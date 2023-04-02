Москва и Минск создали крепкий альянс для защиты от Запада
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Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
Андрей Резчиков
Россия и Белоруссия строят Союзное государство с конца прошлого века и к настоящему моменту прошли непростой путь. Но в течение последних лет обе страны сделали огромные шаги навстречу друг другу. После начала СВО экономическая и военная интеграция заметно ускорилась и приносит результат. Каким будет дальнейшее развитие Союзного государства?
День единения народов Белоруссии и России ежегодно отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Ровно через год появился Договор о Союзе Беларуси и России. Следующим важным этапом в развитии союзных отношений считается подписанная в декабре 1998 года Декларация о дальнейшем единении Беларуси и России.
В этом и других документах выражалась решимость двух стран продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство (СГ). В эпоху нулевых строительство Союзного государства буксовало. Минск старался проводить многовекторную политику, что не шло на пользу интеграции с Россией. В результате тот период омрачался «молочными войнами», спорами о ценах на энергоносители и другими проблемами.
Но со временем на Западе все больше возникало вопросов к тому, почему Александр Лукашенко продолжает переизбираться на президентский пост. В результате по итогам президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии прошли массовые протесты в знак несогласия с официально объявленными результатами. Эти акции, как заявляли в Минске, были организованы Европой и США. Координаторы находились в Польше и других странах.
Россия всячески оказывала моральную поддержку Александру Лукашенко, которому в один момент пришлось самому взять в руки оружие, чтобы отстоять свою победу. Как только протестная волна сошла на нет, интеграция двух стран начала оживать.
Следующей важнейшей вехой стало утверждение в ноябре 2021 года Высшим государственным советом СГ нового пакета интеграционных документов, который включает 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Союзные программы должны унифицировать законодательство в различных областях экономики, создать равные условия для бизнеса.
Кроме того, благодаря им появятся единые финансовые и энергетические рынки, сети дорог. В последние годы активно сближаются законодательства двух стран. Это облегчает поставки энергоносителей и строительство АЭС, обмен различной продукцией. Уже сейчас белорусские промышленные предприятия участвуют в тендерах на равных правах с российскими предприятиями, в том числе это касается и гособоронзаказа.
С момента начала Россией спецоперации на Украине в феврале прошлого года именно Минск выступил главным союзником Москвы, предоставив свои базы и территории для российских военных и техники. Такое доверие стало возможным за счет проводимой двумя странами согласованной внешней политики и неприятии продвижения НАТО на восток.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уделял особое внимание созданию совместно с Россией мощной военной группировки. По сути, стороны строят единое оборонное пространство. Для всего мира оказалось неожиданным согласие президента России Владимира Путина разместить в Белоруссии по просьбе Лукашенко тактическое ядерное оружие.
Уже этим летом в Белоруссии завершается работа по созданию специальных складов для хранения ядерного оружия. В послании к народу и парламенту белорусский лидер заявил 31 марта, что при необходимости сможет договорится с Путиным о размещении в стране стратегического ядерного оружия. По его словам, на Западе должны быть готовы к такому сценарию.
«Договор СГ был направлен в будущее, потому что в то время мало кто мог предсказать нынешнюю ситуацию. СВО внесла огромные коррективы в формирование СГ, прежде всего в плане военного сотрудничества двух стран. На фоне объединения коллективного Запада против нас на Украине – Россия и Белоруссия создали единое оборонное пространство. Сейчас «Партнерство ради мира» с НАТО ни у Москвы, ни у Минска не действует», – пояснил белорусский политолог Александр Алесин.
Собеседник отметил, что кроме создания региональной совместной группировки сухопутных войск также действует единая региональная система ПВО. «На южных границах Белоруссии развернут полк ЗРК С-300. Это важно, поскольку с советских времен щита ПВО между Белоруссией и Украиной не было. Сейчас, как мы все понимаем, это самое опасное направление для атак Запада на СГ», – отметил эксперт.
«Белорусский ВПК сейчас вообще, по сути, работает для российских смежников – это производство микросхем, лазерно-оптической техники, в том числе – оборудования для оптического зондирования земли, то бишь разведки. Остальные направления ВПК тоже будут интенсивно развиваться», – спрогнозировал специалист.
Санкции Запада в отношении России и Белоруссии привели к тому, что Москва и Минск близки к завершению создания единого рынка энергоносителей, подчеркивает Алесин. «Кроме того, наши предприятия, работающие в одних нишах, перестали рассматривать друг друга как конкуренты. Сейчас МАЗ поставляет комплектующие КамАЗу, Гомсельмаш ввел дополнительную смену для изготовления деталей для Ростсельмаша, и так далее», – рассказал аналитик.
Эксперт особо отметил углубляющееся сотрудничество в фундаментальной науке – сфере во многом секретной. «На днях на базе Физико-технического института Национальной академии наук Белоруссии было открыто представительство Курчатовского института. Там будут проводиться генетические исследования, изучаться инновации в микроэлектронике», – подчеркнул он. По его словам,
неотложная задача СГ – существенное и кратное наращивание совместного военного производства, которое невозможно без высокотехнологичных белорусских решений. Также необходимо импортозамещать товары первой необходимости.
«Нерешенными остаются вопросы существования высших органов СГ – парламента, главы СГ, введения единой денежной единицы. Впрочем, это как раз вопрос не первой необходимости. Для работы СГ вполне хватает регулярного общения Путина и Лукашенко, а также встреч на парламентском, правительственном и межведомственным уровнях», – считает политолог.
С учетом санкций именно товарный, экономический и энергетический суверенитет СГ – это главный вызов и задача для Москвы и Минска. И именно эти вопросы, как считают эксперты, будут обсуждаться лидерами двух стран на ближайшем заседании Высшего совета Союзного государства, которое намечено на 6 апреля.
В то же время политолог Иван Лизан напоминает, что в 2020 году Россия фактически стала гарантом сохранения суверенитета Белоруссии. «До этого Минск постоянно спорил по поводу энергоносителей, боялся, что российские олигархи скупят за бесценок белорусские предприятия, говорил о «злых силах» из Москвы, якобы приславших бойцов ЧВК «Вагнер» для бунта. Но после августа 2020 года, когда в Белоруссии шли массовые протесты, вся эта геополитическая риторика закончилась», – напомнил Лизан.
Подписанные дорожные карты по интеграции, превратившиеся к тому моменту в союзные программы, «дали России геополитическое спокойствие». «Стало ясно, что в Белоруссии не будет повторяться украинский сценарий – начиная от майдана и заканчивая военным противостоянием России. – отметил собеседник
«Кроме того, России теперь не нужно спешно искать пути импортозамещения белорусских товаров, в том числе – высокотехнологичных. Это относится и к потребрынку, и к техническим изделиям. Белоруссия поставляет в Россию миллионы тонн молочной продукции, колесные тягачи, танковые прицелы, микроэлектронику для ВПК, карьерные самосвалы, колесные тракторы тяговых классов, зерноуборочные комбайны и многое другое».
С развитием СГ будет расти производственная кооперация в большинстве сфер. По ожиданиям эксперта, белорусский капитал начнет инвестировать в новые российские регионы, запускать там производства. «Например, в Донецкой народной республике всегда с трепетом относились к белорусской молочной продукции. Развитый белорусский строительный комплекс тоже должен участвовать в восстановлении инфраструктуры и жилья в новых регионах», – считает политолог.