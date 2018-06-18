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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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НАТО готовится к битве с Трампом

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянсаФото: Jonathan Ernst/Reuters
Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Защитница русских школ Латвии: Нам придется защищать латышских детей

Екатерина Александренкова считает, что латвийские политики сами раздувают русофобию перед выборамиФото: фото с личной страницы в соцсети
«В русских школах еще сохранилось что-то более-менее близкое к советской школе, а в латышской-то все гораздо хуже. Очень боюсь, нам придется сначала защищать наших детей, а потом – латышских детей. Потому что и их тоже хотят сделать дебилами», – заявила газете ВЗГЛЯД активистка штаба защиты русских школ Екатерина Александренкова. Ее дочь врач в Риге отказалась обследовать из-за незнания латышского. Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое

Андрей Бабицкий, журналист
Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...

Черчесов не позволил никому «надеть корону»

Дмитрий Пугаченко, журналист
Случился по-настоящему исторический день для российского футбола. Сборная впервые за 32 года на 99% гарантировала себе выход из группы на чемпионате мира. То, что не удавалось Садырину, Романцеву, Капелло, удалось Черчесову. Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

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      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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          Защитница русских школ Латвии: Нам придется защищать латышских детей

          Екатерина Александренкова считает, что латвийские политики сами раздувают русофобию перед выборами   20 июня 2018, 12:04
          Фото: фото с личной страницы в соцсети
          Текст: Олег Москвин,
          Юрий Зайнашев

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          «В русских школах еще сохранилось что-то более-менее близкое к советской школе, а в латышской-то все гораздо хуже. Очень боюсь, нам придется сначала защищать наших детей, а потом – латышских детей. Потому что и их тоже хотят сделать дебилами», – заявила газете ВЗГЛЯД активистка штаба защиты русских школ Екатерина Александренкова. Ее дочь врач в Риге отказалась обследовать из-за незнания латышского.

          Русский сегмент социальных сетей Латвии продолжает негодовать по поводу случая, ставшего достоянием гласности в понедельник – детский врач в одной из поликлиник Риги отказалась обследовать шестилетнюю девочку, поскольку та не знала латышского. Педиатр Гунта Ужане посоветовала матери брать на прием государственного переводчика и вообще «не качать права».

          «На мой комментарий, что в Латвии 37% русских, ответила категорично: латышский государственный, знать обязаны», – цитирует «Sputnik Латвия» мать ребенка Екатерину Александренкову. От педиатра требовалась справка о том, готова ли девочка к школе. Гунта Ужане не только написала, что ребенок не готов, но и порекомендовала отвести его к психологу.

          Александренкова известна в Латвии как активистка штаба защиты русских школ. Ее пост, размещенный в Facebook, собрал множество возмущенных откликов.

          О том, часто ли она сталкивается с подобной бытовой агрессией, жительница Риги Екатерина Александренкова рассказала в интервью газете ВЗГЛЯД.

          ВЗГЛЯД: Екатерина Валерьевна, а вот сама педиатр Гунта Ужане говорила по-русски свободно?

          Екатерина Александренкова: Она говорила по-русски в совершенстве, без акцента. Она с ребенком говорила по-русски, но при этом просто хамила мне. В результате сказала, что ребенок не готов к школе. В данной ситуации – это непрофессионализм. Плюс она, видимо, была в плохом настроении и вот решила до нас докопаться. В 2013 году на нее была написана жалоба, причем ее написала латышка и выставила в интернете. В жалобе тоже речь шла о хамстве со стороны этого врача.

          ВЗГЛЯД: Вы знали, что этот врач пользуется плохой репутацией? Почему тогда к ней пошли?

          Е. А: Нет, не знала. Я обычно вожу ребенка к проверенным врачам. Но сейчас мне нужна была только справка. В связи с тем, что вообще в Латвии русскую школу сейчас активно уничтожают, мы в этом году отдаем ребенка в школу на год раньше, чем планировали. Она будет учиться по старой методике, по старым программам, и у меня три года голова не будет болеть. Поэтому, так как мы решили ее отдать в школу на год раньше, за две недели нужно было срочно собрать справки. Мне было все равно, к кому обращаться. Просто нужна была отметка в бумажке.

          ВЗГЛЯД: Вы пожаловались руководству поликлиники?

          Е. А: Администрация передо мной извинилась, пообещала, что все будет рассмотрено тщательно. Но никто ее, конечно, не уволит. У нас за такое не увольняют.

          ВЗГЛЯД: Как часто происходят подобные случаи?

          Е. А: Последние лет пять я не встречала бытовой агрессии по языковому вопросу. Я помню, когда у меня сын родился 10 лет назад, такая агрессия была среди врачей главной клинической больницы. Но вот сейчас опять начинается эта волна. Это предвыборная кампания (в октябре Латвии предстоят парламентские выборы – прим. ВЗГЛЯД), это желание опять показать себя хозяевами земли. Скорее всего, с этим связано.

          ВЗГЛЯД: По латвийским законам врач хотя и не обязан общаться с пациентом и на русском языке, но имеет на это право. То есть Ужане нарушила закон?

          Е. А: В последнее время я вроде не слышала ни от кого, чтобы так резко цеплялись.

          Лет семь назад продавец в одном селе отказался на русском языке обслуживать русского клиента. Так ему за это еще и премию дали.

          У нас тут в связи с законом другая проблема. Вот ты приходишь в магазин. Продавец тебя все же имеет право обслужить на русском языке. Но если за тобой кто-то будет стоять из достаточно нетерпимых латышей и напишет потом жалобу, то продавца могут оштрафовать и даже уволить.

          ВЗГЛЯД: Вы участвовали в агитации во время подготовки референдума о статусе русского языка в Латвии?

          Е. А: Да. Я все время на все митинги хожу и призываю людей следовать моему примеру, особенно когда речь идет об образовании.  

          У нас две проблемы: языковая реформа и содержательная реформа образования, которая качество школьного образования попросту снижает. Я даже не знаю, что хуже. В русских школах еще сохранилось что-то более-менее близкое к советской школе, а в латышской-то все гораздо хуже. Я очень боюсь, что нам придется сначала защищать наших детей, а потом латышских детей, потому что и их тоже хотят сделать дебилами.


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