В Европе за симпатии к евромайдану можно получить в нос

В прошлом месяце французский президент Эммануэль Макрон шокировал Украину заявлением об «украинских бандах», которые французскому лидеру гораздо неприятнее мигрантов из Африки, с которыми у Франции реально есть серьезные проблемы.

Конечно, кто-то может в очередной раз обозвать Макрона «полезным идиотом Кремля», обвинить его в симпатиях к Москве.

Тем не менее, все попытки представить его «пророссийским» смешны и нелепы. Макрон – «профранцузский», или, во всяком случае, проатлантистский, и, если он говорит, что Украина токсична для Франции – это так и есть.

При этом, надо отметить, что он все же утрирует. Украинские мигранты не могут быть серьезной головной болью для Франции просто потому, что их там не так уж много – в стране высокая безработица, а «заробитчане» предпочитают искать работу там, где ее легче найти. К примеру, в Германии.

О масштабах проблем, которые украинцы создают Берлину, мы можем только догадываться, особенно на фоне нынешнего миграционного кризиса в целом. Во всяком случае, немецкие официальные лица ведут себя более сдержанно, чем французские, и о проблемах предпочитают помалкивать. Тем более, что все, что связано с миграцией – это вообще табу. В Германии эти проблемы в СМИ предпочитают не выносить, а если что-то выскочило – скрывать национальность конкретного человека, который их создал.

Мы знаем, что немецкая полиция ведет себя чересчур толерантно, чего не скажешь о простых немцах, которым все равно, кто перед ними: араб или украинец. Они его рассматривают, как чужого и изначально относятся с подозрением, даже если он не отнимает у них работу и не пристает к их женщинам среди бела дня. И уж точно немцам не нравится, когда мигрант приходит в их монастырь со своим уставом.

Показателен случай с неким Алексеем Яремчуком, участником Майдана и боевиком АТО, который приехал работать в Германию и столкнулся там с, как бы помягче выразиться… непониманием тех идей, ради которых он шесть лет назад рвал глотку в Киеве. Свою трогательную, но поучительную историю он изложил в публикации под названием «Неудачный опыт переезда в Германию. Агрессия со стороны немцев».

«Агрессия» – конечно, сильное слово, но Яремчук и правда пострадал – ему сломали нос.

По его словам, проблемы начались сразу.

«По мере того, как немецкие родственники отца и его окружение больше узнавали о нашей общественной деятельности в Украине, в общении стали возникать недоразумения. Отец сильно поссорился с моим дедушкой, а я разорвал отношения с двоюродными братьями, которых раздражали мои посты в фейсбуке в честь «Небесной сотни». При этом у меня в Сети было немало друзей-немцев, активно поддерживавших Майдан. Однако, как я впоследствии понял, в реальной жизни наших сторонников крайне мало», – пишет он.

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Кульминацией его недонимания с местными стал конфликт на мясокомбинате, куда он устроился работать. Там Яремчук всего лишь вскользь в разговоре упомянул пару историй с «Майдана». Коллеги этого почему-то не оценили, обвинили в нацизме и избили. В результате «херой» оказался в больнице с переломами носа и орбитальной кости. Когда он вышел оттуда, столкнулся с недопониманием теперь уже со стороны начальства – его назвали провокатором и заставили уволиться.

«В последнее время из-за моей активности в сети (я пишу в несколько немецкоязычных групп и страниц) мне стали поступать сообщения на почту с угрозами», – сетует Яремчук.

«Таким образом, последние полгода в Ганновере превратились в ад для всей моей семьи. Такое ощущение, что после рассказов об Украине нас занесли в черный список. Нас буквально узнают во всех учреждениях Ганновера и считают нужным упрекнуть и задеть за живое».

И в завершение:

«На своем примере я убедился, что Майдан, революцию достоинства, борьбу за суверенитет и целостность Украины рядовые европейцы воспринимают больше с негативной стороны. Конечно, перед переездом сюда, надо об этом помнить. Если вы готовы с этим жить, глотать обиды, тогда переезжайте, но что касается меня – это был крайне негативный опыт, и, по моему мнению, Германия вовсе не так близка к демократическим ценностям, как мы считали, сидя в палатках на Майдане».

Перед нами симптоматичный случай. Искреннее удивление: «а нас за що?» когда их ставят на место. И для этих ребят вдруг становится откровением то, что в Европе, за которую они скакали и проливали кровь в Донбассе (некоторые на полном серьезе верят, что Европа им должна за то, что они ее заслонили от «московской орды»), иной взгляд на многие вещи.

В той же Германии до сих пор не изжит комплекс вины за Гитлера, и все, что связано с нацизмом – воспринимается негативно.

Даже в среде тех, кого принято считать ультраправыми, типа той же «Альтернативы для Германии». Интересно, что в среде немецких правых повернутых «гитлерофилов» с Украины считают больными людьми, которые только портят репутацию национализма, и считают, что тем и руку подавать «западло». А для простого немецкого работяги, который едва ли разбирается в тонкостях идеологии, все, что связано с «Майданом» и «АТО» ассоциируется исключительно с нацизмом, значит, с самыми мрачными страницами прошлого его страны.

Если кто-то еще сомневается, что на Украине есть фашизм – спросите у немцев. Они спецы в этом вопросе, и вонь от него чуют за версту. «Демократические ценности», которые провозглашали на «Майдане» под видом европейских, в самой Европе считают не такими уж и демократическими.

Во-вторых, немцы очень практичные люди и не любят, когда к ним приезжают халявщики, на полном серьезе убежденные, что им все должны. Тем более, если речь идет о людях, которые своими руками, пусть и ради демократии, разрушили свою страну, ввергли ее в пучину войны. В сказки про «российскую агрессию», как оказывается, на Западе верят не все, а вот Украина с ее «гидностью» ассоциируется именно с развалом экономики, средневековой бедностью и войной.

И это в цивилизованной Германии. Про Польшу (которую называют «главным адвокатом Украины»), где многие украинские гастарбайтеры находятся на положении чуть ли не рабов, и где на улице могут избить только за украинскую речь, я молчу.

Почему-то многие украинские активисты считают, что если та же Германия поддержала их «Майдан», в том числе, и финансово, то каждый из них с этой Германии может просто так что-то поиметь. И реально не понимают, что Европа, да и Запад в целом, готова закрывать глаза на то, что они творят у себя дома, но никак не приемлет такого поведения на своей земле. И если официальные власти об этом вслух не скажут, то это объяснят простые работяги с мясокомбината.

Беда в том, что Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, типа Яремчука, которые верили, что они нужны Европе, и что достаточно немного поскакать, и у них самих будет – как в Европе. Европейские зарплаты, пенсии и кружевные трусики. И когда получилось с точностью до наоборот, для многих пришло первое разочарование. Это был первый серьезный удар граблями в лоб. Но некоторым потребовалось сбежать в Европу – чтобы получить там второй, узнав, что «европейские ценности» немного не такие, как они себе представляли.

И, кстати, показательно, что герои революции бегут из страны потому, что в ней стало невозможно жить после их революции.

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