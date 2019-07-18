Взгляд
18 июля, четверг  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
Разделы

Рубль в августе ждет серьезное испытание

Что ждет рубль к концу годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Первое полугодие было для российской валюты прекрасным. Рубль показал лучшую динамику среди всех мировых валют, чего мало кто ожидал в начале года. Однако теперь ему угрожают настоящим обвалом до 70 рублей за доллар. И основания для столь негативного прогноза, увы, есть. Подробности...
Перейти а раздел…

Донбассу предоставили российское гражданство

Гражданство России могут получить более 6 миллионов жителей ДонбассаФото: Maxim Shemetov/Reuters
В среду все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт: независимо от того, живут ли они в пределах ДНР и ЛНР или на подконтрольной Украине территории. Киев пообещал принять ответные меры, которые тут же приравнял к гостайне. Но действия Украины вряд ли отпугнут миллионы жителей Донецкой и Луганской областей от получения гражданства России.  Подробности...
Перейти а раздел…

У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
Перейти а раздел…

Туркмения может стать новой проблемой России

Потенциально одна из самых богатых в мире стран Туркмения умудрилась скатиться до нищетыФото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press
На постсоветском пространстве может появиться новая горячая точка. Согласно британскому докладу, в стране ощущается острая нехватка продовольствия. Экономический кризис чреват активизацией в республике радикальных исламистов. В битву за богатую газом страну могут включиться и другие игроки. России же при неблагоприятном раскладе придется думать, как спасать оттуда русскоязычное население.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

Антон Крылов, журналист
Поветрие, охватившее Facebook – «старить» свои собственные фотографии, это, скорее всего, попытка убежать от старости. От которой на самом деле не убежишь. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Дяденьки, дайте денег на свободу слова

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
Обсуждение: 213 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие исторические ценности потеряла Россия

    В аэропортах нарушают права россиян

    У России хотят отнять открытие Антарктиды

      Перейти а раздел…

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
              Мэй не согласилась с Путиным по поводу устаревания либеральной идеиАрест украинских моряков продлен на три месяцаДепутат Госдумы: Украина так и не поняла произошедшего в Крыму и ДонбассеЛукашенко пообещал приехать на Валаам с топором, пилой и косой
              Названы сроки прекращения выдачи бумажных паспортов в РоссииКиев заявил о задержании водителя тягача, перевозившего «сбивший Boeing» «Бук»Путин наградил орденом Мужества руководителя восстания в СобибореМедведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса
              Зеленский озвучил необходимые для встречи лидеров «нормандского формата» условияАгрессию польского работодателя против украинских гастарбайтеров сняли на видеоВыдана справка о том, что Борис Стругацкий являлся писателемПо факту усыновления детей однополой парой в Москве возбуждено дело

              «доктрина гибридной войны»


              В США назвали Украину «лабораторией» перед возможным конфликтом с Россией

              опасная земля


              На подконтрольной США территории нашли место радиоактивнее Чернобыля

              «Непригоден к использованию»


              Зеленскому предложили разобрать украинский аналог ракетного крейсера «Москва»

              Видео

              патриотический вопрос


              У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

              преступный мир


              «Ворам в законе» придется эмигрировать

              война в донбассе


              Как десятки граждан России попали в плен на Украине

              исследование Вселенной


              Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Атака на православие


              Сергей Худиев: Почему они нападают на Церковь

              Матушкина пропаганда


              Игорь Мальцев: Дяденьки, дайте денег на свободу слова

              Обидчивость как клиника


              Сергей Мардан: Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

              на ваш взгляд


              Как вы питаетесь на работе?

              Туркмения может стать новой проблемой России

              Потенциально одна из самых богатых в мире стран Туркмения умудрилась скатиться до нищеты   18 июля 2019, 08:04
              Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов,
              Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              На постсоветском пространстве может появиться новая горячая точка. Согласно британскому докладу, в стране ощущается острая нехватка продовольствия. Экономический кризис чреват активизацией в республике радикальных исламистов. В битву за богатую газом страну могут включиться и другие игроки. России же при неблагоприятном раскладе придется думать, как спасать оттуда русскоязычное население.

              «Думается мне, в скором времени наши пытливые взгляды будут обращены в сторону Туркменистана», – написала в среду в своем Фейсбуке политолог и телеведущая Надана Фридрихсон.

              «На мятежном постсоветском пространстве есть не только Украина. Вот, недавняя эскалация уже подсветила контуры Грузии. Ну, а скоро настанет пора и Туркмении – богатого на природные ресурсы каспийского игрока. Внутренний кризис довольно быстро приобретет масштабный характер, во многом из-за активизации ИГ*, как раз собирающихся с силами в Афганистане», – предрекает эксперт.

              Не исключено, что на такой мрачный прогноз политолога натолкнул доклад «Гиперинфляция и голод: Туркмения на грани катастрофы», подготовленный лондонским Центром внешней политики. В докладе сообщается, что Туркменистан переживает в последние месяцы наихудший экономический кризис с момента распада СССР. По утверждению исследователей, в этой сказочно богатой газом стране, особенно в отдаленных от столицы регионах, начался настоящий голод.

              Эта страна обладает примерно 10% всех разведанных мировых запасов природного газа (первое в мире место по запасам и четвертое место в мире по разведанным запасам), но в последние месяцы там возникла гиперинфляция, а главное – повсеместная нехватка продовольствия, следует из доклада. Эти потрясения частично обусловлены снижением цен на газ, а также ссорой с Москвой, из-за которой в 2016-2019 годах был приостановлен экспорт голубого топлива в Россию. Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, недавно «Газпром» вновь заключил сделку с Ашхабадом, но в очень скромных объемах. Туркменский бюджет, похоже, сделка уже не спасает.

              Окончательный удар по экономике нанес неурожай, пишут английские экономисты, – этой весной посевы пшеницы и ячменя на юге Туркмении серьезно пострадали из-за наводнения. При этом одной из причин дефицита муки стал внешнеполитический жест президента страны Гурбангулы Бердымухаммедова. Он велел отправить гуманитарную помощь в сопредельные провинции Афганистана, население которого тоже пострадало от весеннего наводнения. Причем, помощь была направлена не из резерва, а из запасов, предназначенных для самих туркмен.

              В результате, как сообщал еще в апреле «Регнум», в туркменской глубинке возникла нехватка муки, и теперь ее продажа населению строго лимитирована – не более 5 кг на человека в месяц. Возле магазинов ежедневно стоят большие очереди, которые занимают с 6 утра. Даже при нормированном отпуске, две буханки на человека, его не всегда хватает на всех. В очередях вспыхивают нешуточные драки и давка. Иногда с человеческими жертвами. Как минимум два человека погибли в давках за хлебом в марте и апреле.

              «Думаю, что в докладе британских исследователей – значительная доля правды. Достоверную информацию из нынешнего Туркменистана  получить сложновато.

              Но то, что долетает, свидетельствует о том, что ситуация близка к критической»,

              – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Андрей Серенко. По оценке эксперта, «режим Гурбангулы Бердымухаммедова переживает, может быть, самый драматичный период своей истории». Всякие попытки продемонстрировать личную активность президента и его команды, – это попытки сделать хорошую мину при плохой игре».

              По мнению Серенко, действующую власть пока «спасает только одно – очевидный рост протестных настроений еще не трансформируется в протестные действия». Причина – в «специфике определенного политического поведения у жителей республики» и «мощных карательных структурах, которые действуют в Туркмении».

              Эксперт полагает, что «на фоне реформирующегося Узбекистана, вступающего в полосу политического транзита Таджикистана, демократичной Киргизии, Туркменистан выглядит абсолютно архаичным государством с точки зрения сложившихся практик, – и перемены там неизбежны». Изменения, по мнению собеседника, будут спровоцированы с одной стороны «мощнейшим социально-экономическим кризисом, а с другой – вызовами исламистских тенденций, которые в регионе никуда не делись».

              «У Туркмении из стратегических ресурсов есть только газ и выход к Каспийскому морю. При этом в стране – небольшое население, его можно прокормить при нормальной политике, но пока это не очень получается», – посетовал Серенко.

              И пока режим слабеет, прогнозирует политолог, «конкуренция различных региональных и международных игроков за Туркмению будет усиливаться». На этом фоне появились сообщения, о том, что Туркменистан и Евросоюз во вторник приступили к работе над рамочным соглашением о поставках газа в Европу, сообщает «Прайм».

              Кстати, осенью в Ашхабаде впервые за много лет побывала делегация политиков и предпринимателей из Германии. Гости пообещали активизировать лоббистские усилия по продвижению проекта Транскаспийского газопровода. Если этот грандиозный трубопровод будет построен, туркменский газ сможет попадать прямо в Евросоюз, минуя Россию – через Закавказье и Турцию.

              Тем временем, сам Ашхабад уверяет, что дела в республике идут успешно. Опубликованные во вторник данные Статкомитета СНГ свидетельствуют, что Туркмения с показателем 6,2% замыкает тройку стран, демонстрирующих самые высокие темпы роста ВВП среди представителей постсоветского пространства. Первые две позиции разделили Таджикистан (7,5%) и Армения (7,1%).

              Но за официальными данными скрывается финансовый хаос, говорится в докладе английских экономистов. Министерство международной торговли Британии не считает достоверными данные Ашхабада. В качестве инвестиционных рисков в министерстве официально называют «капризы президента, которые приводят к произволу со стороны склеротичной бюрократии».

              Ранее появились сообщения, что из-за нехватки продовольствия ускорилась эмиграция, – в первую очередь, в Россию и Турцию. Выехать не так-то просто, но сельские жители используют последние сбережения, сообщали ранее «Новые известия». По данным аналитиков Всемирного банка, в 2017 году численность населения Туркмении составляла 5,7 млн человек. Но как считают в оппозиционных эмигрантских изданиях, эта цифра гораздо меньше – порядка 3,3 млн человек. Они полагают, что более полутора миллионов человек за последние 10 лет уехали из республики.

              Но выехать сложно и по финансовым, и по политическим причинам. Только на прошлой неделе стало известно, что власти разрешили выдавать загранпаспорта лицам с двойным, преимущественно российским, гражданством. С 2013 года эти люди были невыездными, – их ставили перед выбором: для получения туркменского загранпаспорта нужно было отказаться от российского, отмечал «Коммерсантъ». Издание не исключает, что поблажки для русскоязычных стали одним из негласных условий, которые Москва поставила Ашхабаду, прежде чем возобновить закупку газа.

              Гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин видит в докладе английского Центра «определенную долю вымысла», при оценке его содержания надо учесть притязания на богатства Туркмении со стороны углеводородных компаний Китая, США и Великобритании. Он призвал, однако, не забывать про сильные экономические связи страны с Пекином, которому Туркмения активно сбывает свой газ, что стратегически дает ей «некую подушку безопасности».

              Но эксперт признал, что туркменские власти «чрезмерно увлеклись» моносырьевым направлением и «не уделяют должного внимание другим отраслям своей экономики». «Добыча и транспортировка газа очень серьезно зависит от рынка, мировых цен на газ, поэтому манипулировать туркменской экономикой очень легко», – сказал Лепехин газете ВЗГЛЯД. «При этом Ашхабад имеет в виду, что Пекин, возможно, хотел бы полностью подмять под себя газовый сектор этой страны в связи с планомерной экспансией Китая в Среднюю Азию», – констатировал Лепехин.

              На ваш взгляд

               
              С какой общностью вы себя в первую очередь идентифицируете?






              Обсуждение: 180 комментариев
              Серенко тоже напоминает: на Туркмению имеет свои виды не только Китай, но и соседние государства, Россия, и, конечно, другие внешние игроки. То, что подробный анализ ситуации в Туркмении проведен именно британцами, неудивительно. «Лондон вообще идет к тому, чтобы пересмотреть свою стратегию относительно постсоветского пространства и, в первую очередь Каспийского региона, Кавказа и Центральной Азии. Активность Британии там будет только нарастать», – полагает Серенко.

              «Туркмения – один из международных транспортных коридоров. Поэтому другие государства будут пытаться активнее влиять на будущее ее политической модели. Россия также должна максимально активизировать туркменское направление внешней политики», – подчеркнул эксперт. 

              При этом Лепехин считает, что положение русских в республике в любом случае не  улучшится, но это России может быть даже выгодно. По его словам, русскоязычным жителям по сути «нечего делать» в странах Средней Азии, «поэтому позиция Москвы заключается в создании условий для того, чтобы они уезжали в Россию».

              Стоит отметить: по данным за 1989 год в Туркмении проживало не менее полумиллиона русских из примерно миллиона русскоязычных. Более свежих точных данных нет. По мнению экспертов, русских осталось около 100 тысяч и еще примерно 200 тысяч – это русскоязычные.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............