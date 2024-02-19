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    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Авдеевка так важна

    Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку может спасти только большой ближневосточный беспорядок

    Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.

    5 комментариев
    19 февраля 2024, 18:50 • Видео

    Урсула близка к потери власти

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

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    Россия сделала ставку на скоростную инфраструктуру

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент Владимир Путин. Но первым проектом станет ВСМ из Москвы до Петербурга, который обрастает все новыми подробностями. Как изменится жизнь пассажиров, выживет ли авиасообщение и какого экономического эффекта можно ожидать? Подробности

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    Успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта

    После того, как в Минобороны подтвердили полное освобождение пригорода Донецка Авдеевки, стало известно о продвижении российских войск и на Запорожском направлении. Сообщается об успехах в районе Работино и Вербового. Насколько активизация боевых действий связана с взятием авдеевского укрепрайона и каковы перспективы возвращения территорий, занятых ВСУ во время летнего «контрнаступа»? Подробности

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    Как Крым сделали заложником принципов устройства СССР

    Ровно 70 лет назад, 19 февраля 1954 года, руководство СССР приняло решение, последствия которого оказались фундаментальными для всей российской истории. Крым (но не Севастополь) был передан в состав Украинской ССР. Почему рутинное в рамках советской системы решение едва не стало фатальным в 1990-е годы? Подробности

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    Почему президент Польши проговорился о русском Крыме

    Президент Польши Анджей Дуда вынужден был публично оправдываться за свои слова об «исторически русском Крыме». Подвергнутый резкой критике Дуда уверяет, что «не был серьезен». В реальности его слова сигнализируют о том, что даже в Польше понимают историческую правоту России. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Урсула близка к потери власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

    • Япония выпала из тройки главных

      Япония потеряла звание третьей экономики мира, которое удерживала десятилетиями. Теперь ее номинальный национальный ВВП ниже, чем в Германии, но не потому, что Германия стала богаче. И в Германии, и в Японии падение производства, но в Японии оно падает быстрее. Как так вышло?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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