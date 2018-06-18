Защитница русских школ Латвии: Нам придется защищать латышских детей

«В русских школах еще сохранилось что-то более-менее близкое к советской школе, а в латышской-то все гораздо хуже. Очень боюсь, нам придется сначала защищать наших детей, а потом – латышских детей. Потому что и их тоже хотят сделать дебилами», – заявила газете ВЗГЛЯД активистка штаба защиты русских школ Екатерина Александренкова. Ее дочь врач в Риге отказалась обследовать из-за незнания латышского.

Русский сегмент социальных сетей Латвии продолжает негодовать по поводу случая, ставшего достоянием гласности в понедельник – детский врач в одной из поликлиник Риги отказалась обследовать шестилетнюю девочку, поскольку та не знала латышского. Педиатр Гунта Ужане посоветовала матери брать на прием государственного переводчика и вообще «не качать права».

«На мой комментарий, что в Латвии 37% русских, ответила категорично: латышский государственный, знать обязаны», – цитирует «Sputnik Латвия» мать ребенка Екатерину Александренкову. От педиатра требовалась справка о том, готова ли девочка к школе. Гунта Ужане не только написала, что ребенок не готов, но и порекомендовала отвести его к психологу.

Александренкова известна в Латвии как активистка штаба защиты русских школ. Ее пост, размещенный в Facebook, собрал множество возмущенных откликов.

О том, часто ли она сталкивается с подобной бытовой агрессией, жительница Риги Екатерина Александренкова рассказала в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Екатерина Валерьевна, а вот сама педиатр Гунта Ужане говорила по-русски свободно?

Екатерина Александренкова: Она говорила по-русски в совершенстве, без акцента. Она с ребенком говорила по-русски, но при этом просто хамила мне. В результате сказала, что ребенок не готов к школе. В данной ситуации – это непрофессионализм. Плюс она, видимо, была в плохом настроении и вот решила до нас докопаться. В 2013 году на нее была написана жалоба, причем ее написала латышка и выставила в интернете. В жалобе тоже речь шла о хамстве со стороны этого врача.

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Е. А: Нет, не знала. Я обычно вожу ребенка к проверенным врачам. Но сейчас мне нужна была только справка. В связи с тем, что вообще в Латвии русскую школу сейчас активно уничтожают, мы в этом году отдаем ребенка в школу на год раньше, чем планировали. Она будет учиться по старой методике, по старым программам, и у меня три года голова не будет болеть. Поэтому, так как мы решили ее отдать в школу на год раньше, за две недели нужно было срочно собрать справки. Мне было все равно, к кому обращаться. Просто нужна была отметка в бумажке.

ВЗГЛЯД: Вы пожаловались руководству поликлиники?

Е. А: Администрация передо мной извинилась, пообещала, что все будет рассмотрено тщательно. Но никто ее, конечно, не уволит. У нас за такое не увольняют.

ВЗГЛЯД: Как часто происходят подобные случаи?

Е. А: Последние лет пять я не встречала бытовой агрессии по языковому вопросу. Я помню, когда у меня сын родился 10 лет назад, такая агрессия была среди врачей главной клинической больницы. Но вот сейчас опять начинается эта волна. Это предвыборная кампания (в октябре Латвии предстоят парламентские выборы – прим. ВЗГЛЯД), это желание опять показать себя хозяевами земли. Скорее всего, с этим связано.

ВЗГЛЯД: По латвийским законам врач хотя и не обязан общаться с пациентом и на русском языке, но имеет на это право. То есть Ужане нарушила закон?

Е. А: В последнее время я вроде не слышала ни от кого, чтобы так резко цеплялись.

Лет семь назад продавец в одном селе отказался на русском языке обслуживать русского клиента. Так ему за это еще и премию дали.

У нас тут в связи с законом другая проблема. Вот ты приходишь в магазин. Продавец тебя все же имеет право обслужить на русском языке. Но если за тобой кто-то будет стоять из достаточно нетерпимых латышей и напишет потом жалобу, то продавца могут оштрафовать и даже уволить.

ВЗГЛЯД: Вы участвовали в агитации во время подготовки референдума о статусе русского языка в Латвии?

Е. А: Да. Я все время на все митинги хожу и призываю людей следовать моему примеру, особенно когда речь идет об образовании.

У нас две проблемы: языковая реформа и содержательная реформа образования, которая качество школьного образования попросту снижает. Я даже не знаю, что хуже. В русских школах еще сохранилось что-то более-менее близкое к советской школе, а в латышской-то все гораздо хуже. Я очень боюсь, что нам придется сначала защищать наших детей, а потом латышских детей, потому что и их тоже хотят сделать дебилами.