Эстония пошла путем Украины Коронавирус: второе наступление на Москву В пятницу количество новых выявленных заражений коронавирусом в Москве составило 1560. Это почти вдвое больше, чем неделю назад, и столько же, сколько было при отмене пропускного режима. Что будет дальше?

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