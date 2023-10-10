Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

Мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года Последствия военного конфликта в Израиле могут быть печальными для всего мирового энергетического рынка. В лучшем случае нефтяной рынок лишится только иранской нефти, а цены вырастут выше 100 долларов за баррель. Самый страшный сценарий подразумевает повторение нефтяного кризиса 1973 года и уход мировой экономики в рецессию. Подробности Перейти в раздел

Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности Перейти в раздел

Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности Перейти в раздел

Еврей Зеленский становится подозреваемым в причастности к убийствам евреев Кажется, киевский режим серьезно подставил страну, на помощь которой весьма рассчитывал, – Израиль. А Зеленского и украинские спецслужбы в свою очередь подставили их западные кураторы. Атака палестинцев на Израиль вскрывает механизмы тайной торговли оружием, из которого теперь, похоже, и убивают мирных жителей этой страны. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел