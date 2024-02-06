Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

Кирилл Аверьянов
Зачем нужен единый учебник истории
До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.
Ирина Алкснис
Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря
В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.
Сергей Худиев
Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии
Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.