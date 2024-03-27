Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

Почему какао-бобы оказались на вес золота Какао-бобы выросли в цене не просто до нового исторического рекорда, а до небывалой высоты. Биржевые цены подскочили в 2,4 раза всего за несколько месяцев и достигли 10 тыс. долларов. Это означает одно: шоколад и все изделия, где он используется, в том числе глазированные сырки, станет производить дороже. Почему какао-бобы оказались на вес золота и как вырастут цены в российских магазинах? Подробности Перейти в раздел

Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем Лидер КНДР отказал премьеру Японии, который выпрашивал у него срочную и личную встречу. Она стала бы для региона событием исторического масштаба, но у маршала сказали нет. Почему Ким Чен Ын так поступил? Чего хотел от него японский премьер Фумио Кисида? Наконец, почему в связи с этим активно обсуждают возможное начало ядерной войны? Подробности Перейти в раздел

Смертная казнь оказалась неисполнимой для террористов Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» активизировала дискуссию об отмене в России моратория на смертную казнь. В Госдуме готовы основательно изучить этот вопрос, но не подходить к нему сгоряча, однако в Совфеде превалируют другие мнения. Каковы главные аргументы противников и сторонников отмены смертной казни? И что ждет стрелков из «Крокуса», если мораторий все-таки будет отменен? Подробности Перейти в раздел

Почему украинцы стали убивать военкомов Уклонение от мобилизации на Украине становится все более массовым и агрессивным. Тревогу бьет военное руководство киевского режима: в стране массово распространена «моральная поддержка уклонения от защиты Украины». Куда делся боевой пыл украинских граждан и почему моральный упадок заметен даже в Верховной раде? Подробности Перейти в раздел