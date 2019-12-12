Как веселятся люди в погонах

В Калининграде решили подшутить над коллегами, разослав им поддельный приказ начальства с требованием вырезать из бумаги снежинки «для поднятия настроения в преддверии Нового года». И это далеко не первый подобный забавный случай. Некоторые, правда, заканчиваются печально.