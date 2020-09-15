Отношения России и Японии изменятся Шведов выгоняют из Швеции Только что созданная Арабская партия Швеции призывает очистить страну о шведов, которые не хотят жить при мультикультурализме. Но эта скандальная ситуация значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

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