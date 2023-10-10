  • Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе
    Названа возможная причина повреждения еще одного газопровода в Балтике
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    Медведев объяснил, как надо отвечать на заявления Зеленского
    Начата подготовка отзыва ратификации договора о ядерных испытаниях
    Россию не избрали в Совет по правам человека ООН
    Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США на Ближнем Востоке
    ХАМАС заявил об обстреле аэропорта Бен-Гурион
    Москва готовит эвакуацию россиян из Палестины
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь не может быть против России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    28 комментариев

    Зеленскому не повезло с войной в Израиле

    Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    Главное
    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины
    Два члена политбюро ХАМАС погибли при ударе Израиля по сектору Газа
    В Польше в отставку ушли глава Генштаба и оперативный командующий армией страны
    Пашинян решил пропустить саммит СНГ в Бишкеке
    Эксперт назвал «физикой процесса» аварию на российском модуле МКС
    Дизайнер Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»
    Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС

    Мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года

    Последствия военного конфликта в Израиле могут быть печальными для всего мирового энергетического рынка. В лучшем случае нефтяной рынок лишится только иранской нефти, а цены вырастут выше 100 долларов за баррель. Самый страшный сценарий подразумевает повторение нефтяного кризиса 1973 года и уход мировой экономики в рецессию. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов

    «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности

    Перейти в раздел

    Еврей Зеленский становится подозреваемым в причастности к убийствам евреев

    Кажется, киевский режим серьезно подставил страну, на помощь которой весьма рассчитывал, – Израиль. А Зеленского и украинские спецслужбы в свою очередь подставили их западные кураторы. Атака палестинцев на Израиль вскрывает механизмы тайной торговли оружием, из которого теперь, похоже, и убивают мирных жителей этой страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............