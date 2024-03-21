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    21 марта 2024, 14:42 • Общество

    «Одной из наших лучших вязальщиц 103 года»

    Правда и победа

    Активистка движения «Шьем для наших» Анна Родичева: В нашей помощи СВО участвует множество многодетных семей

    «Одной из наших лучших вязальщиц 103 года»

    Tекст: Валерия Вербинина

    Когда видишь, насколько нужно то, что ты делаешь, это окрыляет. Хочется помогать еще больше, насколько это возможно, говорит представитель волонтерского движения «Шьем для наших» Анна Родичева. В интервью газете ВЗГЛЯД она рассказала, как устроена раскинутая по стране сеть добровольцев, помогающих участникам СВО швейной работой.

    В зоне СВО постоянно большой спрос на маскхалаты, маскировочные сети, одежду, термобелье, обувь. Словом, все то, что в условиях боевых действий очень быстро изнашивается, теряется или приходит в негодность. Поэтому обширная сеть добровольцев помогает бойцам не только в снабжении, но и, самое главное, в непосредственном изготовлении всех этих изделий.

    Одна из активисток движения «Шьем для наших – Москва» Анна Родичева рассказала газете ВЗГЛЯД об особенностях и сложностях шитья военной одежды, об особых разработках, созданных для удобства раненых, и о том, как им помогают целые семьи.

    ВЗГЛЯД: Анна, расскажите, пожалуйста, с чего все началось?

    Анна Родичева: Идейным вдохновителем для нас стала Наталья Солнце из города Энгельса. Она начала шить для наших бойцов вскоре после начала СВО, ее примеру последовали другие люди – просто потому, что хотели как-то помочь нашим ребятам, и поначалу все было очень скромно.

    Потом случилась мобилизация, и тогда в работу включилось гораздо больше волонтеров. В их числе была Элина Потыкова, которая вела блог в соцсетях, и она умела делать выкройки. А так как она писала о том, чем занимается, а аудитория у нее довольно большая, стало подключаться все больше народу, и вскоре сложилась уже целая группа «Шьем для наших – Москва».

    Затем к ней присоединилась Екатерина Панфилова, это первая женщина – герой ДНР, совершенно замечательная женщина, которая активно помогает с отправкой гуманитарной помощи. Потому что важно не только сделать что-то, но и доставить помощь по назначению, а это не всегда просто.

    ВЗГЛЯД: Иначе говоря, кроме московской группы, есть и другие?

    А. Р.: Да, аналогичные группы стали возникать по всей России. Есть «Шьем для наших – Петербург» и другие отделения. Мы – группа московская.

    Тогда стоял вопрос теплой одежды, потому что надвигалась зима. Элина бесплатно сделала выкройку теплой флисовой кофты, и все брали эту выкройку и шили по ней.

    Пришлось также заняться термобельем, на пожертвования мы покупали ткани, сами их раскраивали – это, кстати, не так просто.

    Через какое-то время одно швейное производство нам выделило раскроечные столы и специальные ножи, нам стал помогать профессиональный раскройщик с 30-летним стажем.

    ВЗГЛЯД: Но после раскроя надо было шить, как вы все это организовали?

    А. Р.: В чате собирали группу, кто сейчас может заняться шитьем, договаривались, девочки приезжали по адресу, забирали раскроенные детали и дома шили.

    ВЗГЛЯД: На обычной машинке?

    А. Р.: Да, все так делали, и я тоже шила. Но время шло, надо было шить уже летние вещи. Одна девушка из наших волонтерок сделала выкройки, и это нам очень помогло. Шили мы майки, балаклавы, маскхалаты…

    ВЗГЛЯД: А что труднее всего шить?

    А. Р.: Трудностей как таковых особых нет, но есть нюансы. Например, ткань для маскхалатов проверяется по разным параметрам, там особые требования.

    ВЗГЛЯД: И для госпиталей вы тоже шьете?

    А. Р.: Да, конечно. Есть целое направление, которым мы гордимся – это вещи для ребят, у которых нога, например, в аппарате Илизарова. Для таких случаев нужна специальная одежда, по-особому скроенная. И наша раскройщица разработала лекала для таких штанов. В чем там фишка – они на липучках. По такому же принципу сделали майки для тех, у кого рука в аппарате Илизарова или в гипсе. С липучками гораздо удобнее.

    ВЗГЛЯД: Для таких вещей нужен достаточно высокий навык шитья. Вы как-то отбираете желающих?

    А. Р.: Мы занимаемся и более простыми вещами, шьем постельное белье, например, так что помочь нам может швея с любыми навыками. Кто хорошо шьет, берется за задачи посложнее. Кто не очень уверен в своих силах, но хочет помочь, шьет простыни, например.

    Но мы постоянно делаем что-то новое. Сейчас вот разработали специальный мягкий сапожок для тех, у кого в аппарате Илизарова нога, – из толстой ткани, с флисом внутри.

    ВЗГЛЯД: Насколько я знаю, у вас есть не только швеи, но и вязальщицы.

    А. Р.: Да, есть, и представьте, одна из наших лучших вязальщиц, которая вяжет замечательные носки, – ей 103 года.

    ВЗГЛЯД: Это ваш самый возрастной волонтер? А самому молодому сколько?

    А. Р.: Три года, я думаю.

    Видите ли, у нас участвует множество многодетных семей – и каждый помогает, чем может. Совсем маленькие делают какие-то поделки, рисунки. Так что да, самой юной волонтерке года три.

    ВЗГЛЯД: А средний возраст волонтеров?

    А. Р.: Приблизительно от 30 до 50 лет. По-разному бывает. Конечно, поскольку деятельность связана с шитьем, то участвуют в основном женщины. Часто попадаются многодетные семьи, много бывает верующих.

    ВЗГЛЯД: Что вас больше всего поддерживает в вашей деятельности?

    А. Р.: Конечно, радость ребят. Когда видишь, насколько нужно то, что ты делаешь, это окрыляет. Бывает, такие благодарности мы получаем, что просто до слез. И хочется помогать еще больше, насколько это возможно.

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    «Одной из наших лучших вязальщиц 103 года»

    Когда видишь, насколько нужно то, что ты делаешь, это окрыляет. Хочется помогать еще больше, насколько это возможно, говорит представитель волонтерского движения «Шьем для наших» Анна Родичева. В интервью газете ВЗГЛЯД она рассказала, как устроена раскинутая по стране сеть добровольцев, помогающих участникам СВО швейной работой. Подробности

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