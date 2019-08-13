Почему на Западе боятся российской ракеты «Буревестник»

8 августа на секретном полигоне Минобороны произошел взрыв. Американские СМИ предполагают, что ЧП произошло во время испытаний новейшей российской крылатой ракеты «Буревестник». Так это или не так – ракета «Буревестник» сама по себе весьма примечательна.