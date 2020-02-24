Африканский политик вляпался из-за женщин в кровавую мелодраму

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24 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в СШАФото: Stefani Reynolds/picture alliance
Consolidated/ТАСС
Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит вся европейская политическая система, а французская просто зависла. Подробности...
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Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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              Африканский политик вляпался из-за женщин в кровавую мелодраму

              Томасу Табане – 82 года, но по нему этого не скажешь   24 февраля 2020, 10:35
              Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
              Текст: Евгений Крутиков

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              В крошечном южноафриканском королевстве Лесото случился чудовищный политический и моральный кризис, похожий на помесь бразильской мелодрамы и детективного сериала. Премьер-министр Томас Табане, один из самых авторитетных в стране людей, подал в отставку в связи с обвинением его самого и его жены Мэсайи в убийстве его бывшей жены, Липолело. Что же произошло?

              58-летнюю Липолело Табане убили 17 июня 2017 года в пригороде столицы Лесото Масеру Ха-Масана из засады, когда она подъезжала к своему дому. Ее шофер Тато Сабилла получил ранения. Это случилось за два дня до того, как ее муж Томас Табане должен был пройти процедуру инаугурации на пост премьер-министра страны. Инаугурация превратилась в церемонию скорби по Липолело, а сам премьер Табане находился в трауре, о чем говорил с трибуны.

              Не то чтоб Липолелу очень любили в Лесото, но чета Табане – это старейшие и самые известные политики изолированного государства, анклава, полностью окруженного Южной Африкой. Там не бывает преступлений, и убийство первой леди – что-то сравнимое с пришествием инопланетян.

              Томасу Табане – 82 года и в браке с Липолелой он прожил 25 лет. Вместе им пришлось пережить многое. В отличие от похожего крошечного южноафриканского королевства, Свазиленда, где власть короля практически не ограничена, Лесото – конституционная монархия, где король Летсие III правит, но не управляет, а живет в свое удовольствие. Премьер-министра назначает парламент, а доминирует партия Всебасутский Совет, который и возглавляет и Томас Табане. Тем не менее, Лесото перманентно находится в правительственном кризисе, который обычно порожден внутренними причинами.

              ЮАР уже порядком утомили постоянные личные конфликты в анклаве. Лесото – единственное в мире государство, целиком расположенное на высоте более 1400 метров над уровнем моря и единственное в Африке – моноэтничное. Племя сото сбежало в эти непроходимые горы от зулусов во время «мфекане» («перемалывание» на языке зулу – кровавый геноцид соседних народов, которые устроили зулусы в первой половине XIX века с целью расширения своей людоедской империи) и с тех пор живет изолированно. Даже англичане не подчиняли себе напрямую Басутоленд, как они называли современное Лесото, а бурам и тем более было не до горцев-сото.

              Липолело Табане (фото: China TV)
              Липолело Табане (фото: China TV)

              Две алмазные (кимберлитовые) трубки, с которых и живет Лесото, принадлежат, конечно Dе Beers, но корпорация честно делится с королем и прочими значимыми людьми из племени сото. Моноэтничность государства, как это не странно для Африки, порождает постоянные внутренние конфликты, поскольку племенная и политическая элита конечна по численности и постоянно борется за власть, в том числе и путем браков по расчету.

              Но с Томасом Табане случилось прямо противоположная история. Его семейная жизнь с Липолело не заладилась примерно с 2012 года. Супруги стали жить раздельно, но Липолело по законам Лесото имела статус «первой леди» (жены короля имеют другой статус) и пользовалась записанными в конституции привилегиями, в том числе и личным финансированием из бюджета. Бракоразводный процесс шел ни шатко, ни валко, и ситуация стала портиться, когда вокруг главного политика Лесото Томаса Табане появилась Лиабилу Рамохоли, более известная в местных светских кругах как Мэсайя, на 38 лет его младше. В период с 2012 года по настоящее время Мэсайа умудрилась подмять под себя систему полиции и службы безопасности Лесото.

              Но Томас Табане – католик, что немного отличает его от большинства сото, среди которых доминирует баптистская церковь с сильной примесью шаманизма. При этом в свои 82-года Табане выглядит и чувствует себя примерно на 50, чем гордится, а по стране распространяются слухи о его принадлежности к шаманским родам, которые даровали ему вечную молодость. Скорее всего, Томас Табане сам эти слухи и распространяет, но факт остается фактом – всем бы так выглядеть, и неважно, ест ли он завтрак в ритуальных целях крокодильи яйца или нет. Другое дело, что вопрос о разводе Томаса Табане с Липолело католическая церковь одобрить не могла ни при каких обстоятельствах, и дело дошло до Верховного суда.

              Верховный суд Лесото прошение премьер-министра о разводе в 2017 году отклонил и отдельно прописал, что Липолело Табане сохраняет за собой юридический статус «первой леди», то есть за ней также юридически закреплены выплаты из бюджета и отчисления от ряда фондов, включая алмазный и борьбы со СПИДом. Но с 2012 года с Томасом Табане жила новая гражданская жена Мэсайа. Все это время она по факту использовала статус «первой леди», получала деньги и прибирала к рукам управление алмазодобывающим государством при 80-летнем муже, пусть он и выглядит на 50. Случился скандал. Верховный суд не признал развод четы Табане действительным и потребовал от Мэсайи вернуть полученное. Даже на момент смерти Липолело ее развод с Томасом Табане не считался юридически действительным.

              Через месяц после убийства (даже не выдержав формальный траур) Липолело Табане премьер-министр и Мэсайя сочетались браком по католическому обряду на центральном стадионе города Масеру (в Африке все значимые государственные церемонии проходят на стадионах). Через год начались скандалы по делам о коррупции в околоправительственных фондах, связанных с Мэсайей. Люди, связанные с этим, стали массово бежать в ЮАР. Верховный суд продолжал упорствовать и не признавал за Мэсайей Табане статус «первой леди».

              Расследование убийства Липолело Табане взял на себя суперинтендант полиции Лесото Холомо Молибели. До этого момента дело считалось «висяком», и тогда представлялось, что первую леди страны убили неустановленные вооруженные лица. Однако полковник Молибели проделал обычную, но не свойственную Южной Африке полицейскую работу. 23 декабря 2019 года шеф полиции написал премьер-министру очень вежливое письмо, в котором изложил примерно следующее: «господин премьер-министр, следствием установлено, что на месте преступления был только один сотовый телефон и с него был сделан звонок на другой сотовый телефон, который, к сожалению, как установило следствие, принадлежит Вам». То есть, убийца отчитался о проделанном лично премьер-министру.

              Мэсайя Табане (фото: Ezekiel Morake/AP/ТАСС)
              Мэсайя Табане (фото: Ezekiel Morake/AP/ТАСС)

              После этого Мэсайя Табане исчезла. Сбежать из Лесото некуда. Единственная дорога ведет в ЮАР через перевал, где блокпост. Полиция заявилась в дом премьер-министра, застала его в постели, но его жену там не обнаружила. Премьер Табане сказал, что он не знает, где она. Мэсайю объявили в розыск, и через две недели она сама сдалась в полицейский участок в Масеру. Сутки она просидела в камере, на утро ей предъявили обвинение в организации убийства бывшей жены своего мужа и ранении ее шофера. На суд она пришла в традиционном для народа сото розовом платье при большой поддержке родственников и сторонников. Суд отпустил ее под залог 1000 лоти (примерно 61 евро), с чем она и ушла.

              В прошедший месяц Томас Табане ездил в ЮАР, стремясь добиться от президента Рамафозы поддержки, но, судя по всему, ее не получил. И вот 20 февраля он официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра, и ему, как и Мэсайе, предъявлено обвинение в организации убийства своей бывшей жены.

              В местной и южноафриканской прессе все происходящее окрестили «переворотом в постели», имея в виду в том числе и то, как быстро Мэсайя успела переключить на себя деятельность некоторых финансовых фондов и работу местной службы безопасности. На улицы Масеру уже несколько дней выходили демонстрации с плакатами «Табане должен уйти». Теперь он ушел, и Лесото ждет новый избирательный цикл.

              Вся эта история очень характерна для стран Юга Африки, в которых порой работают не псевдодемократические процедуры, а личные и внутриплеменные отношения. Как чуть ранее в Зимбабве, причиной внутриполитического кризиса стали амбиции относительно молодой (по сравнению со своим мужем) жены фактического правителя страны. Но в отличие от Зимбабве, Мэсайя Табане пошла на открытое убийство бывшей жены премьер-министра, поскольку Верховный суд отказывался признавать их развод правомочным, и ее статус «первый леди» был поставлен под вопрос.

              С одной стороны, это, конечно, чисто мелодраматическая история. А с другой – политическая проблема неустойчивых стран, где слишком личное становится слишком государственным. Личную жизнь от политики они отделить пока еще не в состоянии. 


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