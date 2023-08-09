Наступление армии России на Купянск

  • ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Александр Чубарьян: Новые учебники истории выверены и позитивны
    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
    Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России
    Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    Курс доллара превысил 98 рублей
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    Власти Польши не исключили закрытия ЖД сообщения с Белоруссией
    Путин учредил почетное звание «Заслуженный работник ОПК России»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Новости
    20:07В РЖД запретили сотрудникам пользоваться iPhone на службе

    Холдинг РЖД запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях, сообщили в транспортной компании.

    19:59Власти Купянского района призвали жителей эвакуироваться

    И. о. главы Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей эвакуироваться, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    19:50Космонавта перенесли из МКС специальным манипулятором

    Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли из модуля «Поиск» на МКС и приступили к пятой за 2023 год внекорабельной работе по российской программе.

    19:43Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года

    Банк России снижает давление на курс рубля, чтобы курс свыше 100 рублей за доллар не ухудшил благополучие населения, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

    19:38Сомнолог раскритиковал тактику сна американского спортсмена для продления жизни

    Невозможно сказать, в какое время человек должен ложиться спать и просыпаться, ведь у каждого свой циркадный ритм, сказал газете ВЗГЛЯД сомнолог Алексей Мелехин, комментируя тактику сна для продления жизни бывшего американского спортсмена.

    19:33В Энергодаре сбит летевший к ЗАЭС украинский ударный БПЛА

    У города Энергодара в Запорожской области перехвачен украинский беспилотник, он летел к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил источник в силовых структурах.

    19:24Хуснуллин рассказал об обеспечении теплом городов в ЛНР

    В Луганской народной республике в осенне-зимний период 2023–2024 годов в городах Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске, Сватово и поселке Троицкое обеспечат теплом 600 многоквартирных домов, а также 81 учреждение социальной инфраструктуры, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    19:15В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России

    Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

    19:10В Совфеде оценили отказ ЕС дать гарантии безопасности Украине

    Евросоюз не даст Украине гарантии безопасности, поскольку это сугубо экономическое объединение. Но в будущем США могут продавить в ЕС нужные для себя решения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о невозможности дать Украине гарантии безопасности.

    19:07Арестован сотрудник бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России

    В Германии задержали местного жителя по подозрению в «шпионаже в пользу России», он работает в бундесвере, сообщили в генеральной прокуратуре страны.

    18:59Власти Польши не исключили закрытия ж/д сообщения с Белоруссией

    Власти Польши не исключили, что на фоне обострения отношений с Белоруссией может быть полностью прекращено железнодорожное сообщение между странами, заявил замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

    18:50Народный фронт открыл специальный сбор «Военным медикам»

    В рамках проекта «Все для Победы!» Народный фронт при поддержке депутатов, известных врачей и журналистов открыл новый сбор «Военным медикам».

    18:41Гладков: При обстреле ВСУ погиб житель Белгородской области

    При обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области в среду погиб человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    18:32Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    18:24ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года

    Центробанк с 10 августа и до конца года не планирует закупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Министерства финансов, сообщил регулятор.

    Наступление армии России на Купянск

    Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    Главное
    Глава Подмосковья сообщил о 56 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
    Умерла пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде
    Суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры
    Вайно возглавил оргкомитет по празднованию 80-й годовщины Победы
    Китай упростил получение виз для российских туристов
    Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка
    Сомнолог раскритиковал тактику сна американского спортсмена для продления жизни

    Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском

    Впервые за много лет в России открыт предзаказ на полностью созданный в нашей стране легковой автомобиль, да еще электрический. Электромобиль «Атом» уже называют и русской «Теслой», но напрашиваются и аналогии с провальным проектом «Ё-мобиля» миллиардера Прохорова. Какая судьба в итоге ждет первый исконно российский современный автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь украинский терроризм в Черном море

    Украина готовится к новым атакам на гражданские суда в Черном море. Задача проста: блокировать экспорт России в страны Глобального Юга с помощью практик «нового пиратства» и вынудить Россию вернуться к исполнению зерновой сделки. Однако для пресечения этих планов у России есть не только Черноморский флот, но и другие влиятельные союзники. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия развернула охоту на остатки украинской авиации

    Украина пытается спрятать от России места базирования военной авиации. Для этого ВСУ решили использовать автомобильные дороги в качестве взлетно-посадочных полос. К чему может привести такая тактика, что вынудило противника к ней обратиться и как это повлияет на планы ВС России лишить противника возможности запускать дальнобойные ракеты Storm Shadow с Су-24? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

    • Заговор в Джидде. Что это было?

      В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............