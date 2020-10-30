США требуют удержать Турцию на Западе Когда закончится война в Карабахе В Женеве стартовали мирные переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, но все ждут переговоров на высшем уровне – Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Последний уже выставил условия для того, чтобы прекратить наступление в Карабахе. Увы, они абсолютно неприемлемы для армян.

