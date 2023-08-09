Наступление армии России на Купянск

Сергей Худиев
Не делайте из куклы идеологический символ
Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.
Тимофей Бордачёв
В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия
В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?
Глеб Простаков
Почему Филиппины важны для России
Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.
19:24Хуснуллин рассказал об обеспечении теплом городов в ЛНР
В Луганской народной республике в осенне-зимний период 2023–2024 годов в городах Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске, Сватово и поселке Троицкое обеспечат теплом 600 многоквартирных домов, а также 81 учреждение социальной инфраструктуры, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
19:15В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.
19:10В Совфеде оценили отказ ЕС дать гарантии безопасности Украине
Евросоюз не даст Украине гарантии безопасности, поскольку это сугубо экономическое объединение. Но в будущем США могут продавить в ЕС нужные для себя решения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о невозможности дать Украине гарантии безопасности.