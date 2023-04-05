Киев вербует «мясной фарш» среди оппозиции в России и Белоруссии

По подозрению в подготовке терактов в Гродно задержан россиянин Алексей Куликов и белорус Вадим Паценко. Их целью были военкомат, воинская часть, нефтебаза и генконсульство России. По данным КГБ Белоруссии, оба были завербованы через российского оппозиционера, а руководил операцией сотрудник ГУР МО Украины. Как украинским спецслужбам удается вербовать русских и белорусов?

Во вторник стало известно о том, что подготовка терактов на объектах в белорусском городе Гродно, в том числе подрыв здания генконсульства России, велась под руководством украинских спецслужб. В частности, сотрудник Главного управления разведки украинского Минобороны (ГУР МО) Вячеслав Розум завербовал агентов из числа граждан России и Белоруссии. Одним из завербованных оказался россиянин Алексей Куликов, который год назад сбежал из России от призыва.

Как сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на КГБ, Куликов был завербован через российского оппозиционера Даниила Кринари (Ковалевского, его задержали в декабре прошлого года по запросу ФСБ и экстрадировали в Россию), которому в 2022 году поступила задача от Розума сформировать агентурную сеть. Также был завербован белорус Вадим Паценко. Сейчас Куликов и Паценко задержаны белорусскими силовиками и дают признательные показания.

Среди прочего, Куликов заявил, что «Вячеслав давал задания по разведке определенных объектов». Он отметил, что производил фото- и видеосъемку этих объектов – военкомат в Гродно, воинская часть, нефтебаза, генконсульство РФ. Паценко, который также является обвиняемым в подготовке теракта, сообщил в эфире телеканала, что «украинский разведчик Слава поставил задачу взорвать нефтебазу с помощью дрона и взрывчатки... был продуман план».

По данным белорусских журналистов, за поджог нефтебазы Куликову и Паценко обещали 10 тыс. долларов и переправку за границу, но в итоге украинские спецслужбы их обманули. Добавим, что в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о задержании «террориста украинских спецслужб» и его «пособников», всего больше 20 человек, которые могут быть причастны к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи под Минском. Лукашенко обвинил в случившемся спецслужбы Украины и США.

Во вторник на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным Лукашенко заявил, что белорусские силовики задержали более 30 пособников иностранных спецслужб. «Мы недавно задержали террориста, который работал под крышей, по указке и наводке. И самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи», – рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер назвал задержанных «отморозками», на которых делают ставку иностранные террористы. В свою очередь глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил о задержании на территории республики граждан Украины, Польши и стран Прибалтики по подозрению в создании агентурной сети и в ведении террористической деятельности. По оценке Тертеля, в отношении Белоруссии активизировалось проведение разведывательно-подрывной деятельности.

Среди задержанных десятки украинцев, которые, как уточнил глава КГБ, пытались совершать теракты, вести разведывательную и подрывную деятельность. По его словам, киевский режим обратился к Минску с просьбой обменять своих граждан, но белорусскую сторону предложение не устроило, поскольку ей не нужны «наркоманы, насильники» и другие лица, отбывающие там наказание.

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«Украинские спецслужбы располагают значительными возможностями на территории Белоруссии и России. После событий 2020 года многие участники тех протестов затаились, они не изменили свою позицию. Часть из них выехала за границу и стала предметом внимания польских и украинских спецслужб», – поясняет белорусский военный эксперт Александр Алесин.

По его словам, на территории Белоруссии существует значительная база для вербовки агентуры и потенциальных диверсантов-террористов. «Белорусские спецслужбы понимают это и предпринимают значительные меры по выявлению и сокращению базы для террористической деятельности. Но Белоруссия все равно будет оставаться предметом внимания спецслужб Украины, Польши и стран НАТО, включая США. Уж очень важное стратегическое положение занимает Белоруссия», – пояснил собеседник.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов согласен, что украинские спецслужбы при вербовке в первую очередь рассматривают протестную среду. «Украинская военная разведка и СБУ делают ставку на тех людей, которые каким-то образом проявили себя с точки зрения негатива по отношению к местной власти. Об этом же явственно свидетельствуют и события на территории России. Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского участвовала в несанкционированных акциях», – пояснил Михайлов.

Генерал-майор ФСБ назвал украинские спецслужбы обнаглевшими, потому что «они не боятся рисковать агентурой». «Для них это мясной фарш, о котором они не заботятся. Завербованные – это разменные монеты, расходный материал. А своих агентов они берегут и к нам стараются засылать лишь изредка»,

– добавляет Михайлов. Алесин называет Белоруссию форпостом России, а в случае необходимости – плацдармом для нанесения упреждающих и контрударов по НАТО всеми видами оружия, включая тактическое ядерное. В связи с этим он ожидает от украинских и западных спецслужб дальнейших попыток по вербовке белорусов, по крайней мере до тех пор, пока существует противостояние Союзного государства России и Белоруссии с коллективным Западом.

Эксперт особо отметил участие в вербовке польских спецслужб. Здесь прежде всего нужно учитывать фактор общей границы, на которой осуществляется «оживленное грузовое и пассажирское движение». «Мы помним историю террориста, который хотел взорвать на военном аэродроме Мачулищи российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Первоначально он попытался проникнуть к нам через польскую границу и действовал по указке украинских спецслужб, но поляки содействовали ему в переходе», – напомнил Алесин.

Граница с Литвой и Латвией тоже потенциально опасное направление. Этим наверняка будут пользоваться украинские спецслужбы.

Именно по «балтийскому коридору» смогла скрыться исполнительница убийства журналистки Дарьи Дугиной в августе прошлого года. Михайлов также допускает участие польских спецслужб в вербовке, но уверен, что когда речь идет о серьезных вещах, таких как убийства известных личностей или теракты, то украинские спецслужбы не привлекают западных партнеров с целью избежать утечек информации.

«Чтобы осуществить какую-либо серьезную операцию, нужно быть хорошо уверенным в своем партнере. А если произойдет утечка с той стороны? А вдруг среди поляков есть агенты других спецслужб? Но в любом случае КГБ Белоруссии разберется, у них есть мощные ресурсы для этого», – подчеркивает Михайлов.

Между тем Алесин отметил успешное сотрудничество белорусских и российских спецслужб. По его словам, на некоторые встречи с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко приносит портфель с информацией, которую КГБ добывает на территории республики и за ее пределами. «Встречное движение тоже велико. Российская Федерация располагает колоссальными техническими возможностями в области агентурной и технической разведки. Очевидно, что кроме обмена информацией и оперативного взаимодействия существуют общие базы данных о подозреваемых в незаконной деятельности», – уверен эксперт.

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