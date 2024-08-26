Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

Западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу Один из инвестиционных фондов похвастался, как ему удалось получить высокий доход на проблемах Украины. Всегда находятся те, кто в любой кризис – будь то экономический или геополитический – умеют на нем зарабатывать. Как западные инвесторы наживаются на украинском кризисе? Подробности Перейти в раздел

Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками» Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности Перейти в раздел

Пресса Франции вынесла по «делу Дурова» обвинительный вердикт Мировые СМИ довольно негативно восприняли задержание Павла Дурова, которому французские власти инкриминируют тяжкие преступления, но с двумя заметными исключениями. Это Украина и сама Франция, где Павлу Дурову уже вынесли вердикт только на том основании, что он русский и «мог встретиться с президентом России в Азербайджане». Подробности Перейти в раздел

Харрис начала борьбу с «американской мечтой» Президентская гонка в США вступила в финальную стадию. Камала Харрис приняла номинацию от Демпартии и разразилась почти 40-минутной речью, в которой уделила минимум внимания вопросам экономики, а максимум – борьбе за «прогрессивные ценности», которые ведут Америку к еще большему расколу. Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел