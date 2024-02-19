Глеб Простаков
Киргизия включила защиту от новой цветной революции
Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.
Сергей Миркин
Почему Авдеевка так важна
Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!
Геворг Мирзаян
Америку может спасти только большой ближневосточный беспорядок
Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.