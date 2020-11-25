В Великобритании появился «сибирский барон» Кто подсадил Америку на наркотики Эпидемия опиоидной зависимости, начавшаяся в США четверть века назад, приносила миллиарды конкретной семье Саклеров. Афера тех, кого знали как меценатов и филантропов, поражает воображение и уже привела к смерти как минимум 200 тысяч человек.

