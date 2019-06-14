Самые громкие увольнения в полиции России

В связи с делом журналиста Ивана Голунова своих должностей лишились два генерала МВД. Скандальные отставки полицейских начальников случались и раньше. За нарушение закона стражи порядка отвечают по всей строгости, а начальники несут ответственность за действия своих подчиненных.