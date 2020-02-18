Киев ищет способы рассорить Россию и Белоруссию

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20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
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              Киев ищет способы рассорить Россию и Белоруссию

              Армии России и Белоруссии регулярно проводят совместные учения   18 февраля 2020, 14:30
              Фото: mil.ru
              Текст: Антон Крылов

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              Киев отметился очередными шизофреническими заявлениями – на этот раз о предстоящей войне между двумя ближайшими союзниками, Россией и Белоруссией. Глава МИД Украины как будто бы забыл, что российские и белорусские военные регулярно проводят совместные учения, и армии двух стран представляют по сути единое целое. Однако в словах украинского министра все же можно найти некий смысл.

              Заявление главы украинского МИДа Вадима Пристайко о вероятности войны между Россией и Белоруссий вызвали ожидаемую реакцию в Москве и Минске. «Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина», – написал в своем Twitter глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

              Действительно, еще не прошло и года с момента избрания нового президента Украины, а риторика украинских властей уже стала абсолютно неотличимой от их предшественников. Зеленский произносит даже более радикальные с точки зрения украинского национализма речи, чем Порошенко, а риторика дипломата с экономическим образованием Пристайко еще дальше от стандартов профессии, чем заявления дипломата-электросварщика Павла Климкина.

              Председатель комиссии палаты представителей Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько отреагировал более развернуто и эмоционально, чем его российский коллега. «Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица. Им (Украине) заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией. У нас отношения (с Россией) – они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», – заявил белорусский парламентарий. Белоруссия и Россия – братские народы и «за это надо держаться». Он также добавил, что перед глазами есть пример Украины, однако «у белорусов другая ментальность и отношения с Россией абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне».

              Давыдько подчеркнул, что мелкие конфликты Москвы и Минска экономического характера «не должны перерасти в политические конфликты, тем более в какой-то военный».

              Действительно, искать политику в противоречиях России и Белоруссии последних месяцев – занятие очень увлекательное, но крайне далекое от реальности. Проблема только в одном – Белоруссия хочет получать нефть и другие ресурсы по внутрироссийским ценам, а также иметь доступ к российскому рынку на тех же правах, что регионы России. При этом никакого контроля за тем, куда потом девается эта нефть и откуда берутся пресловутые «белорусские креветки», России давать не хочет. Это чистая и голая экономика. Да, если Россия получит контроль над внешнеэкономической деятельностью Белоруссии, это будет некоторая утрата самостоятельности. Но страны Евросоюза, например, имеют контроля за своей экономикой куда меньше – и ничего, никто не кричит об оккупации.

              Разумеется, в истории случалось немало войн, развязанных по чисто экономическим причинам – собственно, атака США на Ирак, как уверены многие аналитики, имела однозначную нефтяную подоплеку. Но формальным-то поводом стала фальшивая пробирка с «оружием массового поражения», которой госсекретарь Колин Пауэлл тряс с трибуны ООН. Представить на его месте Сергея Лаврова трудно, даже обладая фантазией украинских дипломатов.

              И еще очень важно добавить, что Россия с Украиной не воюет и не воевала, что бы по этому поводу не говорили к юго-западу от российской границы. Если бы поддержка вооруженной оппозиции в другой стране являлась фактом войны, мир бы выглядел совершенно иначе.

              Просто представьте, с каким количеством стран Россия находилась бы в состоянии войны в 90-е годы, когда в Чечне воевал террористический интернационал из десятков стран мира, включая Украину, а отдыхали и лечились боевики в Грузии, Турции и арабских странах. При этом европейские компании заключали прямые контракты с чеченскими властями. Некоторым европейцам эта экономическая деятельность в буквальном смысле стоила головы – четверо британских инженеров были похищены и обезглавлены в 1998 году. 

              Россия оказывает Донбассу куда меньшую финансовую и политическую поддержку, чем европейские страны оказывали террористической «независимой Ичкерии». Тут уместно напомнить, что сколько бы украинская официальная пропаганда ни называла ДНР и ЛНР «террористами», ни одного теракта повстанцы не организовали.

              Предположения Вадима Пристайко можно объяснить двумя причинами. Первая – он дурак, который не понимает, что Россия никогда не будет применять военную силу против Белоруссии и любого другого соседнего государства без крайне серьезной угрозы. Как, например, это было в 2008 году в Южной Осетии, когда по распоряжению Михаила Саакашвили были убиты российские миротворцы и существовал серьезный риск геноцида всего осетинского населения республики. Украина после 2014 года живет в значительной степени выдуманной и сконструированной реальности, поэтому утратить адекватное представление о происходящем вокруг может кто угодно, включая министра.

              Вторая причина – его заявление является банальным информационным вбросом, призванным отвлечь внимание от серьезных проблем на Украине, где в последние дни разом произошло несколько неприятных для власти событий.

              Во-первых, обрушилась легенда о «небесной сотне». Среди назначенных «героев» – погибшая от анафилактического шока слабоумная женщина, убитые в пьяных драках люди, самоубийцы, а также те, кого убивали непосредственно сами «майдановцы».

              Во-вторых, итоги поездки Владимира Зеленского в Мюнхен никак нельзя назвать успешными,

              в результате один из авторов нового плана мирного урегулирования, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу сайта «Миротворец» по обвинению в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

              В-третьих (это произошло после заявления Пристайко, но вполне возможно он получил информацию по дипломатическим каналам раньше, чем СМИ), в Нидерландах опубликован документ Службы военной разведки и безопасности, согласно которому в зоне крушения малайзийского «Боинга» не было ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук». Это разбивает поддерживаемую Украиной версию о том, что самолет был сбит российской ракетой.

              Неудивительно, что в подобной ситуации украинские политики придумывают любые поводы, лишь бы сменить повестку дня. Зеленский, к слову, созвал заседание Совета по национальной безопасности и обороне из-за обострения в Донбассе, в результате которого есть жертвы среди украинских военных. Киев, разумеется, обвиняет в срыве мирных переговоров «российских оккупантов». По версии ЛНР, стрельба началась из-за попыток украинской диверсионной группы проникнуть на контролируемую повстанцами территорию.

              Очевидно, что пока официальный Киев не перестанет видеть в ДНР и ЛНР «террористов» и «российских оккупантов», все мирные переговоры и соглашения бессмысленны, с террористами переговоров не ведут, а с оккупантами соглашений не подписывают.

              Вот и остается в подобной ситуации пугать одних соседей другими.


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