Сигналом к свержению Януковича стал выстрел уголовника

В Киеве обнародованы документы генпрокуратуры, где расписано, как в феврале 2014 года боевики на Майдане первыми открыли огонь по «Беркуту». Названы и фамилии убийц, и даже марки оружия. Разумеется, столь важные документы вряд ли попали в прессу без санкции нынешнего руководства страны. Теперь остается только один вопрос: если названы исполнители бойни на Майдане, то будут ли раскрыты ее заказчики?

Шестую годовщину начала боев на Майдане во вторник отмечали и на Украине, и в России. В Киеве состоялась панихида и шествие в память о «героях Небесной сотни». Президент Владимир Зеленский отсутствовал, зато был режиссер Олег Сенцов, с гордостью вспоминавший о своих столкновениях с милицией на Майдане в феврале 2014 года. А в Евпатории и Феодосии бывшие сослуживцы почтили память трех крымчан – Дмитрия Власенко, Виталия Гончарова и Андрея Федюкина, первых бойцов «Беркута», погибших на Майдане. Напомним, что на пике противостояния правоохранителей и майдановцев были убиты семеро «беркутовцев» и около 300 получили ранения.

В тот же день, который на Украине все еще по инерции называют годовщиной «революции достоинства», свергнутый президент Виктор Янукович обратился к соотечественникам, а по сути – к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. Для кого-то протесты были «революцией», однако для большинства народа обернулись страшной трагедией, заявил Янукович и подчеркнул: «После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту Зеленскому и его команде объединить Украину».

Ответа на обращение Януковича не последовало, да и сложно было бы ожидать. Но складывается впечатление, что в последнее время миф Майдана, на который опиралась украинская власть в 2014–2019 годах, начал быстро разрушаться. Во-первых, на днях обрушилась легенда о «небесной сотне». Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, среди назначенных «героев» обнаружились: убитые в пьяных драках люди, самоубийцы, а также те, кого убивали непосредственно сами «майдановцы». В шестую годовщину начала бойни на Институтской улице по мифологии «революции достоинства» был нанесен второй удар.

Достоянием гласности стал документ генпрокуратуры Украины 2017 года, в котором шаг за шагом указано, как и из какого оружия боевики Майдана первыми начали тогда – а точнее, в 8 часов утра 20 февраля – расстреливать стоявших в оцеплении как на ладони бойцов «Беркута». Скан из материалов, собранных группой главы департамента спецрасследований генпрокуратуры Сергея Горбатюка, опубликовало издание «Страна».

В документе приведен пофамильный список 34 активистов Майдана, причастных к расстрелам 20 февраля 2014 года в центре Киева. Оказывается, еще осенью 2017 года им готовились предъявить «подозрение». Перечисленные 34 активиста – члены группы сотника Парасюка, по большей части уроженцы Львовской области. Владимир Парасюк, напомним, принимал активнейшее участие в евромайдане, впоследствии воевал в Донбассе и делал политическую карьеру в Верховной раде. 21 февраля 2014 года именно Парасюк появился на трибуне Майдана и объявил об отказе протестующих исполнять соглашения, заключенные лидерами оппозиции и Януковичем.

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Уточняется, что часть подозреваемых из списка были допрошены и даже дали признательные показания. Сообщается, что банда была организована еще в первой половине февраля 2014-го, запаслась охотничьими ружьями и прибыла в центр Киева. Приведены конкретные подробности начала бойни: первым огонь открыл некий Назар Юськевич – с баррикады он произвел не менее 10 выстрелов по шеренге бойцов внутренних войск из охотничьего ружья «Чифсан 555», после чего стрельбу поддержали его 10 не названных в документе подельников.

Человек, который фактически дал старт «революции», как выясняется, был явным уголовником. Как отмечается в публикации «Страны», спустя всего месяц, в марте 2014 года, Юськевич попался на разбое в родной Львовской области – причем орудием преступления было то же ружье «Чифсан». За этот разбой он получил семь лет и до сих пор сидит в тюрьме. Так что искать его, если что, не придется. Можно предположить, что главным мотивом, подвигшим Юськевича на участие в расстреле, была свойственная многим уголовникам ненависть к милиции. Но показательно, что опубликованные документы были положены под сукно. Предъявление Юськевичу подозрения в стрельбе по «беркутовцам» было заблокировано на уровне главы департамента спецрасследований генпрокуратуры Сергея Горбатюка – не исключено, что по распоряжению свыше.

Как поясняется в публикации «Страны», документам группы Горбатюка в целом так и не был дан ход, так как они противоречили официальной версии, принятой при Порошенко: огонь по митингующим открыли «беркутовцы», по приказу Януковича, чтобы сломить дух защитников Майдана.

«Понятно, почему при Порошенко информация была положена под сукно – пришлось бы возбуждать соответствующие уголовные дела, преследовать очень многих активистов Майдана, и даже народных депутатов», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник.

«В проведенном после Майдана расследовании гибели «небесной сотни» фальсификация шла с первых дней», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД свидетель и участник трагических событий, ветеран «Беркута» из Донецка Юрий Сивоконенко. «Полностью игнорировался тот факт, что у бойцов спецназа «Беркут» и внутренних войск Украины вообще не было оружия до утра 20 февраля 2014 года, – подчеркнул собеседник. – Через четыре года только начали на месте боевых действий искать деревья, вычислять траектории пуль, хотя эти деревья уже давно спилили. Это само по себе говорит о масштабах подтасовки».

Иван Бубенчик (фото: NEWSONE/Youtube)

О том, что огнестрельное оружие и боеприпасы могли попасть на Майдан, скорее всего, с ведома и согласия будущего главы администрации президента Сергея Пашинского и будущего спикера Верховной рады Андрея Парубия, все знали еще в 2014 году, отметил Сивоконенко. «Об этом много раз говорили. Пашинского даже задерживали при попытке вывезти снайперскую винтовку с Майдана в багажнике его автомобиля в 2014 году. Он, как и Парубий, имеет к крови на Майдане самое прямое и непосредственное отношение», – подчеркнул ветеран «Беркута».

Более того, как минимум шесть из 34 фамилий из списка Горбатюка были известны и ранее. Еще в 2016 году львовский радикал Иван Бубенчик признавался в разговоре с журналистом в расстреле «беркутовцев». Но защита со стороны националистов обеспечила ему иммунитет от преследования. Другой стрелок, Дмитрий Липовой, на допросе у следователей (видео было опубликовано в прошлом году медиаэкспертом Анатолией Шарием) признался в передаче Бубенчику и отцу будущего депутата Зиновию Парасюку карабина «Сайга» для стрельбы по силовикам.

То есть фрагменты правды были известны и раньше, но теперь они впервые сложились в одну ясную картину. «Об этих фактах стало известно благодаря активной гражданской позиции экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш и депутата Андрея Портнова. Они на свой страх и риск предали гласности эту информацию», – напомнил Сивоконенко.

Впервые гласности предан, во-первых, официальный документ генпрокуратуры, и во-вторых, полный список предполагаемых стрелков.

Правда, остается открытым вопрос – действовала сотня Парасюка (или группа Юськевича – Бубенчика – Липового) самостоятельно или исполняла приказ. В проекте подозрения, который был предъявлен Юськевичу, следователи генпрокуратуры утверждают: лидеры Майдана войны с Януковичем не хотели, а группа Парасюка просто «неправильно поняла» цели протеста.

«Это ключевой на самом деле вопрос. Действовали ли стрелки по своей инициативе или же выполняли конкретный приказ? – отметил в Facebook главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва. – Как они оказались в консерватории? При каких обстоятельствах Парасюк на следующий день, 21 февраля, появился на трибуне и сказал, что Майдан не будет выполнять достигнутые с Януковичем договоренности?»

Но, как бы то ни было, «источники в генпрокуратуре» сделали свое дело – и сенсационный документ теперь оказался достоянием гласности. Эксперты подозревают, что санкцию на публикацию дал президент Владимир Зеленский.

«Допускаю, что команда власти пытается снизить давление со стороны радикальных групп, пытается снизить уровень эксплуатации темы Майдана, к которой прибегают сторонники Порошенко и различные праворадикальные группы», – предположил политолог Руслан Бортник. «Достоверность сведений может вызывать вопросы. Но в любом случае эти материалы должны стать элементом расследования событий на Майдане, которое сегодня продолжается на Украине», – добавил эксперт. И в любом случае, полагает Бортник,

«усиливается версия Москвы, согласно которой Майдан был незаконной сменой власти, государственным переворотом, который повлек за собой события в Крыму и Донбассе».

Сторонники Петра Порошенко признавались во вторник, что публикация документов генпрокуратуры стала для них «ответным ударом» «антимайдана».

«Все эти списки – это очевидная провокация, направленная на обострение конфликта в годовщину трагических событий. Вся страна видела, кто убивал людей на Майдане и кто был убит. Есть видеокадры! – заявил газете ВЗГЛЯД глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. – А эти материалы, автором которых является тогдашний заместитель главы администрации президента Януковича, – это попытка «антимайдана» нанести ответный удар и представить свою версию. Это попытка снять с себя ответственность за то зло, за ту кровь, которая была пролита тогда. Большинство украинцев помнит, кто был убийцами».

Фесенко выражает надежду на то, что большинство украинцев удастся в целом удержать на стороне «революции достоинства». Сделать это будет несложно. Большинство украинских телеканалов публикацию документов генпрокуратуры проигнорировали.

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