важную роль будут играть экономический и культурный факторы. И здесь Сирия, считает политолог, вполне может стать той точкой, откуда Москва сможет усилить свое влияние на весь регион: «Распространение русского языка на Ближнем Востоке необходимо и для самой России. Изучение русского языка приведет к тому, что российская информация, российская точка зрения будет лучше услышана в регионе. Сирия в этом смысле может стать своего рода центром изучения русского языка на Ближнем Востоке».