Новая комедия с Зеленским Как изменится жизнь в России в 2021 году Все мы ждем от 2021 года перемен, слишком уж тяжелым оказался 2020-й. Кое-что об этих переменах известно уже сейчас: некоторые из них затронут каждого россиянина, другие только отдельные группы населения.

