Зачем в США признали славян «цветными» Университет Портленда совместно с «Коалицией цветных сообществ» провел исследование, согласно которому славяне в США относятся к «цветным» людям. Что это означает на практике и как к этому относиться – как к оскорблению или как к возможности?

