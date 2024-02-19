Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.

Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

Россия сделала ставку на скоростную инфраструктуру Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент Владимир Путин. Но первым проектом станет ВСМ из Москвы до Петербурга, который обрастает все новыми подробностями. Как изменится жизнь пассажиров, выживет ли авиасообщение и какого экономического эффекта можно ожидать? Подробности Перейти в раздел

Успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта После того, как в Минобороны подтвердили полное освобождение пригорода Донецка Авдеевки, стало известно о продвижении российских войск и на Запорожском направлении. Сообщается об успехах в районе Работино и Вербового. Насколько активизация боевых действий связана с взятием авдеевского укрепрайона и каковы перспективы возвращения территорий, занятых ВСУ во время летнего «контрнаступа»? Подробности Перейти в раздел

Как Крым сделали заложником принципов устройства СССР Ровно 70 лет назад, 19 февраля 1954 года, руководство СССР приняло решение, последствия которого оказались фундаментальными для всей российской истории. Крым (но не Севастополь) был передан в состав Украинской ССР. Почему рутинное в рамках советской системы решение едва не стало фатальным в 1990-е годы? Подробности Перейти в раздел

Почему президент Польши проговорился о русском Крыме Президент Польши Анджей Дуда вынужден был публично оправдываться за свои слова об «исторически русском Крыме». Подвергнутый резкой критике Дуда уверяет, что «не был серьезен». В реальности его слова сигнализируют о том, что даже в Польше понимают историческую правоту России. Подробности Перейти в раздел

Киев мстит Белгороду за провалы на фронте ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности Перейти в раздел

Урсула близка к потери власти Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

«Главный по Украине» в США Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

Япония выпала из тройки главных Япония потеряла звание третьей экономики мира, которое удерживала десятилетиями. Теперь ее номинальный национальный ВВП ниже, чем в Германии, но не потому, что Германия стала богаче. И в Германии, и в Японии падение производства, но в Японии оно падает быстрее. Как так вышло? Перейти в раздел