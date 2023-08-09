Наступление армии России на Купянск

Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

20:07 В РЖД запретили сотрудникам пользоваться iPhone на службе Холдинг РЖД запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях, сообщили в транспортной компании.

19:59 Власти Купянского района призвали жителей эвакуироваться И. о. главы Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей эвакуироваться, сообщило украинское издание «Страна.ua».

19:50 Космонавта перенесли из МКС специальным манипулятором Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли из модуля «Поиск» на МКС и приступили к пятой за 2023 год внекорабельной работе по российской программе.

19:43 Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года Банк России снижает давление на курс рубля, чтобы курс свыше 100 рублей за доллар не ухудшил благополучие населения, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

19:38 Сомнолог раскритиковал тактику сна американского спортсмена для продления жизни Невозможно сказать, в какое время человек должен ложиться спать и просыпаться, ведь у каждого свой циркадный ритм, сказал газете ВЗГЛЯД сомнолог Алексей Мелехин, комментируя тактику сна для продления жизни бывшего американского спортсмена.

19:33 В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА У города Энергодара в Запорожской области перехвачен украинский беспилотник, он летел к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил источник в силовых структурах.

19:24 Хуснуллин рассказал об обеспечении теплом городов в ЛНР В Луганской народной республике в осенне-зимний период 2023–2024 годов в городах Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске, Сватово и поселке Троицкое обеспечат теплом 600 многоквартирных домов, а также 81 учреждение социальной инфраструктуры, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

19:15 В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

19:10 В Совфеде оценили отказ ЕС дать гарантии безопасности Украине Евросоюз не даст Украине гарантии безопасности, поскольку это сугубо экономическое объединение. Но в будущем США могут продавить в ЕС нужные для себя решения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о невозможности дать Украине гарантии безопасности.

19:07 Арестован сотрудник бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России В Германии задержали местного жителя по подозрению в «шпионаже в пользу России», он работает в бундесвере, сообщили в генеральной прокуратуре страны.

18:59 Власти Польши не исключили закрытия ж/д сообщения с Белоруссией Власти Польши не исключили, что на фоне обострения отношений с Белоруссией может быть полностью прекращено железнодорожное сообщение между странами, заявил замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

18:50 Народный фронт открыл специальный сбор «Военным медикам» В рамках проекта «Все для Победы!» Народный фронт при поддержке депутатов, известных врачей и журналистов открыл новый сбор «Военным медикам».

18:41 Гладков: При обстреле ВСУ погиб житель Белгородской области При обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области в среду погиб человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

18:32 Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.