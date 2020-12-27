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27 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Михаил Котов, научный журналист
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    Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

    Индия Мур называет себя небинарным трансгендером – она и придумала Транс-Санту    27 декабря 2020, 17:14
    Фото: indyamoore/Instagram
    Текст: Артем Филиппов

    Во время рождественских и новогодних праздников активисты ЛГБТ-движения в США задают новые стандарты пропагандистской кампании по привлечению в свои ряды американских детей и подростков. Отныне всем привычный Санта-Клаус называется в их версии «Транс-Санта». И его основная задача – внушить детям, что они должны поменять свой пол при помощи рискованных медицинских процедур.

    Возникшая в США организация «Транс-Санта» проводит настоящую рождественскую спецоперацию в соцсетях. В рамках этого мероприятия дети, считающие себя трансгендерами или небинарными гендерными идентичностями, пишут письма трансгендерному Санта-Клаусу и получают подарки, часть из которых напрямую поощряет их намерение сменить биологический пол.

    На сегодняшний день на страничке компании в Instagram свыше 82 тысяч подписчиков, а свои обращения к «Транс-Санте» уже разместили более 900 детей и молодых людей. Те, кто заинтересован выполнить их желания, могут отправлять подарки при помощи сервиса электронной коммерции Amazon или магазинов розничной торговли Target. Как видно, акулы бизнеса не собираются упускать свою прибыль на волне модной и «прогрессивной» темы. Американская пресса положительно отзывается о новой ЛГБТ-инициативе: CNN, СBS News и NBC News хвалят организаторов «Транс-Санты» за «распространение праздничного настроения и помощь наиболее уязвимым».

    «Транс-Санту» придумала известная американская актриса и модель Индия Мур, причисляющая себя к небинарным трансгендерам и использующая гендерно-нейтральные местоимения «они/им». 25-летняя звезда сериала «Поза» стала широко известной не только благодаря своим успехам в киноиндустрии, но и рядом высказываний, например, когда на своей страничке в Twitter Мур поделилась откровением: «Если у женщины есть пенис, ее пенис является биологически женским пенисом».

    К основателям «Транс-Санты» причисляют и активиста «Американского союза защиты гражданских свобод» (ACLU), юриста Чейза Стрэнджио, летом этого года развернувшего широкую кампанию по запрету публикации книги консервативного автора Эбигейл Шрайер «Необратимый вред: трансгендерное безумие соблазняет наших дочерей». В книге Элизабет Шрайер приводятся шокирующие примеры того, как агрессивная интернет-пропаганда «трансгендерных ценностей» расшатывает психику американских и британских подростков-девушек, в среде которых за последние годы многократно возросло число операций по смене пола.

    «У меня не было камина в Бронксе, по которому спустится Санта и оставит подарки, не было его и в приемной семье, но сейчас у меня есть сообщество моих единомышленников. Я и мои друзья хотим быть уверенными в том, что дети-трансгендеры в этом году сами могут почувствовать себя рождественским чудом и подарком для этого мира. Принятие и любовь – это то, что все мы заслужили в этом году», – заявила в видеообращении Индия Мур. Звезда уже не в первый раз использует свои социальные сети для помощи нуждающимся представителям ЛГБТ-сообщества. Ранее она помогала чернокожим трансгендерным женщинам, а также собрала 20 тысяч долларов на закупку продовольствия и оплату аренды за жилье для 400 человек, относящихся к чернокожим ЛГБТ.

    С поддержкой инициативы «Транс-Санты» выступил(а) звезда «Людей Икс» и сериала «Академия Амбрелла» Эллиот Пейдж, ранее известный(ая) как актриса Эллен Пейдж. 1 декабря прежде причислявшая себя к лесбиянкам актриса объявила, что теперь считается трансгендером. Компания Netflix полностью одобрила превращение в трансгендера одной из звезд своего сериала, заявив, что гордится «нашим супергероем». Пейдж поддержали партнеры по фильмам и сериалам, а также голливудская знаменитость Шэрон Стоун, пожелавшая новоявленному трансгендеру «безопасного жизненного пути, наполненного любовью и радостью».

    У некоторых представителей американского ЛГБТ-сообщества действительно есть очевидные жизненные проблемы. По оценкам благотворительной организации True Colours United, ЛГБТ-молодежь составляет 40% молодых бездомных в Соединенных Штатах, несмотря на то, что на ее долю приходится 7% от общей численности американской молодежи. Согласно отчету Национального центра трансгендерного равенства (Вашингтон), в 2015 году 92% трансгендеров, которые пытались покончить жизнь самоубийством, сделали это в возрасте до 25 лет.

    Никто не имеет права лишить праздника бездомных или находящихся в приютах и приемных семьях подростков, относящих себя к ЛГБТ: они действительно зачастую нуждаются в теплом свитере, баскетбольном мяче или игрушке. Но как быть с 13-летними девочками из вполне благополучных семей, которые смотрят на «вдохновляющие» примеры звезд, идентифицируют себя в качестве «транс-полубой» (оригинальный выверт сознания, не правда ли?) и пишут письма «Транс-Санте» с просьбой о подарке? В ответ «благотворители» дарят им мужское белье, эластичные бинты для приостановки роста груди, а в случае мальчиков-подростков – женские средства по уходу за волосами. Естественно, что все это происходит без разрешения родителей, даже не подозревающих, что их дети находят в соцсетях целое сообщество, поддерживающее и поощряющее их новообретенную идентичность.

    Консервативные авторы указывают, что опасность «Транс-Санты» и подобных ему кампаний в соцсетях в том, что они уделяют основное внимание детям младшего возраста. Так, один 11-летний мальчик, написавший с просьбой помочь ему обрести свою настоящую идентичность, уже получил 860 долларов подарочными картами. Хорошо, если это не по годам развитый хулиган, решивший подзаработать на атмосфере «принятия и любви», а если нет?

    Пока таких людей, как Элизабет Шрайер, травят в соцсетях за трансфобию, в американских школах детей учат тому, что они могут быть того пола, какого хотят. Естественно, что при этом термин цисгендерность, обозначающий людей, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом, остается единственным вариантом, о котором образование молчит. На «Транс-Санте» буквально засыпают подарками детей, которые жалуются на то, что их черствые родители не принимают их новую идентичность. Например, 16-летняя девушка попросила подарить ей бинты для груди, плавки и боксеры, что и было исполнено.

    В книге Шрайер подробно написано об опасности грудных бинтов, приводящих к переломам и ушибам ребер, болям в спине, деформации тканей груди, одышке и коллапсу легких. В интервью New York Times доктор Джон Стивер, занимающийся проблемами здоровья трансгендеров, рассказал, что после бинтов большинство его пациентов переходят к приему тестостеронов, мастэктомии и фаллопластике. По словам Стивера, 95% его подопечных употребляют гормоны, характерные для противоположного биологического пола. «Транс-Санта» – это последний пример того, как активные строители «дивного нового мира» используют интернет для убеждения детей и подростков в том, что их тело неправильное и что его необходимо исправить с помощью инвазивных операций и лекарств, изменяющих жизнь.

    В этой картине мира не остается места для родителей. Например, не так давно суд в Канаде постановил, что 14-летняя девочка может принимать инъекции тестостерона без согласия ее отца.

    С помощью YouTube американский подросток обретает слова, объясняющие, как он думает, его недавно приобретенную гендерную идентичность, а при содействии «Транс-Санты» он получает материальную и эмоциональную поддержку для изменения своего тела, пока родители теряют право голоса в этом процессе.

    Так или иначе, но здоровье многих подростков, клюнувших на пропаганду «Транс-Санты», пострадает из-за долгосрочных эффектов блокаторов полового созревания, утраты фертильности, снижения плотности костной ткани, увеличения опасности тромбов, других необратимых физических изменений и общего ухудшения психического состояния, ведущего к депрессии и суициду.

    У настоящих праздников Рождества и Нового года нет ничего общего с кампанией по убеждению детей в том, что они существа противоположного пола. А использование фигуры Санта-Клауса, запечатленного в культурном коде практически каждого ребенка на планете, представляет собой новое слово в трансгендерной мании, охватившей мир.

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