Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.0 комментариев
Зеленскому не повезло с войной в Израиле
Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.0 комментариев
Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.11 комментариев
Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.28 комментариев