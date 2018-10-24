Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности избавил Европу от страха перед молниеносным ядерным ударом. Ликвидация американских ракет «Першинг-2» и советских «Пионеров» стала разрядкой в холодной войне. Сегодня США готовятся к выходу из ДРСМД. Чем это обернется?