Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

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2 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

Российские врачи пользуются высокой репутацией за рубежомФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Российская медицина, которую так часто ругают внутри страны, пользуется большим уважением за рубежом. По крайней мере, резкими темпами растет количество иностранцев, приезжающих в РФ ради высококачественного лечения. Чем уникальна наша страна с их точки зрения? И что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла стране еще больше денег? Подробности...
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Центральная Азия ищет себя между Востоком и Западом

На самом деле, Центральная Азия – регион реально очень спокойныйФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Евразийские Балканы», нестабильный и несущий угрозы регион – этот некогда расхожий образ Центральной Азии устарел. Сегодня страны региона активно налаживают связи между собой и с соседями с Запада и Востока. К такому выводу пришли российские, казахстанские и узбекские политологи и дипломаты – участники круглого стола на площадке газеты ВЗГЛЯД. Успешная интеграция региона может способствовать снижению внутренней раздробленности в Евразии. Подробности...
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Зачем Россия продает новейшие военные технологии

ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров РоссииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии? Подробности...
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Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

Сейчас японцы открыто демонстрируют миру, что ядерное оружие им не нужноФото: Thomas Peter/Reuters
Япония может быстро войти в ядерный клуб. По утверждению китайских СМИ, Токио уже сейчас может произвести тысячи ядерных бомб. Эксперты считают, что обладающая атомными технологиями Япония может создать ядерное оружие достаточно быстро. Хотя сделать ей это будет по определенным причинам не очень просто. Но если Япония создаст ядерную бомбу, то у России появится весьма грозный противник. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

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Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...

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              Андрей Манчук

              Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

              Андрей Манчук
              политолог
              		 2 декабря 2019, 18:00

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              Шесть лет назад в Киеве произошло знаменательное событие, которое уже можно назвать историческим. Нет, речь идет не о начале Евромайдана. За неделю до знаменательного старта «революции достоинства» в Киеве открыли последнюю на сегодня станцию местного метрополитена. Причем, в торжественной церемонии принимал участие тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров, и прочие демонизированные сейчас представители прежней власти. 

              С тех самых пор в этом большом городе, который позиционирует себя, как европейская столица, не открывалось ни одной станции подземки, хотя это может показаться невероятным для жителей российской столицы, где ежегодно вступают в действие по два десятка различных станций, целые диаметры или ветки. И давно не секрет, что в их строительстве активно участвуют киевские метростроевцы, которые переехали на заработки в Москву и работали, например, на той же желтой линии, вплоть до «Рассказовки».

              Этот частный момент наглядно раскрывает состояние глубокого и системного кризиса, который охватил Украину по итогам майданных потрясений. Страну постигла настоящая катастрофа, которая проявилась не только в утрате политической субъектности и бессмысленной бесконечной войне за чуждые интересы. Речь идет о системном коллапсе экономики, социальной сферы, инфраструктуры, об упадке образования, науки и культурной среды. Одним словом, речь идет о деградации, которой обернулась в итоге попытка пламенного националистического джихада. 

              «Европейский Киев» стал городом разбитых фонарей. И пока местные патриоты осуждают строительство Крымского моста, посреди украинской столицы маячит остов недостроенного Подольского мостового перехода, критически важного для развития левобережных районов. А старые советские путепроводы, в буквальном смысле, сыплются на голову горожанам, потому что, несмотря на официально провозглашенную идеологию декоммунизации, постмайданная Украина существует исключительно за счет эксплуатации уцелевших остатков советского наследия. Которое, оказывается, гораздо важнее, чем оперативно разворованные западные кредиты.   

              Нельзя сказать, что украинское общество не осознает тупиковость курса, по которому продолжает идти сегодня страна. Массовая поддержка Владимира Зеленского и его «слуг народа» была вызвана не столько иллюзиями в отношении бывшего шоумена, сколько огромным общественным запросом на перемены, и отчаянным желанием изменить свою жизнь – хотя бы путем выборов, которые заведомо были для украинцев игрой с шулерами, без единого реального шанса на выигрыш.

              Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

              Работу над ошибками провели даже некоторые профессиональные патриоты, которые первыми вышли протестовать 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

              «Некоторые из участников тех событий полностью разочаровались в Майдане, как Денис Дацюк, уроженец Козятина Винницкой области и тогдашний студент Киевского политеха» – пишет об этом издание «Страна».

              «Майдан был зря, это провал. Мне стыдно за участие в нем… Что мы имеем? Минус Крым и минус Донбасс. Рост правого движения и общая радикализация общества. Падение качества образования, зато появилась социальная лестница для «людей со справкой». Тысячи молодых людей с травмированной после войны психикой (привет Афган, девяностые). Нелепые реформы (полиции, медицинская и т.д.).

              Экономика рухнула, а политика внутренняя и внешняя – это даже не политика. Даже наши хозяева нас начали шугаться, имею в виду США. Собственно, они этот Майдан и начали – ради войны с Россией», – со всей откровенностью говорит украинским журналистам Дацюк.

              И хотя эта позиция является безусловной ересью с точки зрения так называемых сознательных украинцев, в ней содержится объективный критический анализ реальных результатов Евромайдана. Анализ, в котором звучат нотки приговора будущему страны.

              Чем вызваны такие безрадостно-пессимистические прогнозы? Все дело в том, что новая украинская власть оказалась на поверку более модернизированным продолжением старой, отстраивая свою повестку от религиозного культура Евромайдана. События шестилетней давности не является для команды Зеленского отправной точкой национальной трагедии – нет, «слуги народа» все так же говорят о героическом подвиге патриотов, которые якобы открыли тогда для страны путь в Европу. Хотя все знают, что этот путь в основном приходится проделывать огромной армии трудовых мигрантов, которые массово выезжают в Польшу, Чехию, Италию и Испанию. И вовсе не обязательно возвращаются потом на разоренную родину, где их, вдобавок, могут ждать повестки охотящихся на «рекрутов» военкомов.

              Евромайдан до сих пор остается сакральным событием для политиков и чиновников новой волны, потому что он открыл для них путь во власть, целиком сформировав существующий сейчас украинский политический класс. Критическая оценка случившихся пять лет назад коллизий, правдивый рассказ об их причинах и результатах, является необходимым условием для возрождения Украины, потому что без этого нельзя заключить полноценный мир, зашить обратно страну, восстановить разорванные связи и попытаться перезапустить национальную экономику. Однако пересмотр наследия «революции достоинства» представляется для элиты невозможным. Ведь тогда кому-то придется ответить за разжигание ненависти и искажение фактов, за военные преступления и чудовищную коррупцию, которая не снилась даже во времена Януковича. Поломаются налаженные схемы обогащения и социальные лифты, сформированные за эти годы войной и неравноправным «сотрудничеством» с международными финансовыми организациями.

              Именно поэтому министры Зеленского старательно продолжают политику правительства Порошенко, и даже пытаются превзойти предшественников, инициируя сейчас массовую атаку против оппозиционных медиа, чтобы контролировать информационную повестку и не допустить попыток всерьез оспорить, и просто обсудить результаты Евромайдана.

              Хуже того, Майдан будет продолжаться дальше, пускай в других, кабинетно-верхушечных формах. Сегодня перед правительством Зеленского стоят задачи приватизации последних активов государственной собственности – государственных банков, Укрзализныци, морских и авиационных портов, почты, и украинской земли. Одновременно с этим в стране продвигается окончательная ликвидация социальных льгот, которые тоже объявлены тяжелым наследием советского режима. Вплоть до того, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов возмутился на днях сохранившейся до сих пор «ленинской» нормой выдачи молока для работающих на вредном производстве людей.

              И все это – вплоть до мелочей – озвучивалось шесть лет назад, на Евромайдане. Ведь, положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Но тут еще плюс - националистическая диктатура, уничтожение «коммунистических идолов», и прочее «достоинство» – в том специфическом смысле, в котором понимают это слово постсоветские «людены» образца Дмитрия Быкова.

              О чем их не предупреждали – так это о том, что в новом Киеве больше не будут строить метро.


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