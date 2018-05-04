Pravda Илона Маска поставила смертельный диагноз западной прессе

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24 мая, четверг  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Появился шанс привлечь Навального за государственную измену

Блогер Алексей Навальный публично призывал к усилению санкций против России, и теоретически в будущем за подобное может грозить тюремный срокФото: Evgeny Feldman/AP/ТАСС
Бизнес-сообщество отреагировало на обсуждаемые в Госдуме идеи наказывать предпринимателей за исполнение западных санкций. С точки зрения бизнеса у законопроекта слишком много подводных камней, скорее вредящих интересам России. Однако еще одна идея – уголовное наказание за призывы к антироссийским санкциям – никаких возражений не вызвала. И некоторых публичных лиц это может прямо коснуться. Подробности...
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Перед встречей с Путиным Макрона предупредили о крупной ошибке

Впервые Эммануэль Макрон и Владимир Путин встретились год назад в Версале Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
Накануне визита президента Франции в Россию Марин Ле Пен, уступившая Эммануэлю Макрону в борьбе за пост главы республики, призвала его подумать о сближении с нашей страной. Причем для обоснования необходимости едва ли не союзнических отношений Ле Пен приводила не примеры из истории, а апеллировала к нежелательному для Франции будущему. Подробности...
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В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
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Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган

Когда толпа фашистов гнала женщин и детей, шеф полиции Киева назвал это «уборкой мусора»Фото: кадр из видео
Молодые строители украинской нации нашли себе новую мишень из числа «некоренных народов». Если сразу после Евромайдана жертвой их гонений стали русские, позднее – евреи, то теперь на Украине начались цыганские погромы. Третий за месяц табор подвергся нападению в Тернополе. До этого были Киев и Львов. Но, в отличие от русских, у цыган есть мощные заступники – фонд Сороса и посольство США. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

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Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

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          Pravda Илона Маска поставила смертельный диагноз западной прессе

          «Всегда, когда кто-то критикует медиа, медиа кричат «Ты как Трамп!», – заметил Илон Маск   24 мая 2018, 17:20
          Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Илон Маск в очередной раз решил подтвердил, что определение «эксцентричный миллиардер» – это, в первую очередь, про него. Маск предложил запустить сайт Pravda, который будет рейтинговать публикации прессы по достоверности и позволит «отслеживать рейтинг надежности любого журналиста, редактора и издания». Сама эта идея очень многое говорит о том, во что сегодня превратились СМИ Запада.

          Рассуждения о том что «эти медиа сломались, они неправильные, принесите другие медиа» уже давно стали общим местом в западном истеблишменте. Пионером этого движения был другой эксцентричный миллиардер, переквалифицировавшийся в эксцентричного политика – Дональд Трамп. Именно он регулярно и в большинстве случаев обоснованно обвинял американскую прессу в фабрикации фальшивок.

          Маск решил заняться медиабизнесом не на пустом месте. Объявлению о создании Pravda предшествовал ряд публикаций в Твиттере, выдержанных в стиле действующего американского президента. Подборку твитов миллиардера с переводом на русский публикует издание Tjournal.

          «Священное лицемерие крупных медиа, утверждающих, что говорят правду, но на самом деле публикующих лишь подслащенную ложь - это причина, по которой общество больше не доверяет им», – написал Маск после того, как издание Electrek в очередной раз раскритиковало его любимый продукт – автомобиль Tesla.

          Маску ответил журналист издания Verge Эндрю Хоукинс, который и обвинил миллиардера в том, что тот медленно превращается в Трампа, кричащего о фейковых новостях.

          «Знал, что ты скажешь это. Всегда, когда кто-то критикует медиа, медиа кричат «Ты как Трамп!». Почему, по-твоему, его избрали в первую очередь? Потому что никто больше не верит вам. Вы давным-давно потеряли доверие», – парировал Маск.

          Затем миллиардер вполне традиционно обвинил прессу в алчности и продажности – мол, они критикуют Tesla потому что он не размещает рекламу, отдал дань теории заговора – его чудо-электромобили «мочат» топливные компании и производители автомобилей на традиционном топливе.

          И, наконец, прозвучала сакраментальная, а точнее, сермяжная Pravda. Идею Маска рейтинговать СМИ поддержали подавляющее большинство из 540 тысяч проголосовавших.

          Отметим, что как и в случае с Tesla или многоразовыми ракетами и даже тем же Hyperloop ничего принципиально нового он не предложил и не придумал.

          Идею рейтинговать СМИ по достоверности ранее выдвигал основатель Facebook Марк Цукерберг. Более того, с начала мая соцсеть вроде бы даже начала это делать. Как всегда – максимально закрыто и непонятно для пользователей. Как пишет РБК, «суждение о достоверности СМИ будет опираться на анализ отношения публики к новостям. Будут учтены три основных параметра: как пользователь взаимодействует с сайтом СМИ, знает ли он это СМИ и доверяет ли ему. Для этого пользователей будут спрашивать напрямую об их предпочтениях, а также будут анализировать их поведение».

          Учитывая, что подавляющее большинство пользователей Facebook неоднократно сталкивались с тем, что соцсеть показывает им какие-то странные публикации неизвестных людей и при этом игнорирует действительно важные записи близких друзей, в адекватности, не говоря уж объективности цукербергеровской «пузомерки» есть серьезные сомнения.

          Так же выдвигали идеи о рейтинговании изданий: Еврокомиссия, создавшая бессмысленный и беззубый сайт по разоблачению «кремлевских фейков», который в итоге сам попался на фальшивках, Госдеп, а также разнообразные украинские, прибалтийские и грузинские активисты. Последние, как это водится, хотели разоблачать Россию на евросоюзовские деньги, собственных средств у них не было.

          Сможет ли «выстрелить» Pravda Илона Маска и будет ли она всерьез влиять на медиарынок? Однозначный ответ на этот вопрос также сложен, как однозначный ответ на вопрос, кем является сам Маск – успешным инноватором или гениальным мошенником?

          Да, его электроавтомобили ездят, ракеты летают, а к проекту  вакуумных поездов Hyperloop проявляют внимание власти разных стран и серьезные инвесторы.

          С другой стороны, прибыли проекты Маска не приносят, по сути, ему удается оставаться на плаву за счет успешного пиара, а также мощная господдержка ракетных проектов. Был бы Маск российским бизнесменом, сложно представить, какое количество негатива он бы получал и от либеральных, и от правоконсервативных СМИ за «разбазаривание бюджета».

          Поэтому если сайт Pravda будет запущен – а к этому есть все предпосылки, агенты, регистрировавшие ряд других компаний, создание которых предлагал Маск, уже зарегистрировали в американском штате Делавэр бренд Pravda Corp – оценка его эффективности будет зависеть от отношения лично к миллиардеру.

          Любители Tesla и сторонники теории, что за Hyperloop будущее наземных перевозок, а за SpaceX – космических полетов, будут говорить и писать о том, что Илон Маск изменил рынок СМИ. Остальные, предпочитающие по старинке ездить на бензиновых автомобилях, летать на самолетах, а отправлять спутники в космос на российских ракетах, будут относиться к этому скептически, как они и сейчас относятся к персоне этого бизнесмена и всем его проектам.

          В любом случае, инициатива Илона Маска – это не просто симптом болезни. Это, практически, смертельный диагноз традиционным западным СМИ с их безапелляционностью, игнорированием альтернативных источников и не укладывающихся в прокрустово ложе глобализации и либерализации мнений.

          Один недовольный прессой миллиардер может быть случайностью. Два – уже тенденция. Кризис недоверия СМИ будет нарастать, и никакое рейтингование будет неспособно остановить поток фейковых новостей из самых разнообразных источников. Люди уже верят в первую очередь не тем, кто лучше всего доказывает свою информацию – это скучно и утомительно, а тем, кто ярче упаковывает свои сообщения.

          Кроме того, многие вообще не обращают внимания на доказательства, а верят в то, что им нравится. И если то, что нравится, противоречит истине и здравому смыслу – тем хуже для истины и здравого смысла.

          Кстати, нас долго пытались убедить в том, что Россия окончательно превратилась в маргинальную страну, а русский язык никому не нужен и неинтересен. То, что Илон Маск выбрал для своего информационного проекта именно русское слово «Правда» – дополнительное свидетельство того, что могильщики России, как всегда, поторопились. Учите русский язык – пригодится.


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