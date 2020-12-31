Как изменится жизнь в России в 2021 году
Все мы ждем от 2021 года перемен, слишком уж тяжелым оказался 2020-й. Кое-что об этих переменах известно уже сейчас: некоторые из них затронут каждого россиянина, другие только отдельные группы населения.
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31 декабря, четверг | Последнее обновление — 18:25 | vz.ru
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Как чиновников заставят лучше работать на интересы России
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом
Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты
Главные победители и проигравшие в 2020 году
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
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Юрий Мель показывает пример мужества всей России
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
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Постсоветские страны ничему не учатся
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией
Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в КрасноярскеПодробности...
Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года
«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией годаПодробности...
ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»
Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»Подробности...
17:54
В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.Подробности...
11:22
собственная новость
Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».Подробности...
12:13
Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.Подробности...
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