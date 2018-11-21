Русский национальный спорт впервые может стать олимпийским

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3 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Королева Великобритании не хочет воевать против Путина

Ольга Чайлдс, консультант по иммиграции, Великобритания
Идея, что британское гражданство несовместимо с поддержкой Путина или российским патриотизмом в трактовке нынешней российской власти, смешна до невозможного. У нас нельзя, что ли, ругать Королеву и Терезу, а Путина любить? Подробности...

Во Франции придумали новую тактику протеста

Евгений Ворожцов, Выпускник Высшей школы комиссаров французской полиции, адвокат
Особенностью нынешних акций «желтых жилетов» во Франции стала именно нетрадиционная тактика действий протестующих. Новшество создало огромные, неожиданные трудности для французской полиции. Подробности...
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Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
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        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Русский национальный спорт впервые может стать олимпийским

          Владимир Путин на чемпионате мира по самбо в Сочи   3 декабря 2018, 08:10
          Фото: Алексей Никольский/ТАСС
          Текст: Алексей Ельцов

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          Международный олимпийский комитет согласовал временное признание Международной федерации самбо. Это означает, что вскоре российское национальное единоборство, история которого плотно связана с историей спецслужб, станет олимпийским видом спорта. Речь идет о важной победе для страны и большом прорыве для русской культурной экспансии.

          На сегодняшний день в олимпийской программе нет ни одного вида спорта, который был бы изобретен в России. До успеха самбо ближе всего к этому статусу подошел хоккей с мячом (он же русский хоккей, он же бенди), известный с X века и получивший широкое распространение в начале XVIII века под названиями «погоня», «клюшкование», «козий рог», «догон», «юла» и «свинка» (в зависимости от региона страны).

          До 1970–1980-х годов в бенди на профессиональном уровне играли только в четырех странах – СССР, Финляндии, Швеции и Норвегии, сейчас – в тридцати трех (по числу национальных федераций), включая Китай и США. При этом российская и шведская сборные остаются сильнейшими, хотя к 2017 году количество команд на национальном чемпионате РФ сократилось с 22 до 12, а средняя посещаемость матчей упала почти в три раза. Хоккей с мячом участвовал в показательных выступлениях на зимней Олимпиаде, официально признан МОК зимним видом спорта, но перспективы его включения в программу Олимпийских игр на сегодняшний день туманны.

          Что же касается самбо, теперь у FIAS (Международной федерации самбо) есть три года, чтобы добиться постоянного признания МОК, после чего появление самбистов на Олимпиаде станет делом времени (очень возможно, что недолгого). Министр спорта РФ Павел Колобков назвал решение Комитета «подарком к юбилею» – как раз 80 лет назад, в ноябре 1938-го, Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)».

          Один из основателей самбо – Василий Ощепков – до этого события не дожил. Он был арестован в 1937-м и умер в камере Бутырской тюрьмы (официально – от сердечного приступа). Это был человек с выдающейся биографией. Родившийся на Сахалине сын каторжан рано остался сиротой, а по итогам Русско-японской войны и отторжения Южного Сахалина стал поданным Японии, где учился в православной духовной семинарии, но священником так и не стал. Зато стал переводчиком с японского в армии Колчака и РККА и советским разведчиком сперва на Южном Сахалине, а потом и в самой Японии, где создал собственную резидентурную сеть.

          В современной России ему поставлен памятник во Владивостоке. Кроме того, в его честь названа одна из улиц в Новой Москве, где планируется построить центр самбо.

          Обложка учебника Харлампиева (фото: Издательство «Физкультура и спорт»)
          Обложка учебника Харлампиева (фото: Издательство «Физкультура и спорт»)

          Второй основатель самбо – русский обер-офицер, ветеран Русско-японской и Первой мировой войн Виктор Спиридонов. В 35 лет он был контужен, вышел на пенсию по инвалидности, но после октябрьского переворота пенсии лишился и вынужден был зарабатывать на жизнь преподаванием боевых навыков, в том числе на базе «Динамо», где и сформулировал свою «систему Сам» или «самоз» – предшественницу самбо сиречь самообороны-без-оружия.

          Ощепков и Спиридонов между собой не дружили, более того, конкурировали. В том числе и поэтому необходимо выделить третьего «отца» самбо – Анатолия Харлампиева. Именно он совместил методики и философию своего учителя Ощепкова с методиками и философией Спиридонова, теоретизировал самбо и посвятил его развитию всю свою жизнь.

          Также стоит отметить, что «русское единоборство» по сути является истинно советским, поскольку вобрало в себя технику и приемы национальной борьбы многих народов СССР: армян, азербайджанцев, казахов, узбеков, грузин, татар, башкир, бурятов и молдаван – таково следствие работы Ощепкова в Институте физкультуры. В самбо нашлось место даже для некоторых элементов японской борьбы сумо, не говоря уже о дзюдо.

          И Ощепков, и Спиридонов, и Харлампиев были дзюдоистами, и самбо выросло именно из дзюдо (как, впрочем, и джиу-джитсу с айкидо). Распространению нового стиля борьбы положили начало победы советских самбистов на чемпионатах по дзюдо, в том числе на Олимпийских играх 1964 года в Токио, когда дзюдо впервые включили в программу. Так российский вид единоборств признали в Японии – уже через год там появляется собственная федерация самбо. Спустя еще восемь лет состоялся первый чемпионат мира, а 12 ноября текущего года завершился уже 43-й.

          В советское время самбо было единственным неолимпийским видом спорта, получавшим существенную государственную поддержку. Когда же Союз рухнул, для самбо настал период кризиса. Его начали теснить восточные боевые техники, мода на которые пришла вслед за видеомагнитофонами. При этом Международная федерация самбо раскололась, а о господдержке «русской борьбы» и речи идти не могло.

          Все изменилось, когда она стала «президентским» видом спорта – звание мастера спорта по самбо Владимир Путин получил даже раньше, чем аналогичное по дзюдо. В 2002-м самбо официально делят на спортивное и боевое (кстати, известный боец ММА Федор Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по боевому самбо), а в 2003-м Госкомспорт официально признает самбо национальным и приоритетным видом спорта. Так русское единоборство получило дополнительное финансирование и рекламу – глава государства нередко присутствует на чемпионатах, проходящих на территории РФ.

          Можно предположить, что дополнительный импульс на пути к олимпийскому признанию самбо получило после назначения замминистра спорта Игоря Сидоркевича – чемпиона мира и Европы по самбо, работавшего с Путиным еще в петербургской мэрии.

          У самбо есть определенный имидж близости к спецслужбам. С момента своего появления оно использовалось при обучении кремлевского гарнизона, впоследствии – офицеров НКВД, а в настоящий момент – сотрудников ФСБ и спецназа ГРУ.

          Удивительно, что при всем при этом основателем и первым президентом FIAS (кстати, самбо – единственный в мире вид спорта, где русский язык признан языком международного общения) был не наш соотечественник, а испанец Фернандо Компте. О «русской борьбе» он говорил следующее:

          «Самбо – самый красивый в мире вид спорта. Самбо – самый полный вид борьбы в мире. Самбо – самый демократичный, самый доступный, самый динамичный и потому самый современный вид борьбы. Именно этим объясняется такой быстрый рост его популярности. На сегодняшний день самбо – самый эффективный и прикладной вид единоборств из всех существующих».

          Этот человек сделал очень многое для популяризации российского национального единоборства, и его будущее включение в олимпийскую программу станет в том числе заслугой Компте. А для России в целом это не только вопрос дополнительных медалей (на последнем чемпионате мира, прошедшем в Бухаресте, россияне выиграли все три зачета – мужской, женский и по боевому самбо, при этом их основными конкурентами были спортсмены из других постсоветских стран – Белоруссии, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Украины). Это вопрос так называемой мягкой силы и продвижения национальных брендов.

          Понятно, что превращение самбо в олимпийский вид спорта значительно увеличит популярность российского национального единоборства и, как следствие, расширит культурное влияние нашей страны на международном уровне. В том числе и поэтому окончательное решение не станет для МОК легким – противодействие неизбежно. В ближайшие годы нам предстоит прочитать немало статей в западных СМИ о том, что самбо – «одно из щупалец российского милитаризма», а поддержка самбо означает поддержку «агрессии ГРУ» или «российского чекизма» и так далее в том же духе.

          Но собака, как известно, лает, а ветер носит. Нынешнее решение МОК – объективный успех и FIAS, возглавляемой бывшим депутатом Госдумы Василием Шестаковом, и Министерства спорта РФ, и «русского мира» в целом – подобный ассоциативный ряд действительно трудно отрицать. Созданное 80 лет назад единоборство вплотную подошло к тому, чтобы стать еще одним брендом нашей страны с широкой международной узнаваемостью. Как русский танец – это балет, а русское оружие – это АК, так и самбо – русская борьба, пусть даже англосаксонские карикатуристы считают, что таковой у нас являются кулачные бои с медведями.


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