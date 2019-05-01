Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»

Надежды жителей Украины на изменение политической линии страны после избрания нового президента, похоже, несбыточны. По крайней мере, только такой вывод можно сделать после скандала с одним из украинских министров. Он назвал жителей Донбасса «мразями» – и реакция киевских властей оказалась весьма показательной.

«Мне их не жаль абсолютно», «пусть потерпят», «мрази». Нет, это не изложение очередного спора избирателей Зеленского и Порошенко в «Фейсбуке». Это слова министра социальной политики Украины Андрея Ревы о соотечественниках (по крайней мере, Киев настойчиво демонстрирует готовность их таковыми считать), живущих на территории ЛДНР. Впрочем, чему тут удивляться. Какая политика, такой и министр – все гармонично.

«Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии – там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей», – заявил министр в последнем своем интервью. Живи он в любой другой стране, оно действительно стало бы для него последним, по крайней мере в качестве политика. Но мы говорим об Украине, тем более в эпоху междувластия.

Тут необходимо важное уточнение: интервью министр давал не абы кому, а Би-би-си. Правда, украинской редакции, но Рева все равно нарвался на ответный вопрос: «Допустимо ли стране, которая стремится вступить в Евросоюз, так обращаться со своими гражданами?» На что журналистка получила ответ: мол, это не Украина так себя с ними ведет. После выхода сюжета министр оправдывался: якобы его слова вырвали из контекста.

В скандал вмешалась Юлия Тимошенко, потребовавшая отставки Ревы. «Это уже не «оговорка», это преступление против украинского государства, за которое надо наказывать».

В общем, ситуация получилась многослойной, давайте по порядку.

Проблема пенсий куда сложнее

То, что на скандал отреагировала Тимошенко, а также основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (он тоже требует отставки министра), неудивительно. В конце концов, оба политика оппозиционны как действующей власти, так и новому президенту. Почему бы и не поднять немного политических очков на министре, который сам себя выставил дураком? Гораздо важнее и хуже, что на момент написания этого материала никто из представителей действующей власти никак не прокомментировал слова Андрея Ревы. Вообще никак, словно ничего и не было.

Тот же Порошенко, несмотря на праздники, активно генерирует новости. То анонсирует встречу с Зеленским, то грозит уходом из власти тем, кто не соблюдает конституцию. Нет, это он не о Реве и о невыплате пенсий жителям Донбасса. Это о курсе Украины на ЕС и НАТО, которые прописали в конституции в конце президентского срока Порошенко.

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Премьер-министр Владимир Гройсман тоже помалкивает. Еще бы ему не помалкивать – ведь как раз его подпись стоит под людоедским постановлением правительства Украины № 365 от 8 июня 2016 года. Оно и установило особый порядок получения украинских пенсий жителями ЛДНР. Если коротко, для этого им нужно жить на контролируемой Украиной территории.

И не просто жить, а иметь временную регистрацию, причем работники социальных служб периодически проверяют – на месте ли переселенец. Кто посовестливее – звонят накануне проверки. А могут и не позвонить. И тогда уже неважно, пошел человек по делам на полдня или действительно только зарегистрировался где-нибудь в Харькове или Днепропетровске, а живет в родном Донецке. Регистрацию аннулируют и до ее восстановления пенсию не платят. Обычный срок восстановления – один–два месяца, но известны случаи, когда даже постоянно живущих на контролируемой территории пенсионеров лишали пенсии на три–четыре месяца (!). Причем даже без компенсации: в 2018-м было принято постановление правительства № 335, которое заморозило на неопределенный срок выплату таких пенсионных долгов. В документе говорится, что выплата таких долгов производится в особом порядке, утверждаемом правительством. Разумеется, этого порядка не существует в природе. Круг замкнулся. «Сегодня у нас почти 50% пенсионеров-переселенцев стоят в очереди на получение долгов», – подтверждают в департаменте соцзащиты Луганской области. 50% – это около 140 тыс. человек.

Правда, в конце прошлого года украинская власть попыталась всех объегорить. «Мы упростили процедуру учета и проверок переселенцев. По сути, мы ликвидировали проверки переселенцев на дому. Теперь переселенец может один раз в полгода пройти верификацию в «Ощадбанке», и больше по этому лицу мы никаких проверок не проводим», – хвалился в ноябре замминистра социальной политики Николай Шамбир. Но это ложь, причем многократно опровергнутая.

Обычно в подобных ситуациях помогает окрик зарубежных кураторов украинской власти. Не в этот раз. Вот из последнего. В марте мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине обратилась с призывом отменить существующие ограничения на выплату пенсий. Никто даже не почесался. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил о том же 28 апреля – как раз в день скандала с Ревой. Возможно, он даже видел сюжет на Би-би-си. Что ж, день выбран был неудачный: Пасха. Ну что вы, право, пане Волкер. Давайте уже после майских.

Хотя нет, при чем тут майские. Эти призывы регулярно звучат с 2016 года и так же регулярно украинскими властями игнорируются

Одним миром мазаны

Согласно имущественной декларации, у министра Ревы только на депозите в банках лежит порядка 900 тыс. грн. Еще тысяч 50 – зарплата. Поэтому ему, конечно, легко рассуждать, что просто нужно выехать. Только куда выехать пенсионеру без особых накоплений и жилья за пределами Донбасса? А главное – почему, собственно? Он у себя дома, на своей земле, и знать не знал, что ему нужно куда-то выезжать. До тех пор, пока Ревы и Гройсманы не въехали в украинское правительство.

Так получилось, что в интервью сделан акцент на пенсии, и с этим же акцентом слова Ревы сегодня критикуются или игнорируются украинскими политиками. То есть изначально комментирующие слабо знакомы с тем, с какими трудностями и унижениями сопряжено существование жителей Донбасса – как до сих пор живущих там, так и временных переселенцев. Последних особенно, ведь, по словам министра, достаточно только выехать, и наступает рай земной.

Отдельно нужно сказать о Тимошенко, увлеченно пинающей Реву. Чья бы корова мычала. Примерно пять лет назад сама Тимошенко выражалась о жителях Донбасса примерно так же куртуазно. На чистом русском языке, кстати.

В общем, Рева, конечно, та еще скотина, но по крайней мере честная. Он искренне ненавидит жителей региона, который продолжает считать территорией Украины и не считает нужным это скрывать даже в общении с журналистами иностранных СМИ. Потому что знает, что украинский политикум – это один большой коллективный Рева.

И даже недавно влившийся в эту дружную компанию Владимир Зеленский вряд ли станет исключением или как-то изменит сложившееся отношение. По крайней мере за время своих турецких каникул он успел сделать массу заявлений. По возвращении успел встретиться с главами УПЦ и т. н. ПЦУ, объявить конкурс на должность своего спичрайтера. Но никак не прокомментировал, как собирается работать с правительством, где имеется такой вот... экземпляр.

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