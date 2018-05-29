Русские названия приобрели большую популярность среди продавцов в Сирии

В магазинах и заведениях общепита в Сирии все большую популярность приобретают русские названия, в стране стали чаще использовать рекламу на русском языке.

Магазины с вывесками «Елки-палки», «Спасибо, Россия», «Варим борщ» появились в городе Латакия, сообщает Daily Storm. Также русские названия попадаются в торговых точках на трассе Латакия – Дамаск, где часто проезжают колонны российских военных.

Хозяин магазина «Алхасан супермаркет» Хасан Махмуд заявил, что первым применил рекламу на русском языке, и поэтому россияне посещают его лавку. Владельцы соседних точек подхватили инициативу предприимчивого сирийца и также стали использовать русские названия.

Торговцы Латакии ищут информацию для вывесок и рекламы в интернете. Некоторые спрашивают, как можно назвать лавки, у пользователей – выпускников российских вузов.

Ранее сирийские СМИ уже сообщали о том, что российские названия становятся все более популярными в Сирии. В стране появились ресторан «Россия», кафе «Москва», мясной ресторан «На здоровье».

Провинция Латакия является малой родиной семьи главы САР Башара Асада, здесь располагается база Хмеймим, где российские ВВС размещены с осени 2015 года. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин объявил о выводе российских военных из Сирии. В стране осталась постоянная группировка российских войск на базах Хмеймим и Тартус.