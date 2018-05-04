Pravda Илона Маска поставила смертельный диагноз западной прессе

Илон Маск в очередной раз решил подтвердил, что определение «эксцентричный миллиардер» – это, в первую очередь, про него. Маск предложил запустить сайт Pravda, который будет рейтинговать публикации прессы по достоверности и позволит «отслеживать рейтинг надежности любого журналиста, редактора и издания». Сама эта идея очень многое говорит о том, во что сегодня превратились СМИ Запада.

Рассуждения о том что «эти медиа сломались, они неправильные, принесите другие медиа» уже давно стали общим местом в западном истеблишменте. Пионером этого движения был другой эксцентричный миллиардер, переквалифицировавшийся в эксцентричного политика – Дональд Трамп. Именно он регулярно и в большинстве случаев обоснованно обвинял американскую прессу в фабрикации фальшивок.

Маск решил заняться медиабизнесом не на пустом месте. Объявлению о создании Pravda предшествовал ряд публикаций в Твиттере, выдержанных в стиле действующего американского президента. Подборку твитов миллиардера с переводом на русский публикует издание Tjournal.

«Священное лицемерие крупных медиа, утверждающих, что говорят правду, но на самом деле публикующих лишь подслащенную ложь - это причина, по которой общество больше не доверяет им», – написал Маск после того, как издание Electrek в очередной раз раскритиковало его любимый продукт – автомобиль Tesla.

Маску ответил журналист издания Verge Эндрю Хоукинс, который и обвинил миллиардера в том, что тот медленно превращается в Трампа, кричащего о фейковых новостях.

«Знал, что ты скажешь это. Всегда, когда кто-то критикует медиа, медиа кричат «Ты как Трамп!». Почему, по-твоему, его избрали в первую очередь? Потому что никто больше не верит вам. Вы давным-давно потеряли доверие», – парировал Маск.

Затем миллиардер вполне традиционно обвинил прессу в алчности и продажности – мол, они критикуют Tesla потому что он не размещает рекламу, отдал дань теории заговора – его чудо-электромобили «мочат» топливные компании и производители автомобилей на традиционном топливе.

И, наконец, прозвучала сакраментальная, а точнее, сермяжная Pravda. Идею Маска рейтинговать СМИ поддержали подавляющее большинство из 540 тысяч проголосовавших.

Отметим, что как и в случае с Tesla или многоразовыми ракетами и даже тем же Hyperloop ничего принципиально нового он не предложил и не придумал.

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Идею рейтинговать СМИ по достоверности ранее выдвигал основатель Facebook Марк Цукерберг. Более того, с начала мая соцсеть вроде бы даже начала это делать. Как всегда – максимально закрыто и непонятно для пользователей. Как пишет РБК , «суждение о достоверности СМИ будет опираться на анализ отношения публики к новостям. Будут учтены три основных параметра: как пользователь взаимодействует с сайтом СМИ, знает ли он это СМИ и доверяет ли ему. Для этого пользователей будут спрашивать напрямую об их предпочтениях, а также будут анализировать их поведение».

Учитывая, что подавляющее большинство пользователей Facebook неоднократно сталкивались с тем, что соцсеть показывает им какие-то странные публикации неизвестных людей и при этом игнорирует действительно важные записи близких друзей, в адекватности, не говоря уж объективности цукербергеровской «пузомерки» есть серьезные сомнения.

Так же выдвигали идеи о рейтинговании изданий: Еврокомиссия, создавшая бессмысленный и беззубый сайт по разоблачению «кремлевских фейков», который в итоге сам попался на фальшивках, Госдеп, а также разнообразные украинские, прибалтийские и грузинские активисты. Последние, как это водится, хотели разоблачать Россию на евросоюзовские деньги, собственных средств у них не было.

Сможет ли «выстрелить» Pravda Илона Маска и будет ли она всерьез влиять на медиарынок? Однозначный ответ на этот вопрос также сложен, как однозначный ответ на вопрос, кем является сам Маск – успешным инноватором или гениальным мошенником?

Да, его электроавтомобили ездят, ракеты летают, а к проекту вакуумных поездов Hyperloop проявляют внимание власти разных стран и серьезные инвесторы.

С другой стороны, прибыли проекты Маска не приносят, по сути, ему удается оставаться на плаву за счет успешного пиара, а также мощная господдержка ракетных проектов. Был бы Маск российским бизнесменом, сложно представить, какое количество негатива он бы получал и от либеральных, и от правоконсервативных СМИ за «разбазаривание бюджета».

Поэтому если сайт Pravda будет запущен – а к этому есть все предпосылки, агенты, регистрировавшие ряд других компаний, создание которых предлагал Маск, уже зарегистрировали в американском штате Делавэр бренд Pravda Corp – оценка его эффективности будет зависеть от отношения лично к миллиардеру.

Любители Tesla и сторонники теории, что за Hyperloop будущее наземных перевозок, а за SpaceX – космических полетов, будут говорить и писать о том, что Илон Маск изменил рынок СМИ. Остальные, предпочитающие по старинке ездить на бензиновых автомобилях, летать на самолетах, а отправлять спутники в космос на российских ракетах, будут относиться к этому скептически, как они и сейчас относятся к персоне этого бизнесмена и всем его проектам.

В любом случае, инициатива Илона Маска – это не просто симптом болезни. Это, практически, смертельный диагноз традиционным западным СМИ с их безапелляционностью, игнорированием альтернативных источников и не укладывающихся в прокрустово ложе глобализации и либерализации мнений.

Один недовольный прессой миллиардер может быть случайностью. Два – уже тенденция. Кризис недоверия СМИ будет нарастать, и никакое рейтингование будет неспособно остановить поток фейковых новостей из самых разнообразных источников. Люди уже верят в первую очередь не тем, кто лучше всего доказывает свою информацию – это скучно и утомительно, а тем, кто ярче упаковывает свои сообщения.

Кроме того, многие вообще не обращают внимания на доказательства, а верят в то, что им нравится. И если то, что нравится, противоречит истине и здравому смыслу – тем хуже для истины и здравого смысла.

Кстати, нас долго пытались убедить в том, что Россия окончательно превратилась в маргинальную страну, а русский язык никому не нужен и неинтересен. То, что Илон Маск выбрал для своего информационного проекта именно русское слово «Правда» – дополнительное свидетельство того, что могильщики России, как всегда, поторопились. Учите русский язык – пригодится.